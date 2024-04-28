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Новини
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З початку повномасштабної війни армія РФ втратила близько 450 тисяч військових, - міністр у справах збройних сил Великої Британії Дочетрі

окупанти

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні вбитими й пораненими, за оцінками британських відомств, близько 450 тисяч особового складу та понад 10000 одиниць бронетехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UK Defence Journal, про це заявив міністр у справах збройних сил Великої Британії Лео Дочетрі  на запитання депутата від Лейбористської партії Джона Хілі.

"За нашими оцінками, були вбиті чи поранені близько 450 тисяч російських військових, і ще десятки тисяч від початку конфлікту стали дезертирами", - зазначив Дочетрі.

Очільник відомства додав, що чисельність загиблих серед найманців російських приватних військових компаній невідома.

"Також, за нашими оцінками, від початку конфлікту було знищено понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки, у тому числі близько 3000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотників, 23 судна різних класів і понад 1500 артилерійських систем різних типів", - повідомив міністр.

Нагадаємо,  за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 квітня ліквідовано близько 466 150 окупантів, знищено 7279 танків, 11948 артсистем та майже 14 тисяч бойових броньованих машин.

Читайте також: У РФ зросла кількість убивств, скоєних російськими військовими, - британська розвідка

 

Автор: 

армія рф (17185) Велика Британія (5541) ліквідація (3854) знищення (7135)


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Топ коментарі
+5
Майже збігається з даними України
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28.04.2024 12:58
+2
Треба підвищувати пропускну спроможність кацапської скотобойні, щоб швидше нищити кацапський скот. Невже в англійців нема зброї більш масового знищення (не ядерної, звісно) щоб передати Україні?
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28.04.2024 13:36
+1
а клоун виліз і заявив все в рази менше, а то партньори образяться. Не треба радіти в москалів за всю історію з такими дурницями не рахувались. За часів всіх війн набирали дурних хохлів з завойованих територій і пускали в розход ще з часів війни з Неполеоном і до наших днів, згадати агресію в Фінляндію чи Авганістан. Зараз на місці хохлів буряти.
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28.04.2024 12:56
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а клоун виліз і заявив все в рази менше, а то партньори образяться. Не треба радіти в москалів за всю історію з такими дурницями не рахувались. За часів всіх війн набирали дурних хохлів з завойованих територій і пускали в розход ще з часів війни з Неполеоном і до наших днів, згадати агресію в Фінляндію чи Авганістан. Зараз на місці хохлів буряти.
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28.04.2024 12:56 Відповісти
Майже збігається з даними України
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28.04.2024 12:58 Відповісти
а також з даними від генерала свр, який теж наводив окремі цифри по втратам чвкашників до моменту взяття всіх чвк під управління міннападу.
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28.04.2024 20:16 Відповісти
А з Британії видніше .
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28.04.2024 13:03 Відповісти
Просто работнички "МИшки" внимательно читают "Цензор" и репостят из него информацию.
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28.04.2024 15:02 Відповісти
Щось у них авіація сильно "підгуляла".
А це не танк, в польових умовах не відремонтуєш, "жостая посадка" і всьо-збирайте по всьому полю
Та й влучання ракет ППО фіксуються. Малавата будет піпєлацєв аналоговнєтних
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28.04.2024 13:07 Відповісти
Треба підвищувати пропускну спроможність кацапської скотобойні, щоб швидше нищити кацапський скот. Невже в англійців нема зброї більш масового знищення (не ядерної, звісно) щоб передати Україні?
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28.04.2024 13:36 Відповісти
Бояться що путін нападьот
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28.04.2024 13:48 Відповісти
Та ні, скоріш бояться реакції партнерів. Першими озброїли Україну після гастролі по Англії кацапів з новічком, вони добре розуміють плани уродів.
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28.04.2024 14:19 Відповісти
 
 