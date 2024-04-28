Путін - політична тварина, яка відчуває страх, - Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав російського диктатора Володимира Путіна політичною твариною, яка "відчуває страх".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Від наших партнерів потрібна тверда віра в те, що перемога України досяжна. І по-друге, відсутність страху перед Путіним. Тому що Путін - політична тварина, яка чує страх. І коли він його чує, він стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес, він буде змушений відступитися", - заявив Кулеба в інтерв'ю.
Коментуючи ухвалення Конгресом пакета військової та фінансової допомоги Україні, міністр підкреслив: якою б не була ціна підтримки України сьогодні, ціна перемоги Росії буде набагато більшою.
"Весь світ має пам'ятати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів. Це живі люди, їхні життя мають ціну. Все, що ми втратили з осені до сьогодні, ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї", - наголосив глава МЗС.
Він додав, що в будь-якому разі Україна не збирається здаватися.
"Наша армія отримає нових солдатів та офіцерів, тому що на кону – виживання нації, виживання суверенної держави. І ми пам'ятаємо нашу історію: ті, хто відмовились боротися за Україну зі зброєю в руках на початку XX століття, коли ми втратили нашу незалежність, потім стали жертвами сталінських репресій, геноциду, русифікації. Ми знаємо, що буде, якщо ми програємо, і тому ми продовжимо боротися", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, щоб закінчити війну в Україні Путіну достатньо лише подзвонити міністру оборони РФ Сергію Шойгу з наказом вивести війська.
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Кулеба - тваринка єрмака.
Сполучене Королівство розширює кількість фахівців та потужності для виробництва ядерних силових установок і боєголовок.Наразі ядерний сектор Сполученого Королівства перебуває на стадії розширення через https://mil.in.ua/uk/news/avstraliya-prydbaye-atomni-pidvodni-chovny/ велике замовлення британських атомних підводних човнів за проєктом SSN-AUKUS Австралією.
Кого з них ти більше любиш: ***** (про якого пишеш ******* по кацапськи - "Пуйло"), чи єрмака, за якого ти тут образився?
https://censor.net/user/349447#_blank
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
14.03.2018
ОТ МЕНЯ. Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла - ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
А, вибачайте , забув що невтік!
Ви такі самі тварини,як і путлєр!