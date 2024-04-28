Россияне установили перечень профессий, по которым нельзя работать украинцам, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне внедрили перечень профессий, где нельзя работать украинцам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
"Гауляйтер Евгений Балицкий, который не отвечает в регионе даже за собственную жизнь, подписал кремлевский документ, устанавливающий новый перечень профессий, где нельзя работать мигрантам.
Всего в перечне 30 профессий: работники оптовой торговли, пищевой промышленности, аренды и лизинга и т.д.
Однако никаких мигрантов, кроме российских гастролеров, в регионе нет, ведь россияне экспортировали туда свою бедность. Сейчас в регионе действует переходный период, после завершения которого все украинцы, которые отказались получать паспорт РФ, станут "мигрантами" на своей земле", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Центре нацсопротивления, именно для принудительной паспортизации враг создал соответствующий документ с запретом работать, а следовательно, иметь средства к существованию.
"Это ложится в основу политики геноцида украинского народа, и каждый, кто будет соблюдать эти правила, станет соучастником этого преступления, но не каждому Москва будет выделять столько охранников, как Балицкому", - добавили в Центре.
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Нормально Українці працюють по цих професіях і в Європі, і в штатах, і в Україні і в купі інших країн. Тільки москалі цю їжу не перетравлюють, їжа перетравлює москалів ))
І доречі зброя США не йде АЗову бо "нацисти", а "не бийте по росіянським НПЗ" - видно там не нацисти
Другий приклад - витіснення "білих" та "кольорових" з керівництва економікою в деяких країнах Африки Там де негри у "сегрегативному порядку" це зробили - економіка опинилася "в жопі" Захиріла індустрія Зупинилося великотоварне виробництво сільськогосподарської продукції і в містах виникли проблеми з продовольством Не виключено що й до кризи у виробництві какао-бобів "приклала руці" саме ідіотська політика витіснення людей з іншим кольором шкіри
У кацапів буде те саме!