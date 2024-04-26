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РФ усиливает атаки, пока техника США не прибудет в Украину, - эстонская разведка

естонія

Россия пытается воспользоваться последним "окном возможностей" перед поступлением в Украину западной военной техники и боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил командующий Центра разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивиселг.

По словам Кивиселга, основная активность российских войск по-прежнему сосредоточена на давлении на город Часов Яр к западу от Бахмута, на Марьинском направлении к западу от Донецка, а также на атаках на населенные пункты на железной дороге, соединяющей Авдеевку с Покровском.

"РФ пытается воспользоваться последним окном возможностей, пока западная военная помощь в полном объеме не прибыла в Украину и не была развернута", - сказал Кивисельг.

Впрочем, успехи РФ невелики, а вероятность развала украинской обороны и фронта уменьшается, добавил он.

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Вооруженные силы РФ продолжают осуществлять террористические обстрелы мирного населения Украины как в приграничных районах, так и путем нанесения глубоких ударов по основным украинским населенным пунктам.

"Но благодаря успешным противовоздушным операциям Украина в течение последней недели смогла сократить использование российских бомбардировщиков дальнего радиуса действия для нанесения глубоких ударов, а также снизить интенсивность бомбардировщиков", - сказал Кивисельг.

Он добавил, что Украина осуществляет систематические глубокие удары, атакуя ряд военных объектов в Крыму и нефтяных объектов на территории РФ.

Читайте также: Армия РФ в Украине использует "амебную" тактику: оккупанты не имеют возможностей для глубокого прорыва, - Генштаб Эстонии

Автор: 

разведка (4168) Эстония (1410)


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Топ комментарии
+5
Полный ***** пытаются скрыть паспортами. Зелёные гниды в своём репертуаре. Вы плять расскажите как вы ребят оставили без оружия, что они сами отходили. Зеля всё до 20 мая, нажеюсь он получит пятую повестку и пойдёт на фронт
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26.04.2024 21:03
+2
не хочу гнать на обыч.бойцов но 115 обсыраеться уже не первый и второй раз,по хорошому этих бобиков надо уже расформировывать а кого и на нары,и какой бы зеля не был он каким макаром к бездарностям в управлении 115 или так абы на вентилятор накинуть?)
чего то у 93,47 и прочих такого факапа не случаеться
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26.04.2024 21:16
+1
проспали
техніка уже на кухні ..... збирається....
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26.04.2024 21:04
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Полный ***** пытаются скрыть паспортами. Зелёные гниды в своём репертуаре. Вы плять расскажите как вы ребят оставили без оружия, что они сами отходили. Зеля всё до 20 мая, нажеюсь он получит пятую повестку и пойдёт на фронт
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26.04.2024 21:03 Ответить
буде 5-ий раз ухилянт.....
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26.04.2024 21:05 Ответить
не хочу гнать на обыч.бойцов но 115 обсыраеться уже не первый и второй раз,по хорошому этих бобиков надо уже расформировывать а кого и на нары,и какой бы зеля не был он каким макаром к бездарностям в управлении 115 или так абы на вентилятор накинуть?)
чего то у 93,47 и прочих такого факапа не случаеться
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26.04.2024 21:16 Ответить
а ти з диванної 326 напевно?
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26.04.2024 21:24 Ответить
обСерский "великий полководец" млять - которого назначил - тупой лох ублюдок и тварь ЗЕ-плесень - сколько же он зла для Украины наделал
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27.04.2024 00:34 Ответить
це наврядчи, бо ти жтакий же ухилянт як він і ти напевно голосуав за блазня
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26.04.2024 21:22 Ответить
проспали
техніка уже на кухні ..... збирається....
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26.04.2024 21:04 Ответить
Тому, що асфальтом з гудроном від зеленського, орків з московії, не зупиниш….
Хіба, що Оманські інвестори, руками це зроблять, сидячи в ОПУ …
Гончарук із Шмигалем та бакановим, мабуть, на усю глибину захвильовані???
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26.04.2024 21:12 Ответить
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26.04.2024 21:16 Ответить
з повагою до естонської розвідкі,
але навіть їй не все і не завжди треба знати.
та і нікому.
і це робить в двох напрямках.
не все всім треба знати, які в українського командування плани.
це знав Залужний, тому і був звільнений клованами,
як незавжди доповідач клованам.
сирський салдафон - виконовувач наказів.
клованські накази?
та звільнить вже кращє...
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26.04.2024 21:22 Ответить
Така вумна розвiдка, аж страшно
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26.04.2024 21:37 Ответить
Добре, що хоч Харківщина у відносній безпеці. Принаймні поки що.
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26.04.2024 21:41 Ответить
Техніка з пакету США на $1лярд вже в Україні, але схоже, до фронту ще не дійшла...
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26.04.2024 21:52 Ответить
ТРЕБА РОБИТИ ЯК ГАК САГАЙДАЧНОГО АЛЕ ЯК КЛІЩИ ПРАВДИ !!!
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26.04.2024 22:17 Ответить
 
 