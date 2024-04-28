З початку повномасштабної війни армія РФ втратила близько 450 тисяч військових, - міністр у справах збройних сил Великої Британії Дочетрі

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні вбитими й пораненими, за оцінками британських відомств, близько 450 тисяч особового складу та понад 10000 одиниць бронетехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UK Defence Journal, про це заявив міністр у справах збройних сил Великої Британії Лео Дочетрі на запитання депутата від Лейбористської партії Джона Хілі.

"За нашими оцінками, були вбиті чи поранені близько 450 тисяч російських військових, і ще десятки тисяч від початку конфлікту стали дезертирами", - зазначив Дочетрі.

Очільник відомства додав, що чисельність загиблих серед найманців російських приватних військових компаній невідома.

"Також, за нашими оцінками, від початку конфлікту було знищено понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки, у тому числі близько 3000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотників, 23 судна різних класів і понад 1500 артилерійських систем різних типів", - повідомив міністр.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 квітня ліквідовано близько 466 150 окупантів, знищено 7279 танків, 11948 артсистем та майже 14 тисяч бойових броньованих машин.

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