В РФ выросло количество убийств, совершенных российскими военными, - британская разведка

В России резко возросло по сравнению с прошлым годом количество убийств, совершенных российскими военными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Министерства обороны Британии, об этом идет речь в ежедневном обзоре.

В частности, 18 апреля 2024 года сайт "Медиазона" сообщал, что в 2023 году в России за убийства были осуждены 116 российских военных. Это почти на 900% больше, чем в прошлом году. В 2022 году таких осужденных было 13, в 2021 – 11.

8 апреля 2024 года газета New York Times со ссылкой на руководителя организации "Россия за решеткой" Ольгу Романову сообщила, что в Россию из зоны боевых действий вернулись 15 тысяч помилованных заключенных.

Читайте также: Российские оккупанты, вернувшиеся из Украины, за два года убили и покалечили в РФ более 200 человек, - росСМИ

Российское медиа "Верстка" сообщило, что против бывших осужденных возбуждено 190 уголовных дел, в том числе 20 дел об убийстве или покушении на убийство в 2023 году. Кроме того, 24 апреля 2024 г. сообщалось, что Кировский суд приговорил к 22 годам за убийство и изнасилование пожилой женщины бывшего заключенного из ЧВК "Вагнер" после его освобождения.

"Большое количество убийств, совершенных российскими солдатами, проходившими службу, и ветеранами, вероятно, частично связано с хроническими проблемами психического здоровья, связанными с войной. К ним относятся посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) и снижение чувствительности на поле боя к насилию", – отмечают в отчете.

Кроме того, вероятно, способствует насилию и то, что бывшие заключенные употребляют алкоголь и наркотики "из-за низкого морального состояния и скуки".

Это усложняет возвращение "в народ" бывших осужденных с предыдущей склонностью к преступности и чрезвычайному насилию.

Смотрите также: "Герой СВО" застрелил бизнес-партнера в ресторане российского Санкт-Петербурга. ВИДЕО камер наблюдения