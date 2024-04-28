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Россияне установили перечень профессий, по которым нельзя работать украинцам, - Центр нацсопротивления

цнс

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне внедрили перечень профессий, где нельзя работать украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Гауляйтер Евгений Балицкий, который не отвечает в регионе даже за собственную жизнь, подписал кремлевский документ,  устанавливающий новый перечень профессий, где нельзя работать мигрантам.

Всего в перечне 30 профессий: работники оптовой торговли, пищевой промышленности, аренды и лизинга и т.д.

Однако никаких мигрантов, кроме российских гастролеров, в регионе нет, ведь россияне экспортировали туда свою бедность. Сейчас в регионе действует переходный период, после завершения которого все украинцы, которые отказались получать паспорт РФ, станут "мигрантами" на своей земле", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в Центре нацсопротивления, именно для принудительной паспортизации враг создал соответствующий документ с запретом работать, а следовательно, иметь средства к существованию.

"Это ложится в основу политики геноцида украинского народа, и каждый, кто будет соблюдать эти правила, станет соучастником этого преступления, но не каждому Москва будет выделять столько охранников, как Балицкому", - добавили в Центре.

Читайте: Россияне принудительно сгоняют бюджетников на оккупированных территориях на сдачу крови для военных РФ, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10112) работа (599) Центр национального сопротивления (557)


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Топ комментарии
+27
Пора кацапам заборонити займати керіівні посади в Україні
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28.04.2024 05:57
+14
А це уже нацизм чи ще ні?

І доречі зброя США не йде АЗову бо "нацисти", а "не бийте по росіянським НПЗ" - видно там не нацисти
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28.04.2024 00:31
+14
Один раз уже практикували! У нацистській Німеччині! Тоді (поряд з підприємництвом) євреям заборонялося займаться й іншими видами діяльності Зокрема - медициною Потім самі німці визнали що після цього рівень медичного обслуговування в Німеччині - знизився Адже "менталітет" не змінюється Українці працьовитіші від кацапів і більш добросовісно відносяться до виконання роботи
Другий приклад - витіснення "білих" та "кольорових" з керівництва економікою в деяких країнах Африки Там де негри у "сегрегативному порядку" це зробили - економіка опинилася "в жопі" Захиріла індустрія Зупинилося великотоварне виробництво сільськогосподарської продукції і в містах виникли проблеми з продовольством Не виключено що й до кризи у виробництві какао-бобів "приклала руці" саме ідіотська політика витіснення людей з іншим кольором шкіри
У кацапів буде те саме!
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28.04.2024 03:04
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Загалом у переліку 30 професій: працівники гуртової торгівлі, харчової промисловості, оренди й лізингу й т.д. Джерело:
Нормально Українці працюють по цих професіях і в Європі, і в штатах, і в Україні і в купі інших країн. Тільки москалі цю їжу не перетравлюють, їжа перетравлює москалів ))
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28.04.2024 00:03 Ответить
А це уже нацизм чи ще ні?

І доречі зброя США не йде АЗову бо "нацисти", а "не бийте по росіянським НПЗ" - видно там не нацисти
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28.04.2024 00:31 Ответить
Ще якби і по підрозділах США розподіляли зброю. Може краще вже стати американським штатом без Зєрмака.
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28.04.2024 08:09 Ответить
Реакція МЗС України, разом з ООН та з десятком міжнародних правозахисної організацій, на геноцид та убивства московського воєнного злочинця в Україні, - тільки кволе лупання очима на московських убивць…
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28.04.2024 01:10 Ответить
Один раз уже практикували! У нацистській Німеччині! Тоді (поряд з підприємництвом) євреям заборонялося займаться й іншими видами діяльності Зокрема - медициною Потім самі німці визнали що після цього рівень медичного обслуговування в Німеччині - знизився Адже "менталітет" не змінюється Українці працьовитіші від кацапів і більш добросовісно відносяться до виконання роботи
Другий приклад - витіснення "білих" та "кольорових" з керівництва економікою в деяких країнах Африки Там де негри у "сегрегативному порядку" це зробили - економіка опинилася "в жопі" Захиріла індустрія Зупинилося великотоварне виробництво сільськогосподарської продукції і в містах виникли проблеми з продовольством Не виключено що й до кризи у виробництві какао-бобів "приклала руці" саме ідіотська політика витіснення людей з іншим кольором шкіри
У кацапів буде те саме!
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28.04.2024 03:04 Ответить
Подивіться лише на Південну Африку. Глибоко в лайні.
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28.04.2024 05:52 Ответить
Пора кацапам заборонити займати керіівні посади в Україні
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28.04.2024 05:57 Ответить
...обыкновенный фашизм
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28.04.2024 07:04 Ответить
Так а почему россияне до сих пор выступают в нхл и в теннисных соревнованиях?
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28.04.2024 07:07 Ответить
Це відповідь на питання- а що мені ця держава дала.
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28.04.2024 07:56 Ответить
от би в Україні так зробили...... для кацапів!!!!.......... років 25 тому........
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28.04.2024 08:30 Ответить
Дякуємо Зеленському та ЄРмаку ....
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28.04.2024 12:05 Ответить
 
 