Два розвідувальні дрони росіян знищено над Одещиною
У небі над Одеською областю знищено ворожі БпЛА "ZALA" та БпЛА "Орлан-10".
Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 27.04.24, у небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальні дрони росіян", - йдеться в повідомленні.
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Україна переможе! Смерть московітам ******!!
Слава Україні! Пильнуймо за приблудами95!!
27.04.2024 793 доба війни
26 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
П'яний голова райдержадміністрації Майбоженко який влетів у натовп людей в Броварах, вже не п'яний, а "учасник ДТП в результаті технічної несправності".
Мобілізація фактично провалена. Залишається ще одне питання - ротація. Просте питання Сирському - чому окремі підрозділи ЗСУ по півроку не відходять на ротацію, а землячки Зеленського четвертий місяць в тилу ?
Як казав колись Аксель Шпрінгер " ...коли собака кусає людину - це не сенсація. Сенсація - це коли людина кусає собаку" Те, що Зеленський бреше - це не сенсація. Сенсація те, що німці вирішили розказати, що він бреше
Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
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