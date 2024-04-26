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Новини
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Зеленський ушанував пам’ять українців, які ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи

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Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена у Славутичі вшанували пам’ять українців, які ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

"38 років тому сталася катастрофа в Чорнобилі. Радіаційна аварія, наслідки якої йшли далеко за межі України та навіть усієї нашої Європи. Світ відчув ту катастрофу. Але все ж вона була локалізована. Люди стали на захист життя та виконали свій обов’язок", – сказав глава держави.

Пам’ять героїв – ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській станції вшанували хвилиною мовчання.

Зеленський подякував усім, хто 38 років тому захистив життя, і вручив ордени "За заслуги" ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня працівникам ЧАЕС і ліквідаторам наслідків аварії.

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Президент висловив повагу всім людям у Славутичі за порятунок тоді й допомогу Україні навесні 2022 року, під час повномасштабного російського вторгнення.

"Славутич не підкорився окупантам. Проявив свій характер. Боровся. Захищався. І ми бачили вас на цій площі. Бачили героїзм тих наших людей, які в умовах російської окупації працювали на змінах на станції. Люди врятували Україну у 22-му році, і тільки людям, усьому нашому народові Путін програє. Будь-яке зло не вистоїть проти сміливого народу, який робить усе для захисту життя", – зазначив він.

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Зеленський також поспілкувався з жителями Славутича, зокрема з рідними полонених нацгвардійців, які звернулися до глави держави з проханням повернути захисників ЧАЕС додому.

"Ми обов’язково повернемо все. Не тільки нашу територію, а передусім наших людей, усіх наших полонених: і військових, і цивільних, і наших воїнів Збройних Сил, і наших нацгвардійців. Ми всіх пам’ятаємо. Обов’язково це зробимо", – запевнив президент.

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Автор: 

Зеленський (23667) ЧАЕС (537) Чорнобиль (393) Офіс Президента (2020) Славутич (26)


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Мерзота, а героя Журавля не хочеш ушанувати?
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26.04.2024 18:22 Відповісти
Ігнорування 21 року паном ЗЕ ,коштувало життя лесятки тисяч українців.Плюс узурпація влади і превселюдне публічне невизнання конституції це злочин вже перед народом.
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26.04.2024 18:27 Відповісти
Ліквідували не тільки українці, але зараз в нас поділ на національності, як того хоче путлер. Насправді зараз протистояння диктаторів із свободними людьми, але зе до свободних не відноситься
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26.04.2024 19:06 Відповісти
Як завжди після 2019 без глядачів,і тільки в оточені охорони після 2020.
Колись воно мріяло після каденції,без охорони,пройтися вулицями Київа.
Ми за! Тільки є думка,що він буде неушкоджений,бо народ пересвариться на питані:" як його покарати,в якому місці і за яке місце?"
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26.04.2024 20:35 Відповісти
Нагадати йому 16 липня ушанувати українцвв, розстріляниx його дідом в Кривому Розу у 1963 році, під час демонстрації робітників!
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26.04.2024 20:57 Відповісти
Падло лицемірне.
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27.04.2024 08:39 Відповісти
 
 