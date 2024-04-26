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Новости Помощь Украине
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Бельгия выделит 200 млн евро на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины

Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 26 апреля объявила о дополнительной помощи по усилению украинской противовоздушной обороны.

По словам Дедондер, Бельгия передаст Украине ракеты для систем противовоздушной обороны из собственных запасов (не уточнив, какие именно и сколько), а также выделит 200 миллионов евро для участия в немецкой инициативе по поставке систем ПВО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы будем оставаться мобилизованными в течение следующих недель, чтобы поддержать Украину. Наше послание остается неизменным: в тот день, когда Россия прекратит свое вторжение и откажется от незаконно оккупированных территорий, конфликт закончится", - добавила глава бельгийского Минобороны.

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Автор: 

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конфлiк нiколи не закiнчиться, доки iснуе русьня!
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26.04.2024 22:59 Ответить
200 млн для пошуку ? А для купівлі скільки ? Я знаю тих, хто шукає за меншу суму.
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26.04.2024 23:03 Ответить
Пошук...
І де ж шукати оті невловимі ППО?
Великі загадки і тайни ХХІ століття...
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26.04.2024 23:15 Ответить
Хотел так же, не успел. Надо цепью построится и от Португалии на восток идти, шеренгой, дистанция 3 м. Тогда найдут сукины дети.
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27.04.2024 06:51 Ответить
 
 