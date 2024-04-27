Глава МИД Чехии Липавский - Сийярто: Российский империализм - самая большая угроза для Европы. Поэтому мы должны оказывать поддержку Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в присутствии главы МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, что российский империализм является самой большой угрозой для Европы. Поэтому для защиты от него необходимо оказывать помощь и поддержку Украине.

Об этом Липавский сказал на пресс-конференции в Будапеште в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское независимое издание Telex.

Это впервые министр иностранных дел Чехии, который занимает должность с 2021 года, посетил столицу Венгрии для двусторонних переговоров. На пресс-конференции Липавский долго и пространно говорил о российско-украинской войне.

"Я думаю, что это общеизвестный факт, что Чехия видит российский империализм как самую большую угрозу и риск для Европы. Чехия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно", - подчеркнул министр.

Встреча Липавского и Сийярто в Будапеште

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В присутствии главы МИД Венгрии Сийярто он заявил, что в интересах Европы, чтобы Украина защищалась и возвращала себе все свои территории.

"Если мы не хотим, чтобы Россия еще больше угрожала нам в будущем. Мы должны применить силу, чтобы предотвратить перекраивание границ в Европе, потому что это угрожает международному порядку, международной стабильности и процветанию", - отметил Липавский.

Глава МИД Чехии добавил, что сейчас никто не делает для безопасности Европы больше, чем украинцы, "поэтому мы поддерживаем мирный план президента Зеленского и на данный момент видим в нем единственный реалистичный способ положить конец войне".

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