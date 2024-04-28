Путин - политическое животное, испытывающее страх - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина политическим животным, которое "испытывает страх".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"От наших партнеров нужна твердая вера в то, что победа Украины достижима. И во-вторых, отсутствие страха перед Путиным. Потому что Путин - политическое животное, которое слышит страх. И когда он его слышит, он становится более агрессивным. Если он слышит силу, которую, например, только что продемонстрировал Конгресс, он будет вынужден отступить", - заявил Кулеба в интервью.
Комментируя принятие Конгрессом пакета военной и финансовой помощи Украине, министр подчеркнул: какой бы ни была цена поддержки Украины сегодня, цена победы России будет намного больше.
"Весь мир должен помнить, что любая задержка в оказании помощи Украине компенсируется смелостью и самопожертвованием павших солдат. Это живые люди, их жизни имеют цену. Все, что мы потеряли с осени до сегодняшнего дня, мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия", - подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что в любом случае Украина не собирается сдаваться.
"Наша армия получит новых солдат и офицеров, потому что на кону - выживание нации, выживание суверенного государства. И мы помним нашу историю: те, кто отказались бороться за Украину с оружием в руках в начале XX века, когда мы потеряли нашу независимость, потом стали жертвами сталинских репрессий, геноцида, русификации. Мы знаем, что будет, если мы проиграем, и поэтому мы продолжим бороться", - отметил Кулеба.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, чтобы закончить войну в Украине Путину достаточно лишь позвонить министру обороны РФ Сергею Шойгу с приказом вывести войска.
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Кулеба - тваринка єрмака.
Сполучене Королівство розширює кількість фахівців та потужності для виробництва ядерних силових установок і боєголовок.Наразі ядерний сектор Сполученого Королівства перебуває на стадії розширення через https://mil.in.ua/uk/news/avstraliya-prydbaye-atomni-pidvodni-chovny/ велике замовлення британських атомних підводних човнів за проєктом SSN-AUKUS Австралією.
Кого з них ти більше любиш: ***** (про якого пишеш ******* по кацапськи - "Пуйло"), чи єрмака, за якого ти тут образився?
https://censor.net/user/349447#_blank
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
14.03.2018
ОТ МЕНЯ. Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла - ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
А, вибачайте , забув що невтік!
Ви такі самі тварини,як і путлєр!