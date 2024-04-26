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ЄС обійшов США за фінансовою допомогою Україні, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА
Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ отримала від міжнародних партнерів 85,4 млрд доларів США фінансової допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Мінфіну України.
Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС надав допомоги на 27,471 млрд доларів, на другому місці - США (22,930 млрд).
Водночас у 2024 році ЄС надав Україні 6,484 млрд доларів, а допомога від США була відсутня.
Топ коментарі
+5 Vlad Stark
показати весь коментар26.04.2024 14:33
+5 ork
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+2 Ан Мур
показати весь коментар26.04.2024 14:43
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то ж нема чим гордитися...
Залякуванням можна визвати зворотній ефект, вони почнуть в першу чергу дбати про власну оборону.
А тепер порівняйте з цифрою у 23 млрд євро, які отримали від Брюсселю тільки одні польські фермери у вигляді дотацій на свій збитковий бізнес, і цем ми не беремо до уваги 130 млрд євро, які отримала польща від ЄС на покращення добробуту поляків. Тобто для Євросоюзу пріоритет розкішне життя свої громадян, а не власна безпека. куйло радіє євродовпойопам які замість того аби накачувати свою безпеку укріплюючи Україну, накачують жиром власні дупи.