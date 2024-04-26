ЕС обошел США по финансовой помощи Украине, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила от международных партнеров 85,4 млрд долларов США финансовой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минфина Украины.

Так, с начала полномасштабного вторжения РФ ЕС предоставил помощи на 27,471 млрд долларов, на втором месте - США (22,930 млрд).

В то же время, в 2024 году ЕС предоставил Украине 6,484 млрд долларов, а помощь от США отсутствовала.

Также читайте: В Белом доме и в Конгрессе не уверены, что нового пакета помощи будет достаточно Украине для победы, - Politico