УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6292 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 642 7

Два розвідувальні дрони росіян знищено над Одещиною

ппо

У небі над Одеською областю знищено ворожі БпЛА "ZALA" та БпЛА "Орлан-10".

Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 27.04.24, у небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальні дрони росіян", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навчально-тренувальний літак Як-52 збив російський дрон-розвідник в небі над Одещиною. ВIДЕО

бпла

Автор: 

Одеська область (3181) дрони (4620) Сили оборони півдня (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Україна переможе! Смерть московітам ******!!
Слава Україні! Пильнуймо за приблудами95!!

27.‎04.‎2024 793 доба війни

26 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

П'яний голова райдержадміністрації Майбоженко який влетів у натовп людей в Броварах, вже не п'яний, а "учасник ДТП в результаті технічної несправності".

Мобілізація фактично провалена. Залишається ще одне питання - ротація. Просте питання Сирському - чому окремі підрозділи ЗСУ по півроку не відходять на ротацію, а землячки Зеленського четвертий місяць в тилу ?

Як казав колись Аксель Шпрінгер " ...коли собака кусає людину - це не сенсація. Сенсація - це коли людина кусає собаку" Те, що Зеленський бреше - це не сенсація. Сенсація те, що німці вирішили розказати, що він бреше

Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
27.04.2024 18:05 Відповісти
Там где сейчас бригады уходят на ротацию - начинаются прСЫРивания территорий. На днях 47 ушла - 115 пришла. ПроСЫРили Очеретино. 103 ушла - 110 зашла. ПроСЫРили Кисловку Харьковской. И так везде, где ротация.
показати весь коментар
27.04.2024 20:06 Відповісти
Ось якому СРАТЬєху, треба сидіти у зелі на засіданнях Ставки, а не єрмаку…
показати весь коментар
27.04.2024 20:37 Відповісти
сырский там и сидит
показати весь коментар
27.04.2024 20:44 Відповісти
"Мобілізація фактично провалена" - ви або не СКИГЛІТЬ, або пистуйте на облік в свій військомат Бо дивлюся на цензорі одні стратєгы, та вангуїсти. Шо не зроблно то вам куйово, шо зроблено то теж куйово. ПІДІЙМАЙТЕ свої СРАКАНИ з діванів і.....ай-да шось робити!!!
показати весь коментар
27.04.2024 18:25 Відповісти
Зебилы и зимой и летом - одним цветом, тупые, шо лаптеваленок. Вон , нелоховый дурачьок - 4-жды уклонист. А то как чьо, дык сразу чьо, люди вон чьо и то ничьо.
показати весь коментар
27.04.2024 18:47 Відповісти
Красавчики. Через 1-3 месца ни один украинский БПЛА больше не долетит до цели. Вы еще схему переоборудования ЯК-52 покажите, что бы москалям мозги напрягать не нужно было. У москалей легкомоторных самолетов - как у дурака фантиков.
показати весь коментар
27.04.2024 20:02 Відповісти
 
 