Два разведывательных дрона россиян уничтожены над Одесщиной

В небе над Одесской областью уничтожены вражеские БПЛА "ZALA" и БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщили Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 27.04.2024, в небе над Одесщиной с применением легкомоторной авиации, во взаимодействии с Силами обороны юга Украины уничтожены два разведывательных дронов россиян", - говорится в сообщении.

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