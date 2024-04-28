Децентрализация энергосистемы – один из самых действенных способов сделать ее менее уязвимой для российских ракет и дронов, - Шмыгаль
Правительство работает над децентрализацией энергосистемы прифронтовых регионов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем фейсбуке.
"Во время поездки в Волынскую и Львовскую области осмотрели ход строительства второго уровня защиты на энергетических подстанциях. Убедились, что работы все будут завершены вовремя. Враг активизировал атаки на гражданские энергетические объекты. Этой ночью мы снова понесли потери в энергосистеме. Оперативно восстанавливаем поврежденное. Спасибо энергетикам за тяжелый труд", - сообщил премьер.
Он отметил, что Украина договорилась о поставках со всеми странами-партнерами, которые имеют аналогичное энергетическое оборудование. Эта помощь уже поступает.
По его словам Правительство, работает над усилением защиты энергетических объектов средствами ПВО и РЭБ. Несмотря на это, часть ракет и дронов российских террористов все же достигает целей. Поэтому должны быть сознательными и потреблять электроэнергию ответственно.
Кроме того, профильные министерства работают над тем, чтобы поставить в прифронтовые регионы так называемые децентрализованные источники электроэнергии: газовые турбины, когенерационные установки, модульные котельные.
"Децентрализация энергосистемы - один из самых действенных способов сделать ее менее уязвимой для российских ракет и дронов", - подчеркнул Шмыгаль.
Как сообщал Цензор.НЕТ, войска РФ в ночь на 27 апреля атаковали 4 ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У мене питання ти ДЕБІЛ?
Децентрализация реально позволит объектам (отдельным городам) питающимся от разных независимых источников, оставаться с электроэнергией при проблемах у соседей.
Правда в этом есть и риск долгого блэкаута в конкретной точке, при полном или хотя бы очень серьезном повреждении генерирующей станции.
Плюс в том, что вывести из строя ДнепроГЭС легче, чем 200-300 мелких, разбросанных на большой территории, электростанций.
Конечно сказать легче, чем сделать. Например когда первичные источники энергии дармовые - вода, ветер, солнце - то замарочиваться с излишками энергии не обязательно. Если же турбины крутят уголь, газ или дизель, то необходима система которая будет следить за нагрузкой и по мере необходимости подключать\отключать какие-то небольшие генераторы, чтобы не жечь топливо только ради загрязнения атмосферы.
Дизельные или бензиновые индивидуальные генераторы как-то же сохраняют частоту когда работают в рамках своих возможностей, не смотря на отсутствие связи с общей энергосистемой.
Просто генерирующая установка должна соответствовать нуждам потребителя.
а то тута екс і віце зам хрін знає чого всіх тута упевнював,
шо працює денно і нощно над захистом енергообьєктів.
Київщіна аплодувала навпомацкі!
З 2019 року, Зеленський, паскуда зкацаплений, тільки за гроші з асфальту думав та про власний рейтинги коли Конституцією нехтував, після зради з вагнерівцями, після Оману на лижах з Буковелю…
Про захист України та Українців, він ні рилом, ні вухом !!
А в Україні, з 2014 року, уже діяв ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!
Аж ось, у 2024 році, його призначенці, про щось РОЗДУПЛИЛИСЯ …
Саме час, і понятим із слідчими ГПУ, ДБР, СБУ, у призначенців зелі, проводити слідчу роботу …
Повертайте свої в Україну,та ремотуйте,та децентралізуйте.
Хоча наркОманський і клявся, що пі₴дять тільки бюджетні кошти . Виродки