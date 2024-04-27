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Рашисти збільшили кількість свого особового складу під Кліщіївкою, - ОСУВ "Хортиця"

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Під Кліщіївкою ворог намагається вирівняти всю лінію бойового зіткнення, тут помічене збільшення кількості особового складу армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог намагається вирівняти всю лінію бойового зіткнення. Додатково безуспішно штурмує Андріївку та Кліщіївку. В районі Кліщіївки помічене збільшення кількості особового складу ворожої армії", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що українські захисники відкидають росіян від цих населених пунктів.

"Обстановка біля Часового Яру складна, але у місті росіян немає. Росіяни намагаються обійти його по флангах, через Богданівку та Іванівське. "Ворог тактичного успіху в цих населених пунктах не має", - зауважив Волошин.

Нагадаємо, в Очеретиному тривають важкі бої. Сили оборони контролюють дві третини Очеретиного.  У Соловйовому ситуація така ж - приблизно дві треті населеного пункту під контролем ЗСУ. Частина населеного пункту, в яку також прорвався противник, перебуває під нашим вогневим контролем ЗСУ.

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Автор: 

ОСУВ Хортиця (336) Донецька область (8308) бойові дії (3681)


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А Плани СРАТЬєха уже на столі у прутіна, чи ще ні?
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27.04.2024 20:39 Відповісти
Ой, як неочікувано!.. І хто б міг подумати?.. А чого це вони так не по правилам воюють??? Правда?
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27.04.2024 21:13 Відповісти
Ну рашисти збільшили кількість особового складу, а наш сказав, що нам 500 тисяч не потрібно. Як завжди через більшість їх в кількості і збереження життів потрібно відступати. А докуди?
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27.04.2024 21:20 Відповісти
У рашистів немає особового складу. Тільки жива сила.
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27.04.2024 21:44 Відповісти
 
 