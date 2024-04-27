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Рашисты увеличили количество своего личного состава под Клещиевкой, - ОСГВ "Хортица"

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Под Клещиевкой враг пытается выровнять всю линию боевого столкновения, здесь наблюдается увеличение количества личного состава армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"Враг пытается выровнять всю линию боевого столкновения. Дополнительно безуспешно штурмует Андреевку и Клещиевку. В районе Клещиевки подмечено увеличение количества личного состава вражеской армии", - говорится в сообщении.

Он отметил, что украинские защитники отбрасывают россиян от этих населённых пунктов.

"Обстановка возле Часового Яра сложная, но в городе россиян нет. Россияне пытаются обойти его по флангам, через Богдановку и Ивановское. "Враг тактического успеха в этих населенных пунктах не имеет", - отметил Волошин.

Напомним, в Очеретино продолжаются тяжелые бои. Силы обороны контролируют две трети Очеретиного. В Соловьевом ситуация такая же – примерно две трети населенного пункта под контролем ВСУ. Часть населенного пункта, в которую также прорвался противник, находится под огневым контролем ВСУ.

Читайте также: Россияне перебрасывают подкрепление под Очеретино, украинские бригады с трудом удерживают оборонные позиции под непрерывными обстрелами, - Forbes

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ОСГВ Хортица (330) Донецкая область (9498) боевые действия (3926)


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А Плани СРАТЬєха уже на столі у прутіна, чи ще ні?
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27.04.2024 20:39 Ответить
Ой, як неочікувано!.. І хто б міг подумати?.. А чого це вони так не по правилам воюють??? Правда?
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27.04.2024 21:13 Ответить
Ну рашисти збільшили кількість особового складу, а наш сказав, що нам 500 тисяч не потрібно. Як завжди через більшість їх в кількості і збереження життів потрібно відступати. А докуди?
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27.04.2024 21:20 Ответить
У рашистів немає особового складу. Тільки жива сила.
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27.04.2024 21:44 Ответить
 
 