Ситуация в энергетике остается сложной, 4 день подряд вынуждены привлекать помощь из Европы, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в разных городах устанавливают мини-ТЭЦ.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонты 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Вчера "Укрэнерго" четвертый день подряд было вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, повреждения, которые нанесла РФ, невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.

"Мы работаем над альтернативами: устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему через ее децентрализацию. Также призываю украинцев экономно использовать электроэнергию. Помогите нашим энергетикам, помогите нашей энергосистеме. Потребляйте электроэнергию ответственно", - подытожил премьер.

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