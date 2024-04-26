Росіяни атакували дронами цивільні автівки поблизу Золотої Балки та на Нововоронцовській трасі, постраждали три людини (доповнено)

Поблизу Золотої Балки на Херсонщині російські військові атакували дроном-камікадзе цивільну автівку, на Нововоронцовській трасі скинули на авто вибухівку.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, поблизу Золотої Балки внаслідок влучання безпілотника постраждав 44-річний чоловік.

Його доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.

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Крім того, внаслідок скидання росіянами вибухового предмета на автомобіль на Нововоронцовській трасі постраждали двоє людей.

"60-річний чоловік та 64-річна жінка отримали уламкові поранення кінцівок. Їх доставили до лікарні. Медики надали першу медичну допомогу потерпілим. Госпіталізації вони не потребують", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують в ОВА, за два дні російські війська атакували три цивільні автівки з дрона.