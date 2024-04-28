Россияне установили перечень профессий, по которым нельзя работать украинцам, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне внедрили перечень профессий, где нельзя работать украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Гауляйтер Евгений Балицкий, который не отвечает в регионе даже за собственную жизнь, подписал кремлевский документ, устанавливающий новый перечень профессий, где нельзя работать мигрантам.

Всего в перечне 30 профессий: работники оптовой торговли, пищевой промышленности, аренды и лизинга и т.д.

Однако никаких мигрантов, кроме российских гастролеров, в регионе нет, ведь россияне экспортировали туда свою бедность. Сейчас в регионе действует переходный период, после завершения которого все украинцы, которые отказались получать паспорт РФ, станут "мигрантами" на своей земле", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в Центре нацсопротивления, именно для принудительной паспортизации враг создал соответствующий документ с запретом работать, а следовательно, иметь средства к существованию.

"Это ложится в основу политики геноцида украинского народа, и каждый, кто будет соблюдать эти правила, станет соучастником этого преступления, но не каждому Москва будет выделять столько охранников, как Балицкому", - добавили в Центре.

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