Глава МЗС Чехії Ліпавський - Сійярто: Російський імперіалізм - найбільша загроза для Європи. Тому маємо надавати підтримку Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в присутності глави МЗС Угорщини Петера Сійярто заявив, що російський імперіалізм є найбільшою загрозою для Європи. Тому для захисту від нього необхідно надавати допомогу й підтримку Україні.

Про це Ліпавський сказав на пресконференції у Будапешті в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на угорське незалежне видання Telex.

Це вперше міністр закордонних справ Чехії, який обіймає посаду з 2021 року, відвідав столицю Угорщини для двосторонніх переговорів. На пресконференції Ліпавський довго й розлого говорив про російсько-українську війну.

"Я думаю, що це загальновідомий факт, що Чехія бачить російський імперіалізм як найбільшу загрозу і ризик для Європи. Чехія підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно", - наголосив міністр.

Зустріч Ліпавського і Сійярто у Будапешті

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У присутності глави МЗС Угорщини Сійярто він заявив, що в інтересах Європи, аби Україна захищалася та повертала собі всі свої території.

"Якщо ми не хочемо, щоб Росія ще більше загрожувала нам у майбутньому. Ми повинні застосувати силу, щоб запобігти перекроюванню кордонів у Європі, бо це загрожує міжнародному порядку, міжнародній стабільності та процвітанню", - зауважив Ліпавський.

Глава МЗС Чехії додав, що наразі ніхто не робить для безпеки Європи більше, ніж українці, "тому ми підтримуємо мирний план президента Зеленського та на цей момент бачимо в ньому єдиний реалістичний спосіб покласти край війні".

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