Путін - політична тварина, яка відчуває страх, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав російського диктатора Володимира Путіна політичною твариною, яка "відчуває страх".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Від наших партнерів потрібна тверда віра в те, що перемога України досяжна. І по-друге, відсутність страху перед Путіним. Тому що Путін - політична тварина, яка чує страх. І коли він його чує, він стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес, він буде змушений відступитися", - заявив Кулеба в інтерв'ю.

Коментуючи ухвалення Конгресом пакета військової та фінансової допомоги Україні, міністр підкреслив: якою б не була ціна підтримки України сьогодні, ціна перемоги Росії буде набагато більшою.

"Весь світ має пам'ятати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів. Це живі люди, їхні життя мають ціну. Все, що ми втратили з осені до сьогодні, ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що в будь-якому разі Україна не збирається здаватися.

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"Наша армія отримає нових солдатів та офіцерів, тому що на кону – виживання нації, виживання суверенної держави. І ми пам'ятаємо нашу історію: ті, хто відмовились боротися за Україну зі зброєю в руках на початку XX століття, коли ми втратили нашу незалежність, потім стали жертвами сталінських репресій, геноциду, русифікації. Ми знаємо, що буде, якщо ми програємо, і тому ми продовжимо боротися", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, щоб закінчити війну в Україні Путіну достатньо лише подзвонити міністру оборони РФ Сергію Шойгу з наказом вивести війська.