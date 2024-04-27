Росіяни встановили перелік професій, за якими не можна працювати українцям, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни впровадили перелік професій, де не можна працювати українцям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Гауляйтер Євген Балицький, який не відповідає в регіоні навіть за власне життя, підписав кремлівський документ, який встановлює новий перелік професій, де не можна працювати мігрантам.

Загалом у переліку 30 професій: працівники гуртової торгівлі, харчової промисловості, оренди й лізингу й т.д.

Проте ніяких мігрантів, крім російських гастролерів, у регіоні немає, адже росіяни експортували туди свою бідність. Наразі в регіоні діє перехідний період, після завершення якого усі українці, що відмовились отримувати паспорт РФ, стануть "мігрантами" на своїй землі", - йдеться в повідомленні.

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Як зауважують у Центрі нацспротиву, саме для примусової паспортизації ворог створив відповідний документ із забороною працювати, а отже, мати засоби для існування.

"Це лягає в основу політики геноциду українського народу, й кожен, хто буде дотримуватись цих правил, стане співучасником цього злочину, але не кожному Москва буде виділяти стільки охоронців, як Балицькому", - додали в Центрі.

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