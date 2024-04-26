Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу Німеччини щодо пошуку ППО для України

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 26 квітня оголосила про додаткову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.

За словами Дедондер, Бельгія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів (не уточнивши, які саме та скільки), а також виділить 200 мільйонів євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми залишатимемося мобілізованими протягом наступних тижнів, щоб підтримати Україну. Наше послання залишається незмінним: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться", – додала голова бельгійського Міноборони.

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