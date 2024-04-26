Россияне атаковали дронами гражданские автомобили вблизи Золотой Балки и на Нововоронцовской трассе, пострадали три человека (дополнено)
Около Золотой Балки на Херсонщине российские военные атаковали дроном-камикадзе гражданскую машину, на Нововоронцовской трассе сбросили на авто взрывчатку.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате попадания беспилотника пострадал 44-летний мужчина.
Его доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему.
Кроме того, в результате сброса россиянами взрывного предмета на автомобиль на Нововоронцовской трассе пострадали два человека.
"60-летний мужчина и 64-летняя женщина получили осколочные ранения конечностей. Их доставили в больницу. Медики оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. В госпитализации они не нуждаются", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ОВА, за два дня российские войска атаковали три гражданских автомобиля из дрона.
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