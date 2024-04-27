Глава МИД Чехии Липавский - Сийярто: Российский империализм - самая большая угроза для Европы. Поэтому мы должны оказывать поддержку Украине
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в присутствии главы МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, что российский империализм является самой большой угрозой для Европы. Поэтому для защиты от него необходимо оказывать помощь и поддержку Украине.
Об этом Липавский сказал на пресс-конференции в Будапеште в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское независимое издание Telex.
Это впервые министр иностранных дел Чехии, который занимает должность с 2021 года, посетил столицу Венгрии для двусторонних переговоров. На пресс-конференции Липавский долго и пространно говорил о российско-украинской войне.
"Я думаю, что это общеизвестный факт, что Чехия видит российский империализм как самую большую угрозу и риск для Европы. Чехия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно", - подчеркнул министр.
В присутствии главы МИД Венгрии Сийярто он заявил, что в интересах Европы, чтобы Украина защищалась и возвращала себе все свои территории.
"Если мы не хотим, чтобы Россия еще больше угрожала нам в будущем. Мы должны применить силу, чтобы предотвратить перекраивание границ в Европе, потому что это угрожает международному порядку, международной стабильности и процветанию", - отметил Липавский.
Глава МИД Чехии добавил, что сейчас никто не делает для безопасности Европы больше, чем украинцы, "поэтому мы поддерживаем мирный план президента Зеленского и на данный момент видим в нем единственный реалистичный способ положить конец войне".
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норм робить Київська влада, на упередження - не зелена ні разу...
останній оплот.
так у нас буба он до сьомого коліна саме китаєць,
і якось це нікого так по взрослому не турбує,,,,
непереізбираємо ідіота - Боже спаси!
26 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Як казав колись Аксель Шпрінгер " ...коли собака кусає людину - це не сенсація. Сенсація - це коли людина кусає собаку" Те, що Зеленський бреше - це не сенсація. Сенсація те, що німці вирішили розказати, що він бреше
Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
І так, згідно законодавства України вибори під час війни не проводяться. То які варіанти? Якщо призначити когось іншого без виборів - від буде більш конституційним? Доречі, ви взагалі розумієте, що тему про нелегитимність керівництва України розганяє кацапська ІПСО? Чи ви свідомо підіграєте кацапам?