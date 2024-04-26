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Новини Допомога Україні
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ЄС обійшов США за фінансовою допомогою Україні, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

єс,допомога

Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ отримала від міжнародних партнерів 85,4 млрд доларів США фінансової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Мінфіну України.

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС надав допомоги на 27,471 млрд доларів, на другому місці - США (22,930 млрд).

Водночас у 2024 році ЄС надав Україні 6,484 млрд доларів, а допомога від США була відсутня.

Читайте: Комітет парламенту Швейцарії схвалив план допомоги Україні на $5,5 млрд, - ЗМІ

Допомога Україні

Автор: 

допомога (8288) США (22473) Євросоюз (13313)


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Топ коментарі
+5
Дивно, але у тому списку країн-донорів з інфографіки чомусь немає Польщі.
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26.04.2024 14:33
+5
Гадаю,що це не коректно публічно освічувати,порівнювати та обговорювати величину наданої допомоги. Велике спасибі всім хто допомагав та допомагає! Вони це роблять зі співчуття та солідарності,а не тому що хтось комусь щось винен.
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26.04.2024 15:06
+2
там нема Австралії, Кореї, Португалії, і декількох інших знакових країн... Там, скоріш за все - вибірково.
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26.04.2024 14:43
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Дивно, але у тому списку країн-донорів з інфографіки чомусь немає Польщі.
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26.04.2024 14:33 Відповісти
там нема Австралії, Кореї, Португалії, і декількох інших знакових країн... Там, скоріш за все - вибірково.
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26.04.2024 14:43 Відповісти
І не кажіть, що трамп+джонсон+магашисти тут ні при чому.
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26.04.2024 14:44 Відповісти
Гадаю,що це не коректно публічно освічувати,порівнювати та обговорювати величину наданої допомоги. Велике спасибі всім хто допомагав та допомагає! Вони це роблять зі співчуття та солідарності,а не тому що хтось комусь щось винен.
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26.04.2024 15:06 Відповісти
Нехай змагаються,хто більше дасть
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26.04.2024 15:12 Відповісти
А чого це не коректно?! Треба, щоб Українці знали, хто в ЄС їм друг, а хто так, при знайомстві!!!!
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26.04.2024 15:27 Відповісти
Не зовсім коректно. Тому, що є графа ЄС. в ЄС входить 27 країн, вони всі платять свої внески. Тому виходить і та ж Угорщина шось дала
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26.04.2024 18:32 Відповісти
27 країн єс, чи більше... і майже 50*50 з однними штатами??
то ж нема чим гордитися...
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26.04.2024 15:12 Відповісти
Ну, нарешті вони зхаменулись! Або давайте гроші сьогодні і зараз, або завтра путіло прийде до Вас в ЄС, і Ви вже тепер будете з ним сам на сам воювати!
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26.04.2024 15:26 Відповісти
"завтра путіло прийде до Вас в ЄС"

Залякуванням можна визвати зворотній ефект, вони почнуть в першу чергу дбати про власну оборону.
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26.04.2024 16:04 Відповісти
+. І побудують велику стіну, вздовж кордонів України. А за нею мінні поля.
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26.04.2024 18:35 Відповісти
ТАК ГДЕ БОЛЬШЕ ГАРАНТОВ БУДАПЕШТСКОГО МЕМОРАНДУМА !!!???
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26.04.2024 22:37 Відповісти
"початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС надав допомоги на 27,471 млрд доларів"

А тепер порівняйте з цифрою у 23 млрд євро, які отримали від Брюсселю тільки одні польські фермери у вигляді дотацій на свій збитковий бізнес, і цем ми не беремо до уваги 130 млрд євро, які отримала польща від ЄС на покращення добробуту поляків. Тобто для Євросоюзу пріоритет розкішне життя свої громадян, а не власна безпека. куйло радіє євродовпойопам які замість того аби накачувати свою безпеку укріплюючи Україну, накачують жиром власні дупи.
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27.04.2024 06:04 Відповісти
і ти дійсно вважаєш що країни в якиx пріоритет розкішне життя своїx громадян, зобов'язані і будуть давати гроші країні, яка срала на просто життя своїx громадян?
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27.04.2024 11:06 Відповісти
Це некоретно давати такі цифри,а головне--НЕСПРАВЕДЛИВО
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27.04.2024 08:07 Відповісти
 
 