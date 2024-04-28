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С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла около 450 тысяч военных, - министр по делам вооруженных сил Великобритании Дочетри

окупанти

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине убитыми и ранеными, по оценкам британских ведомств, около 450 тысяч личного состава и более 10000 единиц бронетехники.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UK Defence Journal, об этом заявил министр по делам вооруженных сил Великобритании Лео Дочетри на вопрос депутата от Лейбористской партии Джона Хили.

"По нашим оценкам, были убиты или ранены около 450 тысяч российских военных, и еще десятки тысяч с начала конфликта стали дезертирами", - отметил Дочетри.

Глава ведомства добавил, что численность погибших среди наемников российских частных военных компаний неизвестна.

"Также, по нашим оценкам, с начала конфликта было уничтожено более 10 тысяч единиц российской бронетехники, в том числе около 3000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотников, 23 судна различных классов и более 1500 артиллерийских систем различных типов", - сообщил министр.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 апреля ликвидировано около 466 150 оккупантов, уничтожено 7279 танков, 11948 артсистем и почти 14 тысяч боевых бронированных машин.

Читайте также: В РФ возросло количество убийств, совершенных российскими военными, - британская разведка

 

Автор: 

армия РФ (19035) Великобритания (4919) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+5
Майже збігається з даними України
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28.04.2024 12:58
+2
Треба підвищувати пропускну спроможність кацапської скотобойні, щоб швидше нищити кацапський скот. Невже в англійців нема зброї більш масового знищення (не ядерної, звісно) щоб передати Україні?
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28.04.2024 13:36
+1
а клоун виліз і заявив все в рази менше, а то партньори образяться. Не треба радіти в москалів за всю історію з такими дурницями не рахувались. За часів всіх війн набирали дурних хохлів з завойованих територій і пускали в розход ще з часів війни з Неполеоном і до наших днів, згадати агресію в Фінляндію чи Авганістан. Зараз на місці хохлів буряти.
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28.04.2024 12:56
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а клоун виліз і заявив все в рази менше, а то партньори образяться. Не треба радіти в москалів за всю історію з такими дурницями не рахувались. За часів всіх війн набирали дурних хохлів з завойованих територій і пускали в розход ще з часів війни з Неполеоном і до наших днів, згадати агресію в Фінляндію чи Авганістан. Зараз на місці хохлів буряти.
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28.04.2024 12:56 Ответить
Майже збігається з даними України
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28.04.2024 12:58 Ответить
а також з даними від генерала свр, який теж наводив окремі цифри по втратам чвкашників до моменту взяття всіх чвк під управління міннападу.
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28.04.2024 20:16 Ответить
А з Британії видніше .
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28.04.2024 13:03 Ответить
Просто работнички "МИшки" внимательно читают "Цензор" и репостят из него информацию.
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28.04.2024 15:02 Ответить
Щось у них авіація сильно "підгуляла".
А це не танк, в польових умовах не відремонтуєш, "жостая посадка" і всьо-збирайте по всьому полю
Та й влучання ракет ППО фіксуються. Малавата будет піпєлацєв аналоговнєтних
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28.04.2024 13:07 Ответить
Треба підвищувати пропускну спроможність кацапської скотобойні, щоб швидше нищити кацапський скот. Невже в англійців нема зброї більш масового знищення (не ядерної, звісно) щоб передати Україні?
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28.04.2024 13:36 Ответить
Бояться що путін нападьот
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28.04.2024 13:48 Ответить
Та ні, скоріш бояться реакції партнерів. Першими озброїли Україну після гастролі по Англії кацапів з новічком, вони добре розуміють плани уродів.
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28.04.2024 14:19 Ответить
 
 