В Париже прошла акция с призывом закрыть небо над Украиной
28 апреля в столице Франции Париже состоялась манифестация, участники которой призвали Европу закрыть небо над Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Французская армия помогала Израилю защитить свое небо от атак Ирана. Почему бы этот опыт не применить в Украине, чтобы европейские партнеры защитили по крайней мере некоторые регионы?" - спрашивает Владимир Когутяк, организатор регулярных украинских маршей во французской столице и вице-президент Союза украинцев Франции.
Участники акции вышли с лозунгами "Европа, закрой небо Украины", "Оружие для Украины" и напомнили французам, что Россия является "главным государством-террористом мира".
Отмечается, что к шествию присоединились много французов, члены различных общественных ассоциаций, депутат городского совета Парижа Франсуа Бешио. Большинство из них уже более двух лет приходят дважды в неделю напоминать парижанам о войне в Украине.
Недавно в столице Чехии Праге активисты провели акцию с перформансом в поддержку эстонского плана военной поддержки Украины со стороны ЕС, согласно которому, каждая страна-член должна выделять 0,25% своего ВВП на помощь Киеву.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні! Бо, з приблудами95, тільки СМЕРТЬ та РУЇНА!
зміте міллярд непосаджених дерев.
Зеленський як тупа *****, яка боїться, що битимуть її, а тому ********* всіх лобами, переводить увагу на інших, то на воєнкомів, то на втікачів за кордон, призначає цапів-відбувайлів і хлопчиків для биття, лише б не били її.
Минулого року, щоб перевести увагу суспільства з крадіжок в МО кадрів Єрмака, оголосив всіх воєнкомів «корупціонерами» і наказав звільнити. Тепер нема корупціонера Борісова, всі керівники ТЦК - служиві хлопці, але стадо тепер на них верещить, кидається биться і не дається в бусік.
І я навіть не маю претензій до стада (окрім факту, що воно стадо). Якщо вошдь дає бидлу дозвіл, лічно вошдь хлопнув бидло по плечу: «жгі, бидло, я разрєшаю», - то які претензії до бидла? Бидло в усіх країнах мислить і веде себе однаково.
Але якби ми почали проводити мобілізацію ще в грудні, коли вимагав Залужний, бо Залужний адекватний мужик і не пропонував хапати всіх підряд в авралі і через місяць підготовки кидати в бій, а спокійно по 30 тис в місяць, то і проблем таких як зараз ми не мали. Залужний одним своїм виглядом вселяв в усіх спокій і впевненість. На останній прес-конференції він оголосив суспільству важку правду про необхідність мобілізувати 500 тисяч, і йому в очі ніхто не стрибав. Суспільство сприйняло важку правду з похмурим «треба - значить треба».
Та боягуз і заздрісник Зеленський Залужного турнув і тепер ніхто впевненість не вселяє. Навпаки, Зеленський одним своїм виглядом вселяє невпевненість.
І тепер ми маємо зірвану на 5 місяців мобілізацію.
Через це - некомплект військ на фронті. Через це - прорив в Очеретине. Того самого фронту, який в обіцянках був «заздалегідь підготовленими лініями оборони». А Зе тепер переводить увагу на ухилянтів в Польщі.
Трус Зеленський боявся Залужного і мобілізовувати свій лохторат, а тепер все одно змушений загрібати свій лохторат, тільки в умовах значно гірших.
Все в світі банально. Це наслідок обрання «гетьманом» 40-кілограмового шибзда з дитячим розміром ноги. Він все життя тремтить серед вас, високих і красівих, тому і створює вам проблеми.
…………………….
Але про цього васю можна говорити безкінечно, а країна це ми. Витягує перемогу під час війн завжди біднота. От тільки клоун тепер нехай показує справжню справедливість: утискаєш в правах втікачів за кордон - то мобілізуй тепер цих своїх найнахабніших ухилянтів, що кричать про «концтабір», «бусік» і як битися з ТЦК. Ти це розвів, ти і виправляй.
Досить скиглити. Об"єднуйтсь.
всі ми скоро будемо під кокошниками😡
Можна скільки завгодно виходити на європейські вулиці, однак коли українська держава виділяє мільярди на піар зепідра через тєлємарафон і кишенькові канали, а на антикремлівську пропаганду - 0 грн на рік. То вже зовсім скоро французький люмпен буде виходити на вулиці з вимогою зупинити допомогу Україні і краще допомагати французьким бомжам і фермерам, однак точно не Україні яка має сісти за стіл переговорів з росією на її умовах.
Але давайте будемо чесними ті що закордоном зараз та знають місцеву мову могли б потрати півгодини на серф в інтернеті і відповіді цій орківській ботофермі....
у нас більше 7 млн за кордоном... навіть 1 млн якби брав участь то серйозно б вплинув на ситуацію навіть в тому же твітері