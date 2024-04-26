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Новини Війна
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Ситуація в енергетиці залишається складною, 4 день поспіль вимушені залучати допомогу з Європи, - Шмигаль

денис,шмигаль

Прем’єр-міністри Денис Шмигаль заявив, що наразі в різних містах встановлюють міні-ТЕЦ.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в енергетиці залишається складною. Попри ремонти 24/7, в енергосистемі зберігається значний дефіцит. Вчора "Укренерго" четвертий день поспіль було вимушено залучати аварійну допомогу з Європи", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, пошкодження, яких завдала РФ, неможливо відновити за декілька тижнів або навіть місяців.

"Ми працюємо над альтернативами: встановлюємо міні-ТЕЦ в різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію. Також закликаю українців ощадливо використовувати електроенергію. Допоможіть нашим енергетикам, допоможіть нашій енергосистемі. Споживайте електроенергію відповідально", - підсумував прем'єр.

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Автор: 

енергетика (2577) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+2
Більш дивує працююча Балаклавська ТЕС при сотні атакамсів на складі...
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26.04.2024 17:36
+1
ну хоч не росії як завжди.
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26.04.2024 17:27
+1
І це ще дякуючи що всюди накрито трирівневим захистом за 9,7 млрд!
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26.04.2024 17:34
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ну хоч не росії як завжди.
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26.04.2024 17:27 Відповісти
Звичайно росія - кацапи не винні.

То не вони руйнують Україну бомбами. Це все робить сама Україна.

Так, Шурік?
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26.04.2024 17:46 Відповісти
ні одноразовий.
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26.04.2024 18:00 Відповісти
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26.04.2024 18:11 Відповісти
І це ще дякуючи що всюди накрито трирівневим захистом за 9,7 млрд!
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26.04.2024 17:34 Відповісти
Більш дивує працююча Балаклавська ТЕС при сотні атакамсів на складі...
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26.04.2024 17:36 Відповісти
Україна повинна дотримуватись високих стандартів ведення війни!(с).
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26.04.2024 17:45 Відповісти
А до цього чим думали? Чи сподівались: "авойсь пронесе"!
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26.04.2024 17:38 Відповісти
Щась Зе *********** паличками буде від Шмигаля виробляти електроінергію
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26.04.2024 17:43 Відповісти
вимушені залучати допомогу з Європи Джерело, бо нема вже, що красти
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26.04.2024 18:02 Відповісти
Так ви ж доповідали що енергетичні об'єкти захищені.Брехуни!
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26.04.2024 21:47 Відповісти
 
 