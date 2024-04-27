Рашисти збільшили кількість свого особового складу під Кліщіївкою, - ОСУВ "Хортиця"

Під Кліщіївкою ворог намагається вирівняти всю лінію бойового зіткнення, тут помічене збільшення кількості особового складу армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог намагається вирівняти всю лінію бойового зіткнення. Додатково безуспішно штурмує Андріївку та Кліщіївку. В районі Кліщіївки помічене збільшення кількості особового складу ворожої армії", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що українські захисники відкидають росіян від цих населених пунктів.

"Обстановка біля Часового Яру складна, але у місті росіян немає. Росіяни намагаються обійти його по флангах, через Богданівку та Іванівське. "Ворог тактичного успіху в цих населених пунктах не має", - зауважив Волошин.

Нагадаємо, в Очеретиному тривають важкі бої. Сили оборони контролюють дві третини Очеретиного. У Соловйовому ситуація така ж - приблизно дві треті населеного пункту під контролем ЗСУ. Частина населеного пункту, в яку також прорвався противник, перебуває під нашим вогневим контролем ЗСУ.

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