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Путін - політична тварина, яка відчуває страх, - Кулеба

путін

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав російського диктатора Володимира Путіна політичною твариною, яка "відчуває страх".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Від наших партнерів потрібна тверда віра в те, що перемога України досяжна. І по-друге, відсутність страху перед Путіним. Тому що Путін - політична тварина, яка чує страх. І коли він його чує, він стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес, він буде змушений відступитися", - заявив Кулеба в інтерв'ю.

Коментуючи ухвалення Конгресом пакета військової та фінансової допомоги Україні, міністр підкреслив: якою б не була ціна підтримки України сьогодні, ціна перемоги Росії буде набагато більшою.

"Весь світ має пам'ятати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів. Це живі люди, їхні життя мають ціну. Все, що ми втратили з осені до сьогодні, ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що в будь-якому разі Україна не збирається здаватися.

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"Наша армія отримає нових солдатів та офіцерів, тому що на кону – виживання нації, виживання суверенної держави. І ми пам'ятаємо нашу історію: ті, хто відмовились боротися за Україну зі зброєю в руках на початку XX століття, коли ми втратили нашу незалежність, потім стали жертвами сталінських репресій, геноциду, русифікації. Ми знаємо, що буде, якщо ми програємо, і тому ми продовжимо боротися", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, щоб закінчити війну в Україні  Путіну достатньо лише подзвонити міністру оборони РФ Сергію Шойгу з наказом вивести війська.

Автор: 

путін (23750) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
***** - це кінчене *****.
Кулеба - тваринка єрмака.
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28.04.2024 09:16
+9
Кого ти більше з них ненавидиш? Здається не Пуйла.
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28.04.2024 09:39
+9
Твій блазень 🤢казав :» нада только в глаза посмотреть и перестать стрелять» , « побачив мир в МАНЬЯКА» , коли страшна війна ішла з 2014 р ! По всім ФАКТАМ готував присоединение к паРАШЦІ, ( все закончится за три дня) КОЛИ ЗІБРАВ ОЛІГАРХІВ , щоб ти не рипались
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28.04.2024 10:00
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Так ***** сам себе співставляв із щуром та натякав, щоб його у кут не заганяли.
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28.04.2024 09:15 Відповісти
***** - це кінчене *****.
Кулеба - тваринка єрмака.
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28.04.2024 09:16 Відповісти
Кого ти більше з них ненавидиш? Здається не Пуйла.
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28.04.2024 09:39 Відповісти
Твій блазень 🤢казав :» нада только в глаза посмотреть и перестать стрелять» , « побачив мир в МАНЬЯКА» , коли страшна війна ішла з 2014 р ! По всім ФАКТАМ готував присоединение к паРАШЦІ, ( все закончится за три дня) КОЛИ ЗІБРАВ ОЛІГАРХІВ , щоб ти не рипались
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28.04.2024 10:00 Відповісти
США планують розпочати виробництво нових ядерних боєголовок
Сполучене Королівство розширює кількість фахівців та потужності для виробництва ядерних силових установок і боєголовок.Наразі ядерний сектор Сполученого Королівства перебуває на стадії розширення через https://mil.in.ua/uk/news/avstraliya-prydbaye-atomni-pidvodni-chovny/ велике замовлення британських атомних підводних човнів за проєктом SSN-AUKUS Австралією.
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28.04.2024 10:05 Відповісти
Не приписуйте іншим власних вподобань, свіженьке. Може тоді вам не буде "здаватися".
Кого з них ти більше любиш: ***** (про якого пишеш ******* по кацапськи - "Пуйло"), чи єрмака, за якого ти тут образився?
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28.04.2024 10:04 Відповісти
Це два ворога України, один, зовнішній, хоче захопити, а другий - внутрішній, який підриває демократичні інститути, плодить хабарництво, розвал керованості держави. У Єрмака багато сумнівних зв'язків з кремлем, його люди переслідують в судах таких патріотів, як Роман Червінський. Відсторонення Залужного та його команди, яка втримала Україну від повної окупації - це удар по обороноздатності й не факт, що нове керівництво врятує державу від поразки. Тут теж не обійшлось без Єрмака - це його найбільший подарунок ворогу, про який той не міг навіть мріяти. Багато фактів вказують на його дії на користь кремля.
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28.04.2024 11:58 Відповісти
Я своїми двома (риторичними) фразами спровокував перепис подоляківських блазенят (Довганенко та ті що поставили там вподобайки). Одразу - перехід на особистість у тому дивному питанні про якусь мою ненависть, типу - це я у чомусь винний, а не Кулеба (ніби нормальний дипломат) який ліг під єрмака та виконує його забаганки...
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28.04.2024 12:31 Відповісти
А чем подмуйловники отличаются от муйла... Каароч. муйло на муйле едет еще муйлом и погоняет. Задрали эти понты для приезжих. Оманщина якась.
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28.04.2024 10:06 Відповісти
Путлер ***** І МАНЬЯК , разом з ойго кацапами , які вбивають все живе ,ґвалтують, грабують , але , це вони робили 300 років , ЗЕ&ЕРМАКИ , казали « адин народ», « какая разница» , « сайдемся посередине» ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ -вован обісьцяний РОБИВ ВСЕ ЩОБ ДОГОДИТИ МАНЬЯКУ РАШИСТУ і здати тебе в кріпаки ТЕРРОРИСТАМ
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28.04.2024 10:08 Відповісти
путін уйло ла-ла-ла-ла-лаааа
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28.04.2024 09:19 Відповісти
уйло з 2014 року, напомню.
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28.04.2024 09:20 Відповісти
він з народження "уйло ла-ла-ла-ла-лаааа"
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28.04.2024 09:30 Відповісти
От бачите , Кулеба може бути інноді незалежний, від думки 🤡 з дермаком. Приємно читати ...слова справжнього мінистра
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28.04.2024 09:26 Відповісти
Вот до чого тут єрмак?
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28.04.2024 11:07 Відповісти
Ти вже не зрозумієш, якщо досі не зрозумів.
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28.04.2024 12:02 Відповісти
ермак ніхто, ви йому рейтинг підняти хочете?
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28.04.2024 16:40 Відповісти
Не певен, що він не узгоджував цей вскукарік з ОП.
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28.04.2024 13:13 Відповісти
100% це має місце 🙂
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28.04.2024 13:45 Відповісти
х..ло - шкідлива істота, тварини не достойні такого порівняння
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28.04.2024 09:28 Відповісти
ну это поговорить, а ты в окопе повоюй
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28.04.2024 09:29 Відповісти
на жаль, очевидним є страх лише західних політиків з купою червоних ліній. Війна йде, російська армія наступає, руйнує все, що може, гвалтує, викрадає, застосовує хімічну зброю, порушує всі міжнародні порядки - путін ще страху не відчув.
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28.04.2024 09:32 Відповісти
Страх західних політиків перед захопленням Очеретиного? Чи може Бердичей? Їм нажаль просто пох. А путлєр сситься саме України і украінців, тому й нападає, як щур з кута.
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28.04.2024 09:59 Відповісти
Апосраный ссарь мардвы у халадильнике, а с дыркай у гарле то тройник адикалон. ПС. Настоящего я не видел с октября.
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28.04.2024 09:37 Відповісти
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28.04.2024 09:46 Відповісти
Кулебі хвала, але служить він, все-таки, зеленим соплям!
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28.04.2024 10:00 Відповісти
Кулеба-ссиклива тварина,яка служить мафіозним кланам,шістка єрмака.
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28.04.2024 10:03 Відповісти
Интересно, а когда название статьи поменяют?
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28.04.2024 10:09 Відповісти
Никогда. Написал - забыл.
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28.04.2024 10:52 Відповісти
Утренний моцион по пыне... .УЙЛО, ШОБ ТЫ СДОХЛО !!!

https://censor.net/user/349447#_blank
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
14.03.2018

ОТ МЕНЯ. Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла - ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
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28.04.2024 10:12 Відповісти
... Ла-Ла-Ла - ТАМ скрепы хоровод пусть водят... - как понимать этот слоган? -Да оч просто, пусть все скрепы идут в ла-ла-ла.
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28.04.2024 10:25 Відповісти
https://t.me/voynareal/88522 🔥Палає складальний цех головного заводу корпорації КамАЗ у місті Набережні Човни.
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28.04.2024 10:13 Відповісти
ну конешно ,усё кругом 🔥Палає
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28.04.2024 10:14 Відповісти
https://t.me/voynareal/88526 🔥Ракета ATACMS прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті у Криму , - росЗМІ.
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28.04.2024 10:17 Відповісти
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28.04.2024 10:20 Відповісти
вот ATACMS прилетела и Ага
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28.04.2024 10:21 Відповісти
)(уйло , не спать - боятся
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28.04.2024 10:19 Відповісти
куда Ґрета Тунберг смотрит 👀
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28.04.2024 10:23 Відповісти
не мучайте животное ,усыпите его
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28.04.2024 10:24 Відповісти
Дивно, що всі про це знають і ніхто його не налякає так, щоб воно не встигло до своїх валізок добігти, або переплутало горщик з червоною кнопкою. Треба вгатити по його бункерам, щоб цьому бункерному щуру не було де сховатися на його вялікай раісє.
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28.04.2024 10:27 Відповісти
Як би це популістично не звучало, але Україна поділена на тих, хто віддає останнє і тих, хто краде до останнього. І це ***** нас обкрадає ( в гаазі йому є дуже велика компанія ))).
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28.04.2024 10:31 Відповісти
політик не може бути не твариною , отже ти теж тварина але не така заможна як ***** от і все
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28.04.2024 10:37 Відповісти
не Мы ,а ты
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28.04.2024 10:48 Відповісти
єрєсь несе аж цілий міністр ЗС, а соромно мені...
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28.04.2024 10:47 Відповісти
твоего бога обидел ?
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28.04.2024 10:49 Відповісти
Перестань ховатись спочатку за незрозумілим кодом в назві, а по-друге не тикай. А тепер для тебе по суті-кричати що хтось там тварюка що боїться, це виглядає тупо. Бо не починають такі війни від якогось там індивідуального страху. Це війна світів. Але звісно ТИ можеш мати свою думку. У нас поки вільна країна. Поки
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28.04.2024 15:38 Відповісти
Орестован зам Шойгу генерал Иванов,который строил жилье в Мариуполе(и украл прилично)туда ему и дорога.
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28.04.2024 11:43 Відповісти
А Зеленський?
А, вибачайте , забув що невтік!
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28.04.2024 12:01 Відповісти
Мантры, проповеди от долбо-бов для долбо-бов.
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28.04.2024 12:34 Відповісти
ага, членограя найвеличнішого злякався... таке враження, що дурна кулеба вже остаточно фріканувся...
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28.04.2024 12:38 Відповісти
А Кулеба - кондом Єрмака. Латекс нічого не відчуває.
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28.04.2024 13:10 Відповісти
А чого ж ви з цією твариною прагните про щось договоритися,десь посередині зустрітися....
Ви такі самі тварини,як і путлєр!
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28.04.2024 13:21 Відповісти
..животное,более менее осознает реальность..жертва,аборт природы-чинчик,моль,крысеныш этого свойства не имеет....Сравнения в нашем мире нету-это аномалия-извращение..Неисправимое,как и вся подворотня болот мокшании.
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28.04.2024 13:33 Відповісти
Це леше прилегла мета.ПЕРЕМОГА настане лише тоді,коли у росіян не виникне бажання нападати на суверенні держави на віки.Як у сьогоднішніх німців,свого часу прихильників гітлера.
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28.04.2024 14:51 Відповісти
 
 