Ситуація в енергетиці залишається складною, 4 день поспіль вимушені залучати допомогу з Європи, - Шмигаль

Прем’єр-міністри Денис Шмигаль заявив, що наразі в різних містах встановлюють міні-ТЕЦ.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в енергетиці залишається складною. Попри ремонти 24/7, в енергосистемі зберігається значний дефіцит. Вчора "Укренерго" четвертий день поспіль було вимушено залучати аварійну допомогу з Європи", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, пошкодження, яких завдала РФ, неможливо відновити за декілька тижнів або навіть місяців.

"Ми працюємо над альтернативами: встановлюємо міні-ТЕЦ в різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію. Також закликаю українців ощадливо використовувати електроенергію. Допоможіть нашим енергетикам, допоможіть нашій енергосистемі. Споживайте електроенергію відповідально", - підсумував прем'єр.

Читайте: Через ранкову атаку на Одесу пошкоджено повітряну лінію, є знеструмлення, - ДТЕК