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Глава МИД Чехии Липавский - Сийярто: Российский империализм - самая большая угроза для Европы. Поэтому мы должны оказывать поддержку Украине

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в присутствии главы МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, что российский империализм является самой большой угрозой для Европы. Поэтому для защиты от него необходимо оказывать помощь и поддержку Украине.

Об этом Липавский сказал на пресс-конференции в Будапеште в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское независимое издание Telex.

Это впервые министр иностранных дел Чехии, который занимает должность с 2021 года, посетил столицу Венгрии для двусторонних переговоров. На пресс-конференции Липавский долго и пространно говорил о российско-украинской войне.

"Я думаю, что это общеизвестный факт, что Чехия видит российский империализм как самую большую угрозу и риск для Европы. Чехия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно", - подчеркнул министр.

сійярто,ліпавський
Встреча Липавского и Сийярто в Будапеште

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заморозка войны в Украине не принесет справедливого мира. Нынешняя война - это продолжение замороженного конфликта, который начался в 2014 году, - глава МИД Чехии Липавский

В присутствии главы МИД Венгрии Сийярто он заявил, что в интересах Европы, чтобы Украина защищалась и возвращала себе все свои территории.

"Если мы не хотим, чтобы Россия еще больше угрожала нам в будущем. Мы должны применить силу, чтобы предотвратить перекраивание границ в Европе, потому что это угрожает международному порядку, международной стабильности и процветанию", - отметил Липавский.

Глава МИД Чехии добавил, что сейчас никто не делает для безопасности Европы больше, чем украинцы, "поэтому мы поддерживаем мирный план президента Зеленского и на данный момент видим в нем единственный реалистичный способ положить конец войне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужно больше денег и больше снарядов для Украины, - глава МИД Чехии Липавский

Автор: 

Чехия (1700) помощь и поддержка (865) Сийярто (318) Липавский Ян (83)


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Топ комментарии
+3
Мадярські великодержавні шовіністи - любі друзі кацапських імперіалістів
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27.04.2024 12:40
+2
дайте бубі ще сто днів і буде фортеця-харків!
непереізбираємо ідіота - Боже спаси!
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27.04.2024 11:47
+2
Краще давати допомогу тільки за умови повної відставки зелених клоунів.
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27.04.2024 11:57
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тєй зaявив, цей заперчів, а тим чясом хворих дітей в кудись еваукуюють...
норм робить Київська влада, на упередження - не зелена ні разу...
останній оплот.
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27.04.2024 11:36 Ответить
Мадярські великодержавні шовіністи - любі друзі кацапських імперіалістів
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27.04.2024 12:40 Ответить
вас так переймають саме національності?
так у нас буба он до сьомого коліна саме китаєць,
і якось це нікого так по взрослому не турбує,,,,
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27.04.2024 12:51 Ответить
А трохи подумати, перед тим, як писати? Мадяри мріють про "велику угорщину" так само, як кацапо - про расію бєз граніц. Чи ви про це не знали? Більше того, вони вимагають, щоб в українських школах і вишах на Закарпатті викладали мадярською мовою, щоб Україна за свій рахунок готувала спеціалістів, які потім будуть працювати в угорщині. Не нагадує нічого? Вимог кацапів зробити кацапське "абщедаступнає нарєчіє" офіційною мовою в Україні (і не тільки).
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27.04.2024 13:14 Ответить
А буба - національності не має. Це окацаплений єврей, і містечковий жлоб, як і вся його жлобня. Їхня національність і релігія - красти все що можуть і підряд.
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27.04.2024 13:17 Ответить
У-у, - від Адама й понині колін ЧОТИРИ, про це в ПЕРШІЙ ЗАПОВІДІ, виглядають в Земному колі так: - коліно дикуна=звір=ада-мово(ложка така), Но-Ево(кобила така) коліно, що з Египту перла не ХЛІБ, а квашню(не розуміння ЗАКОНУ) в Виході, від Стіни Ноя(плачу) й понині - коліно ЛЮДИНИ, останнє коліно - ЛЮДИНА БОГОПОДІБНА. Якби цього не існувало, то ні за яких обставин "тупо богоподібних РАЮ" Адама з Евою БОГ би звідти не випер. АРХ М
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27.04.2024 19:39 Ответить
ну и внешность у этого любителя скреп и щей.
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27.04.2024 11:38 Ответить
дайте бубі ще сто днів і буде фортеця-харків!
непереізбираємо ідіота - Боже спаси!
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27.04.2024 11:47 Ответить
Краще давати допомогу тільки за умови повної відставки зелених клоунів.
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27.04.2024 11:57 Ответить
Точно - нехай Україна загине - аби "зелених клоунів" прибрали. І чим ти не ворог України?
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27.04.2024 14:28 Ответить
27.‎04.‎2024 793 доба війни

26 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Як казав колись Аксель Шпрінгер " ...коли собака кусає людину - це не сенсація. Сенсація - це коли людина кусає собаку" Те, що Зеленський бреше - це не сенсація. Сенсація те, що німці вирішили розказати, що він бреше

Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
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27.04.2024 12:20 Ответить
Ви дуже дивно рахуєте, бо 5 річний Конституційний термін Зелі закінчується 20 травня, а не 1 квітня.
І так, згідно законодавства України вибори під час війни не проводяться. То які варіанти? Якщо призначити когось іншого без виборів - від буде більш конституційним? Доречі, ви взагалі розумієте, що тему про нелегитимність керівництва України розганяє кацапська ІПСО? Чи ви свідомо підіграєте кацапам?
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27.04.2024 14:31 Ответить
Кіріл вручив пропагандисту Кисельову орден Сергія Радонезького.
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27.04.2024 12:35 Ответить
Дякуємо чеським друзям! Велика !!!!! Країна
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27.04.2024 12:36 Ответить
 
 