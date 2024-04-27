Два розвідувальні дрони росіян знищено над Одещиною

У небі над Одеською областю знищено ворожі БпЛА "ZALA" та БпЛА "Орлан-10".

Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 27.04.24, у небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальні дрони росіян", - йдеться в повідомленні.

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