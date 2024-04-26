ЄС обійшов США за фінансовою допомогою Україні, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ отримала від міжнародних партнерів 85,4 млрд доларів США фінансової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Мінфіну України.

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС надав допомоги на 27,471 млрд доларів, на другому місці - США (22,930 млрд).

Водночас у 2024 році ЄС надав Україні 6,484 млрд доларів, а допомога від США була відсутня.

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