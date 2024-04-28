В Париже прошла акция с призывом закрыть небо над Украиной

28 апреля в столице Франции Париже состоялась манифестация, участники которой призвали Европу закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Французская армия помогала Израилю защитить свое небо от атак Ирана. Почему бы этот опыт не применить в Украине, чтобы европейские партнеры защитили по крайней мере некоторые регионы?" - спрашивает Владимир Когутяк, организатор регулярных украинских маршей во французской столице и вице-президент Союза украинцев Франции.

Участники акции вышли с лозунгами "Европа, закрой небо Украины", "Оружие для Украины" и напомнили французам, что Россия является "главным государством-террористом мира".

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Отмечается, что к шествию присоединились много французов, члены различных общественных ассоциаций, депутат городского совета Парижа Франсуа Бешио. Большинство из них уже более двух лет приходят дважды в неделю напоминать парижанам о войне в Украине.

Недавно в столице Чехии Праге активисты провели акцию с перформансом в поддержку эстонского плана военной поддержки Украины со стороны ЕС, согласно которому, каждая страна-член должна выделять 0,25% своего ВВП на помощь Киеву.