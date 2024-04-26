Зеленський ушанував пам’ять українців, які ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена у Славутичі вшанували пам’ять українців, які ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

"38 років тому сталася катастрофа в Чорнобилі. Радіаційна аварія, наслідки якої йшли далеко за межі України та навіть усієї нашої Європи. Світ відчув ту катастрофу. Але все ж вона була локалізована. Люди стали на захист життя та виконали свій обов’язок", – сказав глава держави.

Пам’ять героїв – ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській станції вшанували хвилиною мовчання.

Зеленський подякував усім, хто 38 років тому захистив життя, і вручив ордени "За заслуги" ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня працівникам ЧАЕС і ліквідаторам наслідків аварії.

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Президент висловив повагу всім людям у Славутичі за порятунок тоді й допомогу Україні навесні 2022 року, під час повномасштабного російського вторгнення.

"Славутич не підкорився окупантам. Проявив свій характер. Боровся. Захищався. І ми бачили вас на цій площі. Бачили героїзм тих наших людей, які в умовах російської окупації працювали на змінах на станції. Люди врятували Україну у 22-му році, і тільки людям, усьому нашому народові Путін програє. Будь-яке зло не вистоїть проти сміливого народу, який робить усе для захисту життя", – зазначив він.

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Зеленський також поспілкувався з жителями Славутича, зокрема з рідними полонених нацгвардійців, які звернулися до глави держави з проханням повернути захисників ЧАЕС додому.

"Ми обов’язково повернемо все. Не тільки нашу територію, а передусім наших людей, усіх наших полонених: і військових, і цивільних, і наших воїнів Збройних Сил, і наших нацгвардійців. Ми всіх пам’ятаємо. Обов’язково це зробимо", – запевнив президент.

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