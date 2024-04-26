РФ усиливает атаки, пока техника США не прибудет в Украину, - эстонская разведка

Россия пытается воспользоваться последним "окном возможностей" перед поступлением в Украину западной военной техники и боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил командующий Центра разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивиселг.

По словам Кивиселга, основная активность российских войск по-прежнему сосредоточена на давлении на город Часов Яр к западу от Бахмута, на Марьинском направлении к западу от Донецка, а также на атаках на населенные пункты на железной дороге, соединяющей Авдеевку с Покровском.

"РФ пытается воспользоваться последним окном возможностей, пока западная военная помощь в полном объеме не прибыла в Украину и не была развернута", - сказал Кивисельг.

Впрочем, успехи РФ невелики, а вероятность развала украинской обороны и фронта уменьшается, добавил он.

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Вооруженные силы РФ продолжают осуществлять террористические обстрелы мирного населения Украины как в приграничных районах, так и путем нанесения глубоких ударов по основным украинским населенным пунктам.

"Но благодаря успешным противовоздушным операциям Украина в течение последней недели смогла сократить использование российских бомбардировщиков дальнего радиуса действия для нанесения глубоких ударов, а также снизить интенсивность бомбардировщиков", - сказал Кивисельг.

Он добавил, что Украина осуществляет систематические глубокие удары, атакуя ряд военных объектов в Крыму и нефтяных объектов на территории РФ.

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