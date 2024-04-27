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Новости Агрессия России против Украины
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Два разведывательных дрона россиян уничтожены над Одесщиной

ппо

В небе над Одесской областью уничтожены вражеские БПЛА "ZALA" и БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщили Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 27.04.2024, в небе над Одесщиной с применением легкомоторной авиации, во взаимодействии с Силами обороны юга Украины уничтожены два разведывательных дронов россиян", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Учебно-тренировочный самолет Як-52 сбил российский дрон-разведчик в небе над Одесщиной. ВИДЕО

бпла

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Одесская область (3543) дроны (3841) Силы обороны юга (295)


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Україна переможе! Смерть московітам ******!!
Слава Україні! Пильнуймо за приблудами95!!

27.‎04.‎2024 793 доба війни

26 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

П'яний голова райдержадміністрації Майбоженко який влетів у натовп людей в Броварах, вже не п'яний, а "учасник ДТП в результаті технічної несправності".

Мобілізація фактично провалена. Залишається ще одне питання - ротація. Просте питання Сирському - чому окремі підрозділи ЗСУ по півроку не відходять на ротацію, а землячки Зеленського четвертий місяць в тилу ?

Як казав колись Аксель Шпрінгер " ...коли собака кусає людину - це не сенсація. Сенсація - це коли людина кусає собаку" Те, що Зеленський бреше - це не сенсація. Сенсація те, що німці вирішили розказати, що він бреше

Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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27.04.2024 18:05 Ответить
Там где сейчас бригады уходят на ротацию - начинаются прСЫРивания территорий. На днях 47 ушла - 115 пришла. ПроСЫРили Очеретино. 103 ушла - 110 зашла. ПроСЫРили Кисловку Харьковской. И так везде, где ротация.
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27.04.2024 20:06 Ответить
Ось якому СРАТЬєху, треба сидіти у зелі на засіданнях Ставки, а не єрмаку…
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27.04.2024 20:37 Ответить
сырский там и сидит
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27.04.2024 20:44 Ответить
"Мобілізація фактично провалена" - ви або не СКИГЛІТЬ, або пистуйте на облік в свій військомат Бо дивлюся на цензорі одні стратєгы, та вангуїсти. Шо не зроблно то вам куйово, шо зроблено то теж куйово. ПІДІЙМАЙТЕ свої СРАКАНИ з діванів і.....ай-да шось робити!!!
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27.04.2024 18:25 Ответить
Зебилы и зимой и летом - одним цветом, тупые, шо лаптеваленок. Вон , нелоховый дурачьок - 4-жды уклонист. А то как чьо, дык сразу чьо, люди вон чьо и то ничьо.
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27.04.2024 18:47 Ответить
Красавчики. Через 1-3 месца ни один украинский БПЛА больше не долетит до цели. Вы еще схему переоборудования ЯК-52 покажите, что бы москалям мозги напрягать не нужно было. У москалей легкомоторных самолетов - как у дурака фантиков.
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27.04.2024 20:02 Ответить
 
 