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Глава МЗС Чехії Ліпавський - Сійярто: Російський імперіалізм - найбільша загроза для Європи. Тому маємо надавати підтримку Україні

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в присутності глави МЗС Угорщини Петера Сійярто заявив, що російський імперіалізм є найбільшою загрозою для Європи. Тому для захисту від нього необхідно надавати допомогу й підтримку Україні.

Про це Ліпавський сказав на пресконференції у Будапешті в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на угорське незалежне видання Telex.

Це вперше міністр закордонних справ Чехії, який обіймає посаду з 2021 року, відвідав столицю Угорщини для двосторонніх переговорів. На пресконференції Ліпавський довго й розлого говорив про російсько-українську війну.

"Я думаю, що це загальновідомий факт, що Чехія бачить російський імперіалізм як найбільшу загрозу і ризик для Європи. Чехія підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно", - наголосив міністр.

сійярто,ліпавський
Зустріч Ліпавського і Сійярто у Будапешті

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замороження війни в Україні не принесе справедливого миру. Нинішня війна - це продовження замороженого конфлікту, який розпочався у 2014 році, - глава МЗС Чехії Ліпавський

У присутності глави МЗС Угорщини Сійярто він заявив, що в інтересах Європи, аби Україна захищалася та повертала собі всі свої території.

"Якщо ми не хочемо, щоб Росія ще більше загрожувала нам у майбутньому. Ми повинні застосувати силу, щоб запобігти перекроюванню кордонів у Європі, бо це загрожує міжнародному порядку, міжнародній стабільності та процвітанню", - зауважив Ліпавський.

Глава МЗС Чехії додав, що наразі ніхто не робить для безпеки Європи більше, ніж українці, "тому ми підтримуємо мирний план президента Зеленського та на цей момент бачимо в ньому єдиний реалістичний спосіб покласти край війні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам потрібно більше грошей і більше снарядів для України, - голова МЗС Чехії Ліпавський

Автор: 

Чехія (1606) допомога і підтримка (1156) Сійярто (352) Ліпавський Ян (101)


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Топ коментарі
+3
Мадярські великодержавні шовіністи - любі друзі кацапських імперіалістів
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27.04.2024 12:40
+2
дайте бубі ще сто днів і буде фортеця-харків!
непереізбираємо ідіота - Боже спаси!
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27.04.2024 11:47
+2
Краще давати допомогу тільки за умови повної відставки зелених клоунів.
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27.04.2024 11:57
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тєй зaявив, цей заперчів, а тим чясом хворих дітей в кудись еваукуюють...
норм робить Київська влада, на упередження - не зелена ні разу...
останній оплот.
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27.04.2024 11:36 Відповісти
Мадярські великодержавні шовіністи - любі друзі кацапських імперіалістів
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27.04.2024 12:40 Відповісти
вас так переймають саме національності?
так у нас буба он до сьомого коліна саме китаєць,
і якось це нікого так по взрослому не турбує,,,,
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27.04.2024 12:51 Відповісти
А трохи подумати, перед тим, як писати? Мадяри мріють про "велику угорщину" так само, як кацапо - про расію бєз граніц. Чи ви про це не знали? Більше того, вони вимагають, щоб в українських школах і вишах на Закарпатті викладали мадярською мовою, щоб Україна за свій рахунок готувала спеціалістів, які потім будуть працювати в угорщині. Не нагадує нічого? Вимог кацапів зробити кацапське "абщедаступнає нарєчіє" офіційною мовою в Україні (і не тільки).
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27.04.2024 13:14 Відповісти
А буба - національності не має. Це окацаплений єврей, і містечковий жлоб, як і вся його жлобня. Їхня національність і релігія - красти все що можуть і підряд.
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27.04.2024 13:17 Відповісти
У-у, - від Адама й понині колін ЧОТИРИ, про це в ПЕРШІЙ ЗАПОВІДІ, виглядають в Земному колі так: - коліно дикуна=звір=ада-мово(ложка така), Но-Ево(кобила така) коліно, що з Египту перла не ХЛІБ, а квашню(не розуміння ЗАКОНУ) в Виході, від Стіни Ноя(плачу) й понині - коліно ЛЮДИНИ, останнє коліно - ЛЮДИНА БОГОПОДІБНА. Якби цього не існувало, то ні за яких обставин "тупо богоподібних РАЮ" Адама з Евою БОГ би звідти не випер. АРХ М
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27.04.2024 19:39 Відповісти
ну и внешность у этого любителя скреп и щей.
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27.04.2024 11:38 Відповісти
дайте бубі ще сто днів і буде фортеця-харків!
непереізбираємо ідіота - Боже спаси!
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27.04.2024 11:47 Відповісти
Краще давати допомогу тільки за умови повної відставки зелених клоунів.
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27.04.2024 11:57 Відповісти
Точно - нехай Україна загине - аби "зелених клоунів" прибрали. І чим ти не ворог України?
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27.04.2024 14:28 Відповісти
27.‎04.‎2024 793 доба війни

26 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Як казав колись Аксель Шпрінгер " ...коли собака кусає людину - це не сенсація. Сенсація - це коли людина кусає собаку" Те, що Зеленський бреше - це не сенсація. Сенсація те, що німці вирішили розказати, що він бреше

Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
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27.04.2024 12:20 Відповісти
Ви дуже дивно рахуєте, бо 5 річний Конституційний термін Зелі закінчується 20 травня, а не 1 квітня.
І так, згідно законодавства України вибори під час війни не проводяться. То які варіанти? Якщо призначити когось іншого без виборів - від буде більш конституційним? Доречі, ви взагалі розумієте, що тему про нелегитимність керівництва України розганяє кацапська ІПСО? Чи ви свідомо підіграєте кацапам?
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27.04.2024 14:31 Відповісти
Кіріл вручив пропагандисту Кисельову орден Сергія Радонезького.
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27.04.2024 12:35 Відповісти
Дякуємо чеським друзям! Велика !!!!! Країна
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27.04.2024 12:36 Відповісти
 
 