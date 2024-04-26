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Новости Помощь Украине
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ЕС обошел США по финансовой помощи Украине, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

єс,допомога

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила от международных партнеров 85,4 млрд долларов США финансовой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минфина Украины.

Так, с начала полномасштабного вторжения РФ ЕС предоставил помощи на 27,471 млрд долларов, на втором месте - США (22,930 млрд).

В то же время, в 2024 году ЕС предоставил Украине 6,484 млрд долларов, а помощь от США отсутствовала.

Также читайте: В Белом доме и в Конгрессе не уверены, что нового пакета помощи будет достаточно Украине для победы, - Politico

Допомога Україні

Автор: 

помощь (7758) США (26381) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+5
Дивно, але у тому списку країн-донорів з інфографіки чомусь немає Польщі.
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26.04.2024 14:33
+5
Гадаю,що це не коректно публічно освічувати,порівнювати та обговорювати величину наданої допомоги. Велике спасибі всім хто допомагав та допомагає! Вони це роблять зі співчуття та солідарності,а не тому що хтось комусь щось винен.
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26.04.2024 15:06
+2
там нема Австралії, Кореї, Португалії, і декількох інших знакових країн... Там, скоріш за все - вибірково.
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26.04.2024 14:43
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Правила форума Совет форумчан
Дивно, але у тому списку країн-донорів з інфографіки чомусь немає Польщі.
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26.04.2024 14:33 Ответить
там нема Австралії, Кореї, Португалії, і декількох інших знакових країн... Там, скоріш за все - вибірково.
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26.04.2024 14:43 Ответить
І не кажіть, що трамп+джонсон+магашисти тут ні при чому.
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26.04.2024 14:44 Ответить
Гадаю,що це не коректно публічно освічувати,порівнювати та обговорювати величину наданої допомоги. Велике спасибі всім хто допомагав та допомагає! Вони це роблять зі співчуття та солідарності,а не тому що хтось комусь щось винен.
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26.04.2024 15:06 Ответить
Нехай змагаються,хто більше дасть
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26.04.2024 15:12 Ответить
А чого це не коректно?! Треба, щоб Українці знали, хто в ЄС їм друг, а хто так, при знайомстві!!!!
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26.04.2024 15:27 Ответить
Не зовсім коректно. Тому, що є графа ЄС. в ЄС входить 27 країн, вони всі платять свої внески. Тому виходить і та ж Угорщина шось дала
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26.04.2024 18:32 Ответить
27 країн єс, чи більше... і майже 50*50 з однними штатами??
то ж нема чим гордитися...
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26.04.2024 15:12 Ответить
Ну, нарешті вони зхаменулись! Або давайте гроші сьогодні і зараз, або завтра путіло прийде до Вас в ЄС, і Ви вже тепер будете з ним сам на сам воювати!
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26.04.2024 15:26 Ответить
"завтра путіло прийде до Вас в ЄС"

Залякуванням можна визвати зворотній ефект, вони почнуть в першу чергу дбати про власну оборону.
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26.04.2024 16:04 Ответить
+. І побудують велику стіну, вздовж кордонів України. А за нею мінні поля.
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26.04.2024 18:35 Ответить
ТАК ГДЕ БОЛЬШЕ ГАРАНТОВ БУДАПЕШТСКОГО МЕМОРАНДУМА !!!???
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26.04.2024 22:37 Ответить
"початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС надав допомоги на 27,471 млрд доларів"

А тепер порівняйте з цифрою у 23 млрд євро, які отримали від Брюсселю тільки одні польські фермери у вигляді дотацій на свій збитковий бізнес, і цем ми не беремо до уваги 130 млрд євро, які отримала польща від ЄС на покращення добробуту поляків. Тобто для Євросоюзу пріоритет розкішне життя свої громадян, а не власна безпека. куйло радіє євродовпойопам які замість того аби накачувати свою безпеку укріплюючи Україну, накачують жиром власні дупи.
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27.04.2024 06:04 Ответить
і ти дійсно вважаєш що країни в якиx пріоритет розкішне життя своїx громадян, зобов'язані і будуть давати гроші країні, яка срала на просто життя своїx громадян?
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27.04.2024 11:06 Ответить
Це некоретно давати такі цифри,а головне--НЕСПРАВЕДЛИВО
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27.04.2024 08:07 Ответить
 
 