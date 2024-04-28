Децентралізація енергосистеми - один із найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів, - Шмигаль
Уряд працює над децентралізацією енергосистеми прифронтових регіонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму фейсбуці.
"Під час поїздки до Волинської та Львівської областей оглянули хід будівництва другого рівня захисту на енергетичних підстанціях. Переконалися, що роботи всі будуть завершені вчасно. Ворог активізував атаки на цивільні енергетичні об’єкти. Цієї ночі ми знову зазнали втрат в енергосистемі. Оперативно відновлюємо пошкоджене. Дякую енергетикам за важку працю.", - повідомив прем'єр.
Він зазначив, що Україна домовилась про поставки з усіма країнами-партнерами, які мають аналогічне енергетичне обладнання. Ця допомога вже надходить.
За його словами Уряд, працює над посиленням захисту енергетичних об’єктів засобами ППО і РЕБ. Попри це, частина ракет і дронів російських терористів все ж досягає цілей. Тому мусимо бути свідомими й споживати електроенергію відповідально.
Крім того, профільні міністерства працюють над тим, щоб поставити у прифронтові регіони так звані децентралізовані джерела електроенергії: газові турбіни, когенераційні установки, модульні котельні.
"Децентралізація енергосистеми - один із найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів", - підкреслив Шмигаль.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, війська РФ у ніч на 27 квітня атакувала 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.
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У мене питання ти ДЕБІЛ?
Децентрализация реально позволит объектам (отдельным городам) питающимся от разных независимых источников, оставаться с электроэнергией при проблемах у соседей.
Правда в этом есть и риск долгого блэкаута в конкретной точке, при полном или хотя бы очень серьезном повреждении генерирующей станции.
Плюс в том, что вывести из строя ДнепроГЭС легче, чем 200-300 мелких, разбросанных на большой территории, электростанций.
Конечно сказать легче, чем сделать. Например когда первичные источники энергии дармовые - вода, ветер, солнце - то замарочиваться с излишками энергии не обязательно. Если же турбины крутят уголь, газ или дизель, то необходима система которая будет следить за нагрузкой и по мере необходимости подключать\отключать какие-то небольшие генераторы, чтобы не жечь топливо только ради загрязнения атмосферы.
Дизельные или бензиновые индивидуальные генераторы как-то же сохраняют частоту когда работают в рамках своих возможностей, не смотря на отсутствие связи с общей энергосистемой.
Просто генерирующая установка должна соответствовать нуждам потребителя.
а то тута екс і віце зам хрін знає чого всіх тута упевнював,
шо працює денно і нощно над захистом енергообьєктів.
Київщіна аплодувала навпомацкі!
З 2019 року, Зеленський, паскуда зкацаплений, тільки за гроші з асфальту думав та про власний рейтинги коли Конституцією нехтував, після зради з вагнерівцями, після Оману на лижах з Буковелю…
Про захист України та Українців, він ні рилом, ні вухом !!
А в Україні, з 2014 року, уже діяв ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!
Аж ось, у 2024 році, його призначенці, про щось РОЗДУПЛИЛИСЯ …
Саме час, і понятим із слідчими ГПУ, ДБР, СБУ, у призначенців зелі, проводити слідчу роботу …
Повертайте свої в Україну,та ремотуйте,та децентралізуйте.
Хоча наркОманський і клявся, що пі₴дять тільки бюджетні кошти . Виродки