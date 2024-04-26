Ситуація в енергетиці залишається складною, 4 день поспіль вимушені залучати допомогу з Європи, - Шмигаль
Прем’єр-міністри Денис Шмигаль заявив, що наразі в різних містах встановлюють міні-ТЕЦ.
Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація в енергетиці залишається складною. Попри ремонти 24/7, в енергосистемі зберігається значний дефіцит. Вчора "Укренерго" четвертий день поспіль було вимушено залучати аварійну допомогу з Європи", - йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, пошкодження, яких завдала РФ, неможливо відновити за декілька тижнів або навіть місяців.
"Ми працюємо над альтернативами: встановлюємо міні-ТЕЦ в різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію. Також закликаю українців ощадливо використовувати електроенергію. Допоможіть нашим енергетикам, допоможіть нашій енергосистемі. Споживайте електроенергію відповідально", - підсумував прем'єр.
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То не вони руйнують Україну бомбами. Це все робить сама Україна.
Так, Шурік?