Глава МЗС Чехії Ліпавський - Сійярто: Російський імперіалізм - найбільша загроза для Європи. Тому маємо надавати підтримку Україні
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в присутності глави МЗС Угорщини Петера Сійярто заявив, що російський імперіалізм є найбільшою загрозою для Європи. Тому для захисту від нього необхідно надавати допомогу й підтримку Україні.
Про це Ліпавський сказав на пресконференції у Будапешті в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на угорське незалежне видання Telex.
Це вперше міністр закордонних справ Чехії, який обіймає посаду з 2021 року, відвідав столицю Угорщини для двосторонніх переговорів. На пресконференції Ліпавський довго й розлого говорив про російсько-українську війну.
"Я думаю, що це загальновідомий факт, що Чехія бачить російський імперіалізм як найбільшу загрозу і ризик для Європи. Чехія підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно", - наголосив міністр.
У присутності глави МЗС Угорщини Сійярто він заявив, що в інтересах Європи, аби Україна захищалася та повертала собі всі свої території.
"Якщо ми не хочемо, щоб Росія ще більше загрожувала нам у майбутньому. Ми повинні застосувати силу, щоб запобігти перекроюванню кордонів у Європі, бо це загрожує міжнародному порядку, міжнародній стабільності та процвітанню", - зауважив Ліпавський.
Глава МЗС Чехії додав, що наразі ніхто не робить для безпеки Європи більше, ніж українці, "тому ми підтримуємо мирний план президента Зеленського та на цей момент бачимо в ньому єдиний реалістичний спосіб покласти край війні".
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норм робить Київська влада, на упередження - не зелена ні разу...
останній оплот.
так у нас буба он до сьомого коліна саме китаєць,
і якось це нікого так по взрослому не турбує,,,,
непереізбираємо ідіота - Боже спаси!
26 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Як казав колись Аксель Шпрінгер " ...коли собака кусає людину - це не сенсація. Сенсація - це коли людина кусає собаку" Те, що Зеленський бреше - це не сенсація. Сенсація те, що німці вирішили розказати, що він бреше
Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
І так, згідно законодавства України вибори під час війни не проводяться. То які варіанти? Якщо призначити когось іншого без виборів - від буде більш конституційним? Доречі, ви взагалі розумієте, що тему про нелегитимність керівництва України розганяє кацапська ІПСО? Чи ви свідомо підіграєте кацапам?