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ЕС обошел США по финансовой помощи Украине, - Минфин. ИНФОГРАФИКА
Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила от международных партнеров 85,4 млрд долларов США финансовой помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минфина Украины.
Так, с начала полномасштабного вторжения РФ ЕС предоставил помощи на 27,471 млрд долларов, на втором месте - США (22,930 млрд).
В то же время, в 2024 году ЕС предоставил Украине 6,484 млрд долларов, а помощь от США отсутствовала.
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+5 Vlad Stark
показать весь комментарий26.04.2024 14:33
+5 ork
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+2 Ан Мур
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то ж нема чим гордитися...
Залякуванням можна визвати зворотній ефект, вони почнуть в першу чергу дбати про власну оборону.
А тепер порівняйте з цифрою у 23 млрд євро, які отримали від Брюсселю тільки одні польські фермери у вигляді дотацій на свій збитковий бізнес, і цем ми не беремо до уваги 130 млрд євро, які отримала польща від ЄС на покращення добробуту поляків. Тобто для Євросоюзу пріоритет розкішне життя свої громадян, а не власна безпека. куйло радіє євродовпойопам які замість того аби накачувати свою безпеку укріплюючи Україну, накачують жиром власні дупи.