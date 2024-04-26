УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10440 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
662 4

Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу Німеччини щодо пошуку ППО для України

Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 26 квітня оголосила про додаткову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.

За словами Дедондер, Бельгія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів (не уточнивши, які саме та скільки), а також виділить 200 мільйонів євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми залишатимемося мобілізованими протягом наступних тижнів, щоб підтримати Україну. Наше послання залишається незмінним: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться", – додала голова бельгійського Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібна інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, а не лише Patriot, - Остін

Автор: 

Бельгія (401) ППО (3142) допомога (8288)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
конфлiк нiколи не закiнчиться, доки iснуе русьня!
показати весь коментар
26.04.2024 22:59 Відповісти
200 млн для пошуку ? А для купівлі скільки ? Я знаю тих, хто шукає за меншу суму.
показати весь коментар
26.04.2024 23:03 Відповісти
Пошук...
І де ж шукати оті невловимі ППО?
Великі загадки і тайни ХХІ століття...
показати весь коментар
26.04.2024 23:15 Відповісти
Хотел так же, не успел. Надо цепью построится и от Португалии на восток идти, шеренгой, дистанция 3 м. Тогда найдут сукины дети.
показати весь коментар
27.04.2024 06:51 Відповісти
 
 