Росіяни атакували дронами цивільні автівки поблизу Золотої Балки та на Нововоронцовській трасі, постраждали три людини (доповнено)
Поблизу Золотої Балки на Херсонщині російські військові атакували дроном-камікадзе цивільну автівку, на Нововоронцовській трасі скинули на авто вибухівку.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, поблизу Золотої Балки внаслідок влучання безпілотника постраждав 44-річний чоловік.
Його доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.
Крім того, внаслідок скидання росіянами вибухового предмета на автомобіль на Нововоронцовській трасі постраждали двоє людей.
"60-річний чоловік та 64-річна жінка отримали уламкові поранення кінцівок. Їх доставили до лікарні. Медики надали першу медичну допомогу потерпілим. Госпіталізації вони не потребують", - йдеться в повідомленні.
Як зауважують в ОВА, за два дні російські війська атакували три цивільні автівки з дрона.
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