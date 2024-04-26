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Новости Война
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Ситуация в энергетике остается сложной, 4 день подряд вынуждены привлекать помощь из Европы, - Шмыгаль

денис,шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в разных городах устанавливают мини-ТЭЦ.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонты 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Вчера "Укрэнерго" четвертый день подряд было вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, повреждения, которые нанесла РФ, невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.

"Мы работаем над альтернативами: устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему через ее децентрализацию. Также призываю украинцев экономно использовать электроэнергию. Помогите нашим энергетикам, помогите нашей энергосистеме. Потребляйте электроэнергию ответственно", - подытожил премьер.

Читайте: Из-за утренней атаки на Одессу повреждена воздушная линия, есть обесточивание, - ДТЭК

Автор: 

энергетика (2551) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+2
Більш дивує працююча Балаклавська ТЕС при сотні атакамсів на складі...
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26.04.2024 17:36
+1
ну хоч не росії як завжди.
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26.04.2024 17:27
+1
І це ще дякуючи що всюди накрито трирівневим захистом за 9,7 млрд!
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26.04.2024 17:34
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ну хоч не росії як завжди.
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26.04.2024 17:27 Ответить
Звичайно росія - кацапи не винні.

То не вони руйнують Україну бомбами. Це все робить сама Україна.

Так, Шурік?
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26.04.2024 17:46 Ответить
ні одноразовий.
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26.04.2024 18:00 Ответить
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26.04.2024 18:11 Ответить
І це ще дякуючи що всюди накрито трирівневим захистом за 9,7 млрд!
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26.04.2024 17:34 Ответить
Більш дивує працююча Балаклавська ТЕС при сотні атакамсів на складі...
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26.04.2024 17:36 Ответить
Україна повинна дотримуватись високих стандартів ведення війни!(с).
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26.04.2024 17:45 Ответить
А до цього чим думали? Чи сподівались: "авойсь пронесе"!
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26.04.2024 17:38 Ответить
Щась Зе *********** паличками буде від Шмигаля виробляти електроінергію
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26.04.2024 17:43 Ответить
вимушені залучати допомогу з Європи Джерело, бо нема вже, що красти
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26.04.2024 18:02 Ответить
Так ви ж доповідали що енергетичні об'єкти захищені.Брехуни!
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26.04.2024 21:47 Ответить
 
 