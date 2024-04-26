Бельгия выделит 200 млн евро на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 26 апреля объявила о дополнительной помощи по усилению украинской противовоздушной обороны.

По словам Дедондер, Бельгия передаст Украине ракеты для систем противовоздушной обороны из собственных запасов (не уточнив, какие именно и сколько), а также выделит 200 миллионов евро для участия в немецкой инициативе по поставке систем ПВО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы будем оставаться мобилизованными в течение следующих недель, чтобы поддержать Украину. Наше послание остается неизменным: в тот день, когда Россия прекратит свое вторжение и откажется от незаконно оккупированных территорий, конфликт закончится", - добавила глава бельгийского Минобороны.

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