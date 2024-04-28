С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 450 тысяч военных, - министр по делам вооруженных сил Великобритании Дочетри

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине убитыми и ранеными, по оценкам британских ведомств, около 450 тысяч личного состава и более 10000 единиц бронетехники.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UK Defence Journal, об этом заявил министр по делам вооруженных сил Великобритании Лео Дочетри на вопрос депутата от Лейбористской партии Джона Хили.

"По нашим оценкам, были убиты или ранены около 450 тысяч российских военных, и еще десятки тысяч с начала конфликта стали дезертирами", - отметил Дочетри.

Глава ведомства добавил, что численность погибших среди наемников российских частных военных компаний неизвестна.

"Также, по нашим оценкам, с начала конфликта было уничтожено более 10 тысяч единиц российской бронетехники, в том числе около 3000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотников, 23 судна различных классов и более 1500 артиллерийских систем различных типов", - сообщил министр.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 апреля ликвидировано около 466 150 оккупантов, уничтожено 7279 танков, 11948 артсистем и почти 14 тысяч боевых бронированных машин.

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