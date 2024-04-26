Ракетний обстріл Балаклії: кількість постраждалих зросла до 13

Кількість поранених внаслідок ракетного удару армії РФ 25 квітня по залізничному вокзалу у Балаклії зросла до 13 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

"Кількість поранених зросла до 13 людей", - йдеться в повідомленні.

Ще двоє людей самостійно звернулися за медичною допомогою.

Як повідомив в коментарі "Суспільному" начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, у лікарні перебувають двоє поранених.

"На даний час двоє людей перебувають у лікарні, всім іншим була надана медична допомога, їх відпустили лікуватися додому. Пошкоджена адмінбудівля самого вокзалу, житловий фонд - одно- та двоповерхові багатоквартирні будинки. На місці вчора і сьогодні працюють комунальні служби: закривають контури тощо", - повідомив Карабанов.

Нагадаємо, ввечері 25 квітня армія РФ завдала ракетного удару по залізничному вокзалу Балаклії Харківської області. Окупанти використали ракету "Іскандер-М".

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