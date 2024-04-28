Децентрализация энергосистемы – один из самых действенных способов сделать ее менее уязвимой для российских ракет и дронов, - Шмыгаль

Правительство работает над децентрализацией энергосистемы прифронтовых регионов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем фейсбуке.

"Во время поездки в Волынскую и Львовскую области осмотрели ход строительства второго уровня защиты на энергетических подстанциях. Убедились, что работы все будут завершены вовремя. Враг активизировал атаки на гражданские энергетические объекты. Этой ночью мы снова понесли потери в энергосистеме. Оперативно восстанавливаем поврежденное. Спасибо энергетикам за тяжелый труд", - сообщил премьер.

Он отметил, что Украина договорилась о поставках со всеми странами-партнерами, которые имеют аналогичное энергетическое оборудование. Эта помощь уже поступает.

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По его словам Правительство, работает над усилением защиты энергетических объектов средствами ПВО и РЭБ. Несмотря на это, часть ракет и дронов российских террористов все же достигает целей. Поэтому должны быть сознательными и потреблять электроэнергию ответственно.

Кроме того, профильные министерства работают над тем, чтобы поставить в прифронтовые регионы так называемые децентрализованные источники электроэнергии: газовые турбины, когенерационные установки, модульные котельные.

"Децентрализация энергосистемы - один из самых действенных способов сделать ее менее уязвимой для российских ракет и дронов", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал Цензор.НЕТ, войска РФ в ночь на 27 апреля атаковали 4 ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.