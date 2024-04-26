Зеленский почтил память украинцев, ликвидировавших последствия Чернобыльской катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена в Славутиче почтили память украинцев, которые ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

"38 лет назад произошла катастрофа в Чернобыле. Радиационная авария, последствия которой распространились далеко за пределы Украины и даже всей нашей Европы. Мир почувствовал ту катастрофу. Но все же она была локализована. Люди стали на защиту жизни и выполнили свой долг", - сказал глава государства.

Память героев-ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской станции почтили минутой молчания.

Зеленский поблагодарил всех, кто 38 лет назад защитил жизнь, и вручил ордена "За заслуги" III степени и "За мужество" III степени работникам ЧАЭС и ликвидаторам последствий аварии.

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Президент выразил уважение всем людям в Славутиче за спасение тогда и помощь Украине весной 2022 года, во время полномасштабного российского вторжения.

"Славутич не подчинился оккупантам. Проявил свой характер. Боролся. Защищался. И мы видели вас на этой площади. Видели героизм тех наших людей, которые в условиях российской оккупации работали на сменах на станции. Люди спасли Украину в 22-м году, и только людям, всему нашему народу Путин проигрывает. Любое зло не выстоит против смелого народа, который делает все для защиты жизни", - отметил он.

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Зеленский также пообщался с жителями Славутича, в частности с родными находящихся в плену нацгвардейцев, которые обратились к главе государства с просьбой вернуть защитников ЧАЭС домой.

"Мы обязательно вернем все. Не только нашу территорию, а прежде всего наших людей, всех наших пленных: и военных, и гражданских, и наших воинов Вооруженных сил, и наших нацгвардейцев. Мы всех помним. Обязательно это сделаем", - заверил президент.

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