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Новини
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У Парижі відбулась акція із закликом закрити небо над Україною

Учасники акції в Парижі.

28 квітня у столиці Франції Парижі відбулась маніфестація, учасники якої закликали Європу закрити небо над Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Французька армія допомагала Ізраїлю захистити своє небо від атак Ірану. Чому б цей досвід, не застосувати в Україні, щоб європейські партнери захистити принаймні деякі регіони?", - запитує Володимир Когутяк, організатор регулярних українських маршів у французькій столиці та віцепрезидент Союзу українців Франції.

Учасники акції вийшли з гаслами "Європо, закрий небо України", "Зброю для України" та нагадали французам, що Росія є "головною державою-терористом світу".

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Зазначається, що до ходи долучились багато французів, члени різних громадських асоціацій, депутат міської ради Парижа Франсуа Бешіо. Більшість з них вже понад два роки приходять двічі в тиждень нагадувати парижанам про війну в Україні.

Нещодавно в столиці Чехії Празі активісти провели акцію із перформенсом на підтримку естонського плану військової підтримки України з боку ЄС, згідно з яким, кожна країна-член повинна виділяти 0,25% свого ВВП на допомогу Києву.

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акція (1451) Париж (214) Франція (3041) підтримка (591)


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Зеленський як тупа *****, яка боїться, що битимуть її, а тому ********* всіх лобами, переводить увагу на інших, то на воєнкомів, то на втікачів за кордон, призначає цапів-відбувайлів і хлопчиків для биття, лише б не били її.

Минулого року, щоб перевести увагу суспільства з крадіжок в МО кадрів Єрмака, оголосив всіх воєнкомів «корупціонерами» і наказав звільнити. Тепер нема корупціонера Борісова, всі керівники ТЦК - служиві хлопці, але стадо тепер на них верещить, кидається биться і не дається в бусік.

І я навіть не маю претензій до стада (окрім факту, що воно стадо). Якщо вошдь дає бидлу дозвіл, лічно вошдь хлопнув бидло по плечу: «жгі, бидло, я разрєшаю», - то які претензії до бидла? Бидло в усіх країнах мислить і веде себе однаково.

Але якби ми почали проводити мобілізацію ще в грудні, коли вимагав Залужний, бо Залужний адекватний мужик і не пропонував хапати всіх підряд в авралі і через місяць підготовки кидати в бій, а спокійно по 30 тис в місяць, то і проблем таких як зараз ми не мали. Залужний одним своїм виглядом вселяв в усіх спокій і впевненість. На останній прес-конференції він оголосив суспільству важку правду про необхідність мобілізувати 500 тисяч, і йому в очі ніхто не стрибав. Суспільство сприйняло важку правду з похмурим «треба - значить треба».

Та боягуз і заздрісник Зеленський Залужного турнув і тепер ніхто впевненість не вселяє. Навпаки, Зеленський одним своїм виглядом вселяє невпевненість.
І тепер ми маємо зірвану на 5 місяців мобілізацію.
Через це - некомплект військ на фронті. Через це - прорив в Очеретине. Того самого фронту, який в обіцянках був «заздалегідь підготовленими лініями оборони». А Зе тепер переводить увагу на ухилянтів в Польщі.
Трус Зеленський боявся Залужного і мобілізовувати свій лохторат, а тепер все одно змушений загрібати свій лохторат, тільки в умовах значно гірших.
Все в світі банально. Це наслідок обрання «гетьманом» 40-кілограмового шибзда з дитячим розміром ноги. Він все життя тремтить серед вас, високих і красівих, тому і створює вам проблеми.
…………………….
Але про цього васю можна говорити безкінечно, а країна це ми. Витягує перемогу під час війн завжди біднота. От тільки клоун тепер нехай показує справжню справедливість: утискаєш в правах втікачів за кордон - то мобілізуй тепер цих своїх найнахабніших ухилянтів, що кричать про «концтабір», «бусік» і як битися з ТЦК. Ти це розвів, ти і виправляй.
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28.04.2024 05:43
+6
Дякуємо, небайдужим Людям та Франції, про турботу за Українців і Україну!
Слава Україні! Бо, з приблудами95, тільки СМЕРТЬ та РУЇНА!
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28.04.2024 01:05
+3
Постійно дивлюсь ютуб канал провідного французького змі - france24. там усі коменти під відосами про Україну пишуть рашистські тролі вимальовуючи у голові французького люмпену правильну картинку згідно кремлівської пропаганди. Така сама хєрня і на провідних британських змі, типу sky news, американських...
Можна скільки завгодно виходити на європейські вулиці, однак коли українська держава виділяє мільярди на піар зепідра через тєлємарафон і кишенькові канали, а на антикремлівську пропаганду - 0 грн на рік. То вже зовсім скоро французький люмпен буде виходити на вулиці з вимогою зупинити допомогу Україні і краще допомагати французьким бомжам і фермерам, однак точно не Україні яка має сісти за стіл переговорів з росією на її умовах.
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28.04.2024 07:47
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Дякуємо, небайдужим Людям та Франції, про турботу за Українців і Україну!
Слава Україні! Бо, з приблудами95, тільки СМЕРТЬ та РУЇНА!
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28.04.2024 01:05 Відповісти
наші хлопці...
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28.04.2024 01:05 Відповісти
з кожного по піску - це буде такий рев,
зміте міллярд непосаджених дерев.
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28.04.2024 01:10 Відповісти
Знову почались ті гасла " Нато закрий небо", тіки зараз замість нато франція.Но не працює це так.Чьому штати,брити,франція допомогли ізраілю відбити ракетну атаку ірану.Бо там великі інвестиціі в оборонку і нетіки.Іран-не ядерна держава.У нас ціх інвестіцій нема.Справа не тіки в корумпованих судах,а ще в мінталететі(совковому).Як що богатий-значить ворує,як що хтось щось купляє велике-то все роспродають державу.Приклад з запуском ринку землі.
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28.04.2024 05:18 Відповісти
А твої висновки вірні? Це навіть критики та обговорення не піддається.
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28.04.2024 15:04 Відповісти
Російський наратив.Це вони(РФ) воюють з Америкой,а не з нами.
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02.05.2024 09:58 Відповісти
На нас напала росия, Причём здесь Америка?
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02.05.2024 10:01 Відповісти
Если ты не помнешь что написал,то для тебя переписываю твой текст.*А нафіг їм Україна? Свої інтереси сша досягли, використавши нас*. Такую херню или подобную постоянно слышу от росиян.Не логики,не аргументов,не фактов. А твой призыв *думайте* могут использовать некоторые из 73%ых. Он такой же как в 2019 во время выборов - *думайте*.И если ты не замечаешь помощь США,то этим ты в первую очередь говоришь о самом себе. Со школьной скамьи (60е годы) и по сей день слышу,*ВО ВСЁМ ВИНОВАТА АМЕРИКА!*. А перед тем как учить других,надо выучиться самому.
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02.05.2024 13:23 Відповісти
Всегда брал ответственность на себя.Поэтому востребован при любой власти.Иду по жизни твёрдой походкой ощущая себя счастливым.Ты вобще понимаешь смысл демократии? А невежд хватает.В техники это приводит к Чернобылю.Всю жизнь прожил в психбольнице(ссср) где основная часть населения шизофреники.В твоём анализе,который описан тобою,противоречий много.На одно и тоже, диаметрально противоположное высказывание.Тебе это не видно,наверное не дано.От невежества и хамства дистанцировался как можно дальше,когда надо было получить положительный результат по работе.Для того чтобы ты понял что-то,надо уйму времени тебе уделить,терпение и желание.Продолжай и дальше *высококачественный высер* своей аналитики с твоей самостаятельной головы. Для тебя, -безопасное небо над Израилем, США сделало далеко до событий сегодняшней ситуации на Украине. Ты своими высказываниями ничем не отличаешься от росиянина. Но ЖОПАделаешь,если они иторические уроды,шовинисты и веками жили в рабстве собственных правителей.Им демократия,как и тебе,противопоказана.Общение с тобой бессмысленно и неприятно.
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02.05.2024 18:36 Відповісти
А почему ты удалил своё высказывание?
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02.05.2024 18:42 Відповісти
То не я. І не *удаліл*, а видалив. Питаня знаєш до кого. Задай туди.
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03.05.2024 18:21 Відповісти
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5B0%5D=AZVOWL6bmLzaoegbEiZxWG98K_1Me0NCQFu-crfrqrzYSaWYpfSbIul7kaWQ2OEV453bLRPtguFlIUp87wv1YELi_2FB_IYZhabDMh1yc1gOcurmJAX2nprK1X1_2YfivsgqljCnA02JbvJPR7vPWr4h&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
Зеленський як тупа *****, яка боїться, що битимуть її, а тому ********* всіх лобами, переводить увагу на інших, то на воєнкомів, то на втікачів за кордон, призначає цапів-відбувайлів і хлопчиків для биття, лише б не били її.

Минулого року, щоб перевести увагу суспільства з крадіжок в МО кадрів Єрмака, оголосив всіх воєнкомів «корупціонерами» і наказав звільнити. Тепер нема корупціонера Борісова, всі керівники ТЦК - служиві хлопці, але стадо тепер на них верещить, кидається биться і не дається в бусік.

І я навіть не маю претензій до стада (окрім факту, що воно стадо). Якщо вошдь дає бидлу дозвіл, лічно вошдь хлопнув бидло по плечу: «жгі, бидло, я разрєшаю», - то які претензії до бидла? Бидло в усіх країнах мислить і веде себе однаково.

Але якби ми почали проводити мобілізацію ще в грудні, коли вимагав Залужний, бо Залужний адекватний мужик і не пропонував хапати всіх підряд в авралі і через місяць підготовки кидати в бій, а спокійно по 30 тис в місяць, то і проблем таких як зараз ми не мали. Залужний одним своїм виглядом вселяв в усіх спокій і впевненість. На останній прес-конференції він оголосив суспільству важку правду про необхідність мобілізувати 500 тисяч, і йому в очі ніхто не стрибав. Суспільство сприйняло важку правду з похмурим «треба - значить треба».

Та боягуз і заздрісник Зеленський Залужного турнув і тепер ніхто впевненість не вселяє. Навпаки, Зеленський одним своїм виглядом вселяє невпевненість.
І тепер ми маємо зірвану на 5 місяців мобілізацію.
Через це - некомплект військ на фронті. Через це - прорив в Очеретине. Того самого фронту, який в обіцянках був «заздалегідь підготовленими лініями оборони». А Зе тепер переводить увагу на ухилянтів в Польщі.
Трус Зеленський боявся Залужного і мобілізовувати свій лохторат, а тепер все одно змушений загрібати свій лохторат, тільки в умовах значно гірших.
Все в світі банально. Це наслідок обрання «гетьманом» 40-кілограмового шибзда з дитячим розміром ноги. Він все життя тремтить серед вас, високих і красівих, тому і створює вам проблеми.
…………………….
Але про цього васю можна говорити безкінечно, а країна це ми. Витягує перемогу під час війн завжди біднота. От тільки клоун тепер нехай показує справжню справедливість: утискаєш в правах втікачів за кордон - то мобілізуй тепер цих своїх найнахабніших ухилянтів, що кричать про «концтабір», «бусік» і як битися з ТЦК. Ти це розвів, ти і виправляй.
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28.04.2024 05:43 Відповісти
ТО не ************* лобами. Хто ви такі тоді, якщо якась ***** здатна вас зіштовхнути лобами? **********?
Досить скиглити. Об"єднуйтсь.
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28.04.2024 08:44 Відповісти
Нинішнє шапіто має йти у відставку разом із сЦирським , інакше
всі ми скоро будемо під кокошниками😡
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28.04.2024 06:54 Відповісти
Постійно дивлюсь ютуб канал провідного французького змі - france24. там усі коменти під відосами про Україну пишуть рашистські тролі вимальовуючи у голові французького люмпену правильну картинку згідно кремлівської пропаганди. Така сама хєрня і на провідних британських змі, типу sky news, американських...
Можна скільки завгодно виходити на європейські вулиці, однак коли українська держава виділяє мільярди на піар зепідра через тєлємарафон і кишенькові канали, а на антикремлівську пропаганду - 0 грн на рік. То вже зовсім скоро французький люмпен буде виходити на вулиці з вимогою зупинити допомогу Україні і краще допомагати французьким бомжам і фермерам, однак точно не Україні яка має сісти за стіл переговорів з росією на її умовах.
показати весь коментар
28.04.2024 07:47 Відповісти
Саме так і є бо Україна програє на інфо просторі але ж є ще люди які борються і не на марафоні
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28.04.2024 09:36 Відповісти
Держава в цьому плані взагалі ніх... не робить.... ще раніше була в телеграмі група але вони це робили так бзедарно... більше займались відбілення влади від корупційних скандалів... що всі пішли звідти....

Але давайте будемо чесними ті що закордоном зараз та знають місцеву мову могли б потрати півгодини на серф в інтернеті і відповіді цій орківській ботофермі....

у нас більше 7 млн за кордоном... навіть 1 млн якби брав участь то серйозно б вплинув на ситуацію навіть в тому же твітері
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28.04.2024 14:17 Відповісти
Такого теж не буде.Але в таких акціях мало конкратики і є питання,а чи є вона там?
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28.04.2024 15:16 Відповісти
 
 