У РФ зросла кількість убивств, скоєних російськими військовими, - британська розвідка

У Росії різко зросла, порівняно з минулим роком, кількість убивств, які скоїли російські військові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міністерства оборони Британії, про це йдеться у щоденному огляді.

Так, 18 квітня 2024 року сайт "Медіазона" повідомляв, що у 2023 році в Росії за вбивства було засуджено 116 російських військових. Це майже на 900% більше, ніж минулого року. У 2022 році таких засуджень було 13, у 2021 – 11.

8 квітня 2024 року газета New York Times із посиланням на керівницю організації "Росія за ґратами" Ольгу Романову повідомила, що до Росії із зони бойових дій повернулися 15 тисяч помилуваних ув’язнених.

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Російське медіа "Верстка" повідомило, що проти колишніх засуджених відкрито 190 кримінальних справ, у тому числі 20 справ про вбивство або замах на вбивство у 2023 році. Крім того, 24 квітня 2024 року повідомлялося, що Кіровський суд засудив до 22 років за вбивство та зґвалтування літньої жінки колишнього в’язня із ПВК "Вагнер" після його звільнення.

"Велика кількість убивств, вчинених російськими солдатами, які проходили службу, і ветеранами, імовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я, пов’язаними з війною. До них належать посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і зниження чутливості на полі бою до насильства", – зауважують у звіті.

Крім того, імовірно, сприяє насильству й те, що колишні ув’язнені вживають алкоголь та наркотики "через низький моральний стан і нудьгу".

Це ускладнює повернення "у народ" колишніх засуджених із попередньою схильністю до злочинності та надзвичайного насильства.

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