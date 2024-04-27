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Новини
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Росіяни встановили перелік професій, за якими не можна працювати українцям, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни впровадили перелік професій, де не можна працювати українцям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Гауляйтер Євген Балицький, який не відповідає в регіоні навіть за власне життя, підписав кремлівський документ, який встановлює новий перелік професій, де не можна працювати мігрантам.

Загалом у переліку 30 професій: працівники гуртової торгівлі, харчової промисловості, оренди й лізингу й т.д.

Проте ніяких мігрантів, крім російських гастролерів, у регіоні немає, адже росіяни експортували туди свою бідність. Наразі в регіоні діє перехідний період, після завершення якого усі українці, що відмовились отримувати паспорт РФ, стануть "мігрантами" на своїй землі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські загарбники розпочали призов на строкову службу молоді на ТОТ Запоріжжя

Як зауважують у Центрі нацспротиву, саме для примусової паспортизації ворог створив відповідний документ із забороною працювати, а отже, мати засоби для існування.

"Це лягає в основу політики геноциду українського народу, й кожен, хто буде дотримуватись цих правил, стане співучасником цього злочину, але не кожному Москва буде виділяти стільки охоронців, як Балицькому", - додали в Центрі.

Читайте: Росіяни примусово зганяють бюджетників на окупованих територіях на здачу крові для військових РФ, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6661) робота (1197) Центр національного спротиву (807)


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Топ коментарі
+27
Пора кацапам заборонити займати керіівні посади в Україні
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28.04.2024 05:57
+14
А це уже нацизм чи ще ні?

І доречі зброя США не йде АЗову бо "нацисти", а "не бийте по росіянським НПЗ" - видно там не нацисти
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28.04.2024 00:31
+14
Один раз уже практикували! У нацистській Німеччині! Тоді (поряд з підприємництвом) євреям заборонялося займаться й іншими видами діяльності Зокрема - медициною Потім самі німці визнали що після цього рівень медичного обслуговування в Німеччині - знизився Адже "менталітет" не змінюється Українці працьовитіші від кацапів і більш добросовісно відносяться до виконання роботи
Другий приклад - витіснення "білих" та "кольорових" з керівництва економікою в деяких країнах Африки Там де негри у "сегрегативному порядку" це зробили - економіка опинилася "в жопі" Захиріла індустрія Зупинилося великотоварне виробництво сільськогосподарської продукції і в містах виникли проблеми з продовольством Не виключено що й до кризи у виробництві какао-бобів "приклала руці" саме ідіотська політика витіснення людей з іншим кольором шкіри
У кацапів буде те саме!
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28.04.2024 03:04
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Загалом у переліку 30 професій: працівники гуртової торгівлі, харчової промисловості, оренди й лізингу й т.д. Джерело:
Нормально Українці працюють по цих професіях і в Європі, і в штатах, і в Україні і в купі інших країн. Тільки москалі цю їжу не перетравлюють, їжа перетравлює москалів ))
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28.04.2024 00:03 Відповісти
А це уже нацизм чи ще ні?

І доречі зброя США не йде АЗову бо "нацисти", а "не бийте по росіянським НПЗ" - видно там не нацисти
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28.04.2024 00:31 Відповісти
Ще якби і по підрозділах США розподіляли зброю. Може краще вже стати американським штатом без Зєрмака.
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28.04.2024 08:09 Відповісти
Реакція МЗС України, разом з ООН та з десятком міжнародних правозахисної організацій, на геноцид та убивства московського воєнного злочинця в Україні, - тільки кволе лупання очима на московських убивць…
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28.04.2024 01:10 Відповісти
Один раз уже практикували! У нацистській Німеччині! Тоді (поряд з підприємництвом) євреям заборонялося займаться й іншими видами діяльності Зокрема - медициною Потім самі німці визнали що після цього рівень медичного обслуговування в Німеччині - знизився Адже "менталітет" не змінюється Українці працьовитіші від кацапів і більш добросовісно відносяться до виконання роботи
Другий приклад - витіснення "білих" та "кольорових" з керівництва економікою в деяких країнах Африки Там де негри у "сегрегативному порядку" це зробили - економіка опинилася "в жопі" Захиріла індустрія Зупинилося великотоварне виробництво сільськогосподарської продукції і в містах виникли проблеми з продовольством Не виключено що й до кризи у виробництві какао-бобів "приклала руці" саме ідіотська політика витіснення людей з іншим кольором шкіри
У кацапів буде те саме!
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28.04.2024 03:04 Відповісти
Подивіться лише на Південну Африку. Глибоко в лайні.
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28.04.2024 05:52 Відповісти
Пора кацапам заборонити займати керіівні посади в Україні
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28.04.2024 05:57 Відповісти
...обыкновенный фашизм
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28.04.2024 07:04 Відповісти
Так а почему россияне до сих пор выступают в нхл и в теннисных соревнованиях?
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28.04.2024 07:07 Відповісти
Це відповідь на питання- а що мені ця держава дала.
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28.04.2024 07:56 Відповісти
от би в Україні так зробили...... для кацапів!!!!.......... років 25 тому........
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28.04.2024 08:30 Відповісти
Дякуємо Зеленському та ЄРмаку ....
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28.04.2024 12:05 Відповісти
 
 