Децентралізація енергосистеми - один із найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів, - Шмигаль

Уряд працює над децентралізацією енергосистеми прифронтових регіонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму фейсбуці.

"Під час поїздки до Волинської та Львівської областей оглянули хід будівництва другого рівня захисту на енергетичних підстанціях. Переконалися, що роботи всі будуть завершені вчасно. Ворог активізував атаки на цивільні енергетичні об’єкти. Цієї ночі ми знову зазнали втрат в енергосистемі. Оперативно відновлюємо пошкоджене. Дякую енергетикам за важку працю.", - повідомив прем'єр.

Він зазначив, що Україна домовилась про поставки з усіма країнами-партнерами, які мають аналогічне енергетичне обладнання. Ця допомога вже надходить.

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За його словами Уряд, працює над посиленням захисту енергетичних об’єктів засобами ППО і РЕБ. Попри це, частина ракет і дронів російських терористів все ж досягає цілей. Тому мусимо бути свідомими й споживати електроенергію відповідально.

Крім того, профільні міністерства працюють над тим, щоб поставити у прифронтові регіони так звані децентралізовані джерела електроенергії: газові турбіни, когенераційні установки, модульні котельні.

"Децентралізація енергосистеми - один із найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, війська РФ у ніч на 27 квітня атакувала 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.