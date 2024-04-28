У Парижі відбулась акція із закликом закрити небо над Україною

28 квітня у столиці Франції Парижі відбулась маніфестація, учасники якої закликали Європу закрити небо над Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Французька армія допомагала Ізраїлю захистити своє небо від атак Ірану. Чому б цей досвід, не застосувати в Україні, щоб європейські партнери захистити принаймні деякі регіони?", - запитує Володимир Когутяк, організатор регулярних українських маршів у французькій столиці та віцепрезидент Союзу українців Франції.

Учасники акції вийшли з гаслами "Європо, закрий небо України", "Зброю для України" та нагадали французам, що Росія є "головною державою-терористом світу".

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Зазначається, що до ходи долучились багато французів, члени різних громадських асоціацій, депутат міської ради Парижа Франсуа Бешіо. Більшість з них вже понад два роки приходять двічі в тиждень нагадувати парижанам про війну в Україні.

Нещодавно в столиці Чехії Празі активісти провели акцію із перформенсом на підтримку естонського плану військової підтримки України з боку ЄС, згідно з яким, кожна країна-член повинна виділяти 0,25% свого ВВП на допомогу Києву.