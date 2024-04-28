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Децентралізація енергосистеми - один із найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів, - Шмигаль

Денис Шмигаль під час поїздки до Волинської та Львівської областей.

Уряд працює над децентралізацією енергосистеми прифронтових регіонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму фейсбуці.

"Під час поїздки до Волинської та Львівської областей оглянули хід будівництва другого рівня захисту на енергетичних підстанціях. Переконалися, що роботи всі будуть завершені вчасно. Ворог активізував атаки на цивільні енергетичні об’єкти. Цієї ночі ми знову зазнали втрат в енергосистемі. Оперативно відновлюємо пошкоджене. Дякую енергетикам за важку працю.", - повідомив прем'єр.

Він зазначив, що Україна домовилась про поставки з усіма країнами-партнерами, які мають аналогічне енергетичне обладнання. Ця допомога вже надходить.

Читайте: Пошкоджено енергооб’єкти в трьох областях, відключено повітряну лінію в західному регіоні, - "Укренерго"

За його словами Уряд, працює над посиленням захисту енергетичних об’єктів засобами ППО і РЕБ. Попри це, частина ракет і дронів російських терористів все ж досягає цілей. Тому мусимо бути свідомими й споживати електроенергію відповідально.

Крім того, профільні міністерства працюють над тим, щоб поставити у прифронтові регіони так звані децентралізовані джерела електроенергії: газові турбіни, когенераційні установки, модульні котельні.

"Децентралізація енергосистеми - один із найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, війська РФ у ніч на 27 квітня атакувала 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

Автор: 

енергетика (2577) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+15
Децентралізація енергосистеми - один із найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів, - Шмигаль

У мене питання ти ДЕБІЛ?
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28.04.2024 00:03
+7
Увесь 2023/24 рік Шмигль і інші імпотенти від влади працювали непокладаючи рук над " невразливісттю енергоситстеми". Допрацювалися язиками до моменту, що потрібно вже тими ж язиками " працювати" над деценталізацією. Клоуни, сер!
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28.04.2024 00:43
+5
Спомнила баба, як дівкою була!!
З 2019 року, Зеленський, паскуда зкацаплений, тільки за гроші з асфальту думав та про власний рейтинги коли Конституцією нехтував, після зради з вагнерівцями, після Оману на лижах з Буковелю…
Про захист України та Українців, він ні рилом, ні вухом !!
А в Україні, з 2014 року, уже діяв ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!
Аж ось, у 2024 році, його призначенці, про щось РОЗДУПЛИЛИСЯ …
Саме час, і понятим із слідчими ГПУ, ДБР, СБУ, у призначенців зелі, проводити слідчу роботу …
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28.04.2024 01:03
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Децентралізація енергосистеми - один із найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів, - Шмигаль

У мене питання ти ДЕБІЛ?
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28.04.2024 00:03 Відповісти
Не стоит так категорично.
Децентрализация реально позволит объектам (отдельным городам) питающимся от разных независимых источников, оставаться с электроэнергией при проблемах у соседей.
Правда в этом есть и риск долгого блэкаута в конкретной точке, при полном или хотя бы очень серьезном повреждении генерирующей станции.
Плюс в том, что вывести из строя ДнепроГЭС легче, чем 200-300 мелких, разбросанных на большой территории, электростанций.
Конечно сказать легче, чем сделать. Например когда первичные источники энергии дармовые - вода, ветер, солнце - то замарочиваться с излишками энергии не обязательно. Если же турбины крутят уголь, газ или дизель, то необходима система которая будет следить за нагрузкой и по мере необходимости подключать\отключать какие-то небольшие генераторы, чтобы не жечь топливо только ради загрязнения атмосферы.
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28.04.2024 10:16 Відповісти
Правда с углем это сложнее, слишком инерционная система, с газом должно быть проще, но тоже не очень, так как это пар, а его нельзя мгновенно произвести и мгновенно прекратить производство. С дизельгенераторами проще, завел - топливо ест, заглушил - не ест.
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28.04.2024 10:23 Відповісти
Вы наверное не понимаете,что электроэнергия это постоянный объём.Она должна поддерживать частоту сети.И это обслуживается закольцованность сети,а диспетчер следит за обеспечением сети для поддержания частоты. и даёт команду отключить или включить источник.Энергосистема всегда должна быть госсударственной!!!!!!А вот хозяином источника не имеет никакого значения.А если это пишет бывший директор станци: или он законченный не профессионал. или хитрожопый (удовлетворить запрос некомпетентного ОП что-то сделать), или стать от правительства быть посредником в прибыли для власти каким был в своё время у Ахметова.
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28.04.2024 15:53 Відповісти
Электроэнергия, это движение электронов по проводникам, даже если у нее нет ни какой частоты, то бишь - постоянный ток. Если к генератору постоянного тока подключить нагрузку превышающую его возможности, то на нем станет падать напряжение, ну и конечно частота вращения ротора. Если генератор электростанции не перегружен, то и частота на нем меняться не будет. Если недогружен, то просто энергия будет вырабатываться впустую, ибо ее нельзя законсервировать. Так вот когда ее вырабатывают вода или ветер, то как бы и хрен с ней. Но когда ее производят с использованием углеродосодержащего материала, тогда "пускать ее на ветер" это расточительство.
Дизельные или бензиновые индивидуальные генераторы как-то же сохраняют частоту когда работают в рамках своих возможностей, не смотря на отсутствие связи с общей энергосистемой.
Просто генерирующая установка должна соответствовать нуждам потребителя.
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30.04.2024 09:05 Відповісти
Заметно что ты прочитал учебник физики 6 - 7класса,но НЕВНИМАТЕЛЬНО. И это уже хорошо,что читал.
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30.04.2024 14:05 Відповісти
Тексти красиві. А де дії? Хоча які питання до безвільної маріонетки Офісу?
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28.04.2024 00:12 Відповісти
тобто питання захисту енергообьєктів вже закрито?
а то тута екс і віце зам хрін знає чого всіх тута упевнював,
шо працює денно і нощно над захистом енергообьєктів.
Київщіна аплодувала навпомацкі!
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28.04.2024 00:22 Відповісти
О , ще дайте гроші ... для захисту вже спист"ли)
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28.04.2024 00:27 Відповісти
Увесь 2023/24 рік Шмигль і інші імпотенти від влади працювали непокладаючи рук над " невразливісттю енергоситстеми". Допрацювалися язиками до моменту, що потрібно вже тими ж язиками " працювати" над деценталізацією. Клоуни, сер!
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28.04.2024 00:43 Відповісти
Кошти спі₴дили, тепер на шію громад цю проблему скідають. Як і з дронами, тільки навпаки. Вони (бл₴ді зелені) спочатку кошти у громад забрали (під приводом на армію дронів) а потім ті кошти спі₴дили.
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28.04.2024 04:30 Відповісти
Спомнила баба, як дівкою була!!
З 2019 року, Зеленський, паскуда зкацаплений, тільки за гроші з асфальту думав та про власний рейтинги коли Конституцією нехтував, після зради з вагнерівцями, після Оману на лижах з Буковелю…
Про захист України та Українців, він ні рилом, ні вухом !!
А в Україні, з 2014 року, уже діяв ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!
Аж ось, у 2024 році, його призначенці, про щось РОЗДУПЛИЛИСЯ …
Саме час, і понятим із слідчими ГПУ, ДБР, СБУ, у призначенців зелі, проводити слідчу роботу …
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28.04.2024 01:03 Відповісти
поняті зараз на фронтах, а у ГПУ, ДБР, СБУ як раз і сидять призначенці зєлі. Тому не на часі.
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28.04.2024 02:54 Відповісти
Найдієвіший,але не за наші кошти!!!
Повертайте свої в Україну,та ремотуйте,та децентралізуйте.
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28.04.2024 03:19 Відповісти
Так, падли немалу суму вивели у офшори. І закордонна допомога там і наші бюджетні кошти.
Хоча наркОманський і клявся, що пі₴дять тільки бюджетні кошти . Виродки
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28.04.2024 04:35 Відповісти
Чергова "погрємуха" нашого "Блазня" - "О(б)ман-Зеленський"
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28.04.2024 05:27 Відповісти
"Где деньгі, Зє-?"
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28.04.2024 06:45 Відповісти
Майже в травні почали балакати про децентралізацію системи це пздц, опалювальний сезон через 6 місяців
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28.04.2024 06:53 Відповісти
Так уже скоро год, как об этом заговорили, что нужны сотнр мини-электростанций вместе больших, которые легко развалить...
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28.04.2024 08:49 Відповісти
Спочатку мерзотники дали кацапам добити енергосистему не забезпечивши ППО і ПРО України, а зараз "геніально прозріли", що потрібна децентралізація. Будьте прокляті падлюки.
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28.04.2024 10:56 Відповісти
Децентралізація в енергетичній сфері створить сотні "мікромонополістів" які будуть тримати за горло всіх споживачів електроенергії і "побочного продукту - гарячої води зокрема для та опалення - в окремих "вотчинах". ТЕС це позавчорашній день! Кожна квартира має автономно забезпечуватися теплом у кожний споживач електроенергії повинен спершу заплатити за неї, а вже потім соживати. Встановлення лічильників з передоплатою повністю прибирає корупційну складову в енергетиці і знищує всі борги. Вони просто не виникають за передплати ніколи.
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28.04.2024 12:40 Відповісти
Шмыгаль об обеспечения степени уязвимозти от рф ничего не сказал. Энергосистема закольцованаКуда он денет провода?Его предложения-это о распределении денег в зависимости от работы энергоресурсов.
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28.04.2024 15:30 Відповісти
 
 