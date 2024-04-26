Ракетный обстрел Балаклеи: количество пострадавших возросло до 13

Количество раненых в результате ракетного удара армии РФ 25 апреля по железнодорожному вокзалу в Балаклее возросло до 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"Количество раненых возросло до 13 человек", - говорится в сообщении.

Еще два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Как сообщил в комментарии "Суспільному" начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, в больнице находятся двое раненых.

"В настоящее время два человека находятся в больнице, всем остальным была оказана медицинская помощь, их отпустили лечиться домой. Повреждено админздание самого вокзала, жилой фонд - одно- и двухэтажные многоквартирные дома. На месте вчера и сегодня работают коммунальные службы: закрывают контуры и т.д.", - сообщил Карабанов.

Напомним, вечером 25 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу Балаклеи Харьковской области. Оккупанты использовали ракету "Искандер-М".

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