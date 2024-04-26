РФ посилює атаки, доки техніка США не прибуде в Україну, - естонська розвідка

Росія намагається скористатися останнім "вікном можливостей" перед надходженням в Україну західної військової техніки та боєприпасів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив командувач Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківіселг.

За словами Ківіселга, основна активність російських військ, як і раніше, зосереджена на тиску на місто Часів Яр на захід від Бахмуту, на Мар'їнському напрямку на захід від Донецька, а також на атаках на населені пункти на залізниці, що з'єднує Авдіївку з Покровськом.

"РФ намагається скористатися останнім вікном можливостей, поки західна військова допомога у повному обсязі не прибула в Україну та не була розгорнута", – сказав Ківісельг.

Утім, успіхи РФ невеликі, а ймовірність розвалу української оборони та фронту зменшується, додав він.

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Збройні сили РФ продовжують здійснювати терористичні обстріли мирного населення України, як у прикордонних районах, так і шляхом завдання глибоких ударів по основних українських населених пунктах.

"Але завдяки успішним протиповітряним операціям Україна впродовж останнього тижня змогла скоротити використання російських бомбардувальників далекого радіусу дії для завдання глибоких ударів, а також знизити інтенсивність бомбардувальників", – сказав Ківісельг.

Він додав, що Україна здійснює систематичні глибокі удари, атакуючи низку військових об'єктів у Криму та нафтових об'єктів на території РФ.

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