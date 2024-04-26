УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10269 відвідувачів онлайн
Новини
2 662 14

РФ посилює атаки, доки техніка США не прибуде в Україну, - естонська розвідка

естонія

Росія намагається скористатися останнім "вікном можливостей" перед надходженням в Україну західної військової техніки та боєприпасів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив командувач Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківіселг.

За словами Ківіселга, основна активність російських військ, як і раніше, зосереджена на тиску на місто Часів Яр на захід від Бахмуту, на Мар'їнському напрямку на захід від Донецька, а також на атаках на населені пункти на залізниці, що з'єднує Авдіївку з Покровськом.

"РФ намагається скористатися останнім вікном можливостей, поки західна військова допомога у повному обсязі не прибула в Україну та не була розгорнута", – сказав Ківісельг.

Утім, успіхи РФ невеликі, а ймовірність розвалу української оборони та фронту зменшується, додав він.

Дивіться також: Естонія передала Україні два патрульні катери. ФОТО

Збройні сили РФ продовжують здійснювати терористичні обстріли мирного населення України, як у прикордонних районах, так і шляхом завдання глибоких ударів по основних українських населених пунктах.

"Але завдяки успішним протиповітряним операціям Україна впродовж останнього тижня змогла скоротити використання російських бомбардувальників далекого радіусу дії для завдання глибоких ударів, а також знизити інтенсивність бомбардувальників", – сказав Ківісельг.

Він додав, що Україна здійснює систематичні глибокі удари, атакуючи низку військових об'єктів у Криму та нафтових об'єктів на території РФ.

Читайте: Армія РФ в Україні використовує "амебну" тактику: окупанти не мають можливостей для глибокого прориву, - Генштаб Естонії

Автор: 

розвідка (3854) Естонія (1596)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Полный ***** пытаются скрыть паспортами. Зелёные гниды в своём репертуаре. Вы плять расскажите как вы ребят оставили без оружия, что они сами отходили. Зеля всё до 20 мая, нажеюсь он получит пятую повестку и пойдёт на фронт
показати весь коментар
26.04.2024 21:03
+2
не хочу гнать на обыч.бойцов но 115 обсыраеться уже не первый и второй раз,по хорошому этих бобиков надо уже расформировывать а кого и на нары,и какой бы зеля не был он каким макаром к бездарностям в управлении 115 или так абы на вентилятор накинуть?)
чего то у 93,47 и прочих такого факапа не случаеться
показати весь коментар
26.04.2024 21:16
+1
проспали
техніка уже на кухні ..... збирається....
показати весь коментар
26.04.2024 21:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полный ***** пытаются скрыть паспортами. Зелёные гниды в своём репертуаре. Вы плять расскажите как вы ребят оставили без оружия, что они сами отходили. Зеля всё до 20 мая, нажеюсь он получит пятую повестку и пойдёт на фронт
показати весь коментар
26.04.2024 21:03 Відповісти
буде 5-ий раз ухилянт.....
показати весь коментар
26.04.2024 21:05 Відповісти
не хочу гнать на обыч.бойцов но 115 обсыраеться уже не первый и второй раз,по хорошому этих бобиков надо уже расформировывать а кого и на нары,и какой бы зеля не был он каким макаром к бездарностям в управлении 115 или так абы на вентилятор накинуть?)
чего то у 93,47 и прочих такого факапа не случаеться
показати весь коментар
26.04.2024 21:16 Відповісти
а ти з диванної 326 напевно?
показати весь коментар
26.04.2024 21:24 Відповісти
обСерский "великий полководец" млять - которого назначил - тупой лох ублюдок и тварь ЗЕ-плесень - сколько же он зла для Украины наделал
показати весь коментар
27.04.2024 00:34 Відповісти
це наврядчи, бо ти жтакий же ухилянт як він і ти напевно голосуав за блазня
показати весь коментар
26.04.2024 21:22 Відповісти
проспали
техніка уже на кухні ..... збирається....
показати весь коментар
26.04.2024 21:04 Відповісти
Тому, що асфальтом з гудроном від зеленського, орків з московії, не зупиниш….
Хіба, що Оманські інвестори, руками це зроблять, сидячи в ОПУ …
Гончарук із Шмигалем та бакановим, мабуть, на усю глибину захвильовані???
показати весь коментар
26.04.2024 21:12 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2024 21:16 Відповісти
з повагою до естонської розвідкі,
але навіть їй не все і не завжди треба знати.
та і нікому.
і це робить в двох напрямках.
не все всім треба знати, які в українського командування плани.
це знав Залужний, тому і був звільнений клованами,
як незавжди доповідач клованам.
сирський салдафон - виконовувач наказів.
клованські накази?
та звільнить вже кращє...
показати весь коментар
26.04.2024 21:22 Відповісти
Така вумна розвiдка, аж страшно
показати весь коментар
26.04.2024 21:37 Відповісти
Добре, що хоч Харківщина у відносній безпеці. Принаймні поки що.
показати весь коментар
26.04.2024 21:41 Відповісти
Техніка з пакету США на $1лярд вже в Україні, але схоже, до фронту ще не дійшла...
показати весь коментар
26.04.2024 21:52 Відповісти
ТРЕБА РОБИТИ ЯК ГАК САГАЙДАЧНОГО АЛЕ ЯК КЛІЩИ ПРАВДИ !!!
показати весь коментар
26.04.2024 22:17 Відповісти
 
 