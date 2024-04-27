Росіяни встановили перелік професій, за якими не можна працювати українцям, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни впровадили перелік професій, де не можна працювати українцям.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі національного спротиву.
"Гауляйтер Євген Балицький, який не відповідає в регіоні навіть за власне життя, підписав кремлівський документ, який встановлює новий перелік професій, де не можна працювати мігрантам.
Загалом у переліку 30 професій: працівники гуртової торгівлі, харчової промисловості, оренди й лізингу й т.д.
Проте ніяких мігрантів, крім російських гастролерів, у регіоні немає, адже росіяни експортували туди свою бідність. Наразі в регіоні діє перехідний період, після завершення якого усі українці, що відмовились отримувати паспорт РФ, стануть "мігрантами" на своїй землі", - йдеться в повідомленні.
Як зауважують у Центрі нацспротиву, саме для примусової паспортизації ворог створив відповідний документ із забороною працювати, а отже, мати засоби для існування.
"Це лягає в основу політики геноциду українського народу, й кожен, хто буде дотримуватись цих правил, стане співучасником цього злочину, але не кожному Москва буде виділяти стільки охоронців, як Балицькому", - додали в Центрі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нормально Українці працюють по цих професіях і в Європі, і в штатах, і в Україні і в купі інших країн. Тільки москалі цю їжу не перетравлюють, їжа перетравлює москалів ))
І доречі зброя США не йде АЗову бо "нацисти", а "не бийте по росіянським НПЗ" - видно там не нацисти
Другий приклад - витіснення "білих" та "кольорових" з керівництва економікою в деяких країнах Африки Там де негри у "сегрегативному порядку" це зробили - економіка опинилася "в жопі" Захиріла індустрія Зупинилося великотоварне виробництво сільськогосподарської продукції і в містах виникли проблеми з продовольством Не виключено що й до кризи у виробництві какао-бобів "приклала руці" саме ідіотська політика витіснення людей з іншим кольором шкіри
У кацапів буде те саме!