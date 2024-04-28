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Путин - политическое животное, испытывающее страх - Кулеба

путін

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина политическим животным, которое "испытывает страх".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"От наших партнеров нужна твердая вера в то, что победа Украины достижима. И во-вторых, отсутствие страха перед Путиным. Потому что Путин - политическое животное, которое слышит страх. И когда он его слышит, он становится более агрессивным. Если он слышит силу, которую, например, только что продемонстрировал Конгресс, он будет вынужден отступить", - заявил Кулеба в интервью.

Комментируя принятие Конгрессом пакета военной и финансовой помощи Украине, министр подчеркнул: какой бы ни была цена поддержки Украины сегодня, цена победы России будет намного больше.

"Весь мир должен помнить, что любая задержка в оказании помощи Украине компенсируется смелостью и самопожертвованием павших солдат. Это живые люди, их жизни имеют цену. Все, что мы потеряли с осени до сегодняшнего дня, мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что в любом случае Украина не собирается сдаваться.

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"Наша армия получит новых солдат и офицеров, потому что на кону - выживание нации, выживание суверенного государства. И мы помним нашу историю: те, кто отказались бороться за Украину с оружием в руках в начале XX века, когда мы потеряли нашу независимость, потом стали жертвами сталинских репрессий, геноцида, русификации. Мы знаем, что будет, если мы проиграем, и поэтому мы продолжим бороться", - отметил Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, чтобы закончить войну в Украине Путину достаточно лишь позвонить министру обороны РФ Сергею Шойгу с приказом вывести войска.

Автор: 

путин (31203) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
***** - це кінчене *****.
Кулеба - тваринка єрмака.
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28.04.2024 09:16
+9
Кого ти більше з них ненавидиш? Здається не Пуйла.
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28.04.2024 09:39
+9
Твій блазень 🤢казав :» нада только в глаза посмотреть и перестать стрелять» , « побачив мир в МАНЬЯКА» , коли страшна війна ішла з 2014 р ! По всім ФАКТАМ готував присоединение к паРАШЦІ, ( все закончится за три дня) КОЛИ ЗІБРАВ ОЛІГАРХІВ , щоб ти не рипались
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28.04.2024 10:00
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Так ***** сам себе співставляв із щуром та натякав, щоб його у кут не заганяли.
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28.04.2024 09:15 Ответить
***** - це кінчене *****.
Кулеба - тваринка єрмака.
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28.04.2024 09:16 Ответить
Кого ти більше з них ненавидиш? Здається не Пуйла.
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28.04.2024 09:39 Ответить
Твій блазень 🤢казав :» нада только в глаза посмотреть и перестать стрелять» , « побачив мир в МАНЬЯКА» , коли страшна війна ішла з 2014 р ! По всім ФАКТАМ готував присоединение к паРАШЦІ, ( все закончится за три дня) КОЛИ ЗІБРАВ ОЛІГАРХІВ , щоб ти не рипались
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28.04.2024 10:00 Ответить
США планують розпочати виробництво нових ядерних боєголовок
Сполучене Королівство розширює кількість фахівців та потужності для виробництва ядерних силових установок і боєголовок.Наразі ядерний сектор Сполученого Королівства перебуває на стадії розширення через https://mil.in.ua/uk/news/avstraliya-prydbaye-atomni-pidvodni-chovny/ велике замовлення британських атомних підводних човнів за проєктом SSN-AUKUS Австралією.
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28.04.2024 10:05 Ответить
Не приписуйте іншим власних вподобань, свіженьке. Може тоді вам не буде "здаватися".
Кого з них ти більше любиш: ***** (про якого пишеш ******* по кацапськи - "Пуйло"), чи єрмака, за якого ти тут образився?
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28.04.2024 10:04 Ответить
Це два ворога України, один, зовнішній, хоче захопити, а другий - внутрішній, який підриває демократичні інститути, плодить хабарництво, розвал керованості держави. У Єрмака багато сумнівних зв'язків з кремлем, його люди переслідують в судах таких патріотів, як Роман Червінський. Відсторонення Залужного та його команди, яка втримала Україну від повної окупації - це удар по обороноздатності й не факт, що нове керівництво врятує державу від поразки. Тут теж не обійшлось без Єрмака - це його найбільший подарунок ворогу, про який той не міг навіть мріяти. Багато фактів вказують на його дії на користь кремля.
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28.04.2024 11:58 Ответить
Я своїми двома (риторичними) фразами спровокував перепис подоляківських блазенят (Довганенко та ті що поставили там вподобайки). Одразу - перехід на особистість у тому дивному питанні про якусь мою ненависть, типу - це я у чомусь винний, а не Кулеба (ніби нормальний дипломат) який ліг під єрмака та виконує його забаганки...
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28.04.2024 12:31 Ответить
А чем подмуйловники отличаются от муйла... Каароч. муйло на муйле едет еще муйлом и погоняет. Задрали эти понты для приезжих. Оманщина якась.
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28.04.2024 10:06 Ответить
Путлер ***** І МАНЬЯК , разом з ойго кацапами , які вбивають все живе ,ґвалтують, грабують , але , це вони робили 300 років , ЗЕ&ЕРМАКИ , казали « адин народ», « какая разница» , « сайдемся посередине» ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ -вован обісьцяний РОБИВ ВСЕ ЩОБ ДОГОДИТИ МАНЬЯКУ РАШИСТУ і здати тебе в кріпаки ТЕРРОРИСТАМ
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28.04.2024 10:08 Ответить
путін уйло ла-ла-ла-ла-лаааа
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28.04.2024 09:19 Ответить
уйло з 2014 року, напомню.
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28.04.2024 09:20 Ответить
він з народження "уйло ла-ла-ла-ла-лаааа"
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28.04.2024 09:30 Ответить
От бачите , Кулеба може бути інноді незалежний, від думки 🤡 з дермаком. Приємно читати ...слова справжнього мінистра
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28.04.2024 09:26 Ответить
Вот до чого тут єрмак?
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28.04.2024 11:07 Ответить
Ти вже не зрозумієш, якщо досі не зрозумів.
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28.04.2024 12:02 Ответить
ермак ніхто, ви йому рейтинг підняти хочете?
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28.04.2024 16:40 Ответить
Не певен, що він не узгоджував цей вскукарік з ОП.
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28.04.2024 13:13 Ответить
100% це має місце 🙂
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28.04.2024 13:45 Ответить
х..ло - шкідлива істота, тварини не достойні такого порівняння
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28.04.2024 09:28 Ответить
ну это поговорить, а ты в окопе повоюй
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28.04.2024 09:29 Ответить
на жаль, очевидним є страх лише західних політиків з купою червоних ліній. Війна йде, російська армія наступає, руйнує все, що може, гвалтує, викрадає, застосовує хімічну зброю, порушує всі міжнародні порядки - путін ще страху не відчув.
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28.04.2024 09:32 Ответить
Страх західних політиків перед захопленням Очеретиного? Чи може Бердичей? Їм нажаль просто пох. А путлєр сситься саме України і украінців, тому й нападає, як щур з кута.
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28.04.2024 09:59 Ответить
Апосраный ссарь мардвы у халадильнике, а с дыркай у гарле то тройник адикалон. ПС. Настоящего я не видел с октября.
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28.04.2024 09:37 Ответить
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28.04.2024 09:46 Ответить
Кулебі хвала, але служить він, все-таки, зеленим соплям!
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28.04.2024 10:00 Ответить
Кулеба-ссиклива тварина,яка служить мафіозним кланам,шістка єрмака.
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28.04.2024 10:03 Ответить
Интересно, а когда название статьи поменяют?
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28.04.2024 10:09 Ответить
Никогда. Написал - забыл.
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28.04.2024 10:52 Ответить
Утренний моцион по пыне... .УЙЛО, ШОБ ТЫ СДОХЛО !!!

https://censor.net/user/349447#_blank
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
14.03.2018

ОТ МЕНЯ. Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла - ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
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28.04.2024 10:12 Ответить
... Ла-Ла-Ла - ТАМ скрепы хоровод пусть водят... - как понимать этот слоган? -Да оч просто, пусть все скрепы идут в ла-ла-ла.
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28.04.2024 10:25 Ответить
https://t.me/voynareal/88522 🔥Палає складальний цех головного заводу корпорації КамАЗ у місті Набережні Човни.
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28.04.2024 10:13 Ответить
ну конешно ,усё кругом 🔥Палає
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28.04.2024 10:14 Ответить
https://t.me/voynareal/88526 🔥Ракета ATACMS прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті у Криму , - росЗМІ.
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28.04.2024 10:17 Ответить
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28.04.2024 10:20 Ответить
вот ATACMS прилетела и Ага
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28.04.2024 10:21 Ответить
)(уйло , не спать - боятся
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28.04.2024 10:19 Ответить
куда Ґрета Тунберг смотрит 👀
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28.04.2024 10:23 Ответить
не мучайте животное ,усыпите его
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28.04.2024 10:24 Ответить
Дивно, що всі про це знають і ніхто його не налякає так, щоб воно не встигло до своїх валізок добігти, або переплутало горщик з червоною кнопкою. Треба вгатити по його бункерам, щоб цьому бункерному щуру не було де сховатися на його вялікай раісє.
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28.04.2024 10:27 Ответить
Як би це популістично не звучало, але Україна поділена на тих, хто віддає останнє і тих, хто краде до останнього. І це ***** нас обкрадає ( в гаазі йому є дуже велика компанія ))).
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28.04.2024 10:31 Ответить
політик не може бути не твариною , отже ти теж тварина але не така заможна як ***** от і все
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28.04.2024 10:37 Ответить
не Мы ,а ты
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28.04.2024 10:48 Ответить
єрєсь несе аж цілий міністр ЗС, а соромно мені...
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28.04.2024 10:47 Ответить
твоего бога обидел ?
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28.04.2024 10:49 Ответить
Перестань ховатись спочатку за незрозумілим кодом в назві, а по-друге не тикай. А тепер для тебе по суті-кричати що хтось там тварюка що боїться, це виглядає тупо. Бо не починають такі війни від якогось там індивідуального страху. Це війна світів. Але звісно ТИ можеш мати свою думку. У нас поки вільна країна. Поки
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28.04.2024 15:38 Ответить
Орестован зам Шойгу генерал Иванов,который строил жилье в Мариуполе(и украл прилично)туда ему и дорога.
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28.04.2024 11:43 Ответить
А Зеленський?
А, вибачайте , забув що невтік!
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28.04.2024 12:01 Ответить
Мантры, проповеди от долбо-бов для долбо-бов.
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28.04.2024 12:34 Ответить
ага, членограя найвеличнішого злякався... таке враження, що дурна кулеба вже остаточно фріканувся...
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28.04.2024 12:38 Ответить
А Кулеба - кондом Єрмака. Латекс нічого не відчуває.
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28.04.2024 13:10 Ответить
А чого ж ви з цією твариною прагните про щось договоритися,десь посередині зустрітися....
Ви такі самі тварини,як і путлєр!
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28.04.2024 13:21 Ответить
..животное,более менее осознает реальность..жертва,аборт природы-чинчик,моль,крысеныш этого свойства не имеет....Сравнения в нашем мире нету-это аномалия-извращение..Неисправимое,как и вся подворотня болот мокшании.
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28.04.2024 13:33 Ответить
Це леше прилегла мета.ПЕРЕМОГА настане лише тоді,коли у росіян не виникне бажання нападати на суверенні держави на віки.Як у сьогоднішніх німців,свого часу прихильників гітлера.
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28.04.2024 14:51 Ответить
 
 