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С 1 ноября в РФ будут рассылать электронные повестки и ограничивать выезд из страны

повестка

С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки и ограничивать военнообязанным выезд из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Так, 27 апреля правительство России опубликовало постановление о правилах работы двух электронных баз данных - Единого реестра воинского учета и связанного с ним реестра повесток. Как отмечается, этот документ ждали с весны 2023 года, когда в России были приняты поправки об электронных повестках.

В Реестре воинского учета, который начнет работать с 1 ноября 2024 года, будут храниться подробные отчеты о военнообязанных. Сообщение о попадании в реестр и все изменения в нем (например, об отправке повестки) будут поступать на "Госуслуги".

Сообщается, что повестки будут размещены в реестре повесток. Когда это произойдет, военнообязанный получит уведомление на "Госуслугах" (одновременно ему пришлют бумажную повестку). Не позднее, чем через семь дней повестка будет считаться врученной - и автоматически начнут вводиться связанные с ней запреты.

Также читайте: Украина не обращалась к Польше за помощью по выдаче мужчин, - посол Зварич

"Первый запрет - на выезд из России (он начнет действовать сразу после того, как повестка будет считаться врученной). Если призывник не придет в военкомат в течение 20 дней, ему также запретят регистрировать ИП, становиться самозанятым, проводить операции с недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты", - говорится в сообщении.

Надо отметить, что сейчас военнообязанные могут выезжать из России, поскольку военкоматы и пограничная служба не имеют канала обмена информацией. С запуском реестра те, кому направили повестку, не смогут покинуть страну до явки в военкомат. Еще они не смогут оформить загранпаспорт,

"Если военнообязанный захочет изменить свои данные в реестре воинского учета, военкомат будет проверять их. До окончания проверки информация, представленная военнообязанным, будет считаться недостоверной", - указано в сообщении.

Также читайте: США давили на правительство Украины относительно принятия закона о мобилизации, - NYT

Автор: 

россия (95352) мобилизация (2735) повестка (153)


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Топ комментарии
+30
І от скажіть мені, що наші керманичі не такі ж самі? До війська спрямують ЗК. Зараз відберуть автівки, права. Потім і електронні повістки будуть. Все, як під копірку, мля...
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28.04.2024 20:12
+22
Ну чтобы обуяло чувство гордости - что мы - первые. Кацапы еще только обсуждают запрет выезда за границу, лишение прав управления, вот повестки электронные - а у нас уже все есть.
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28.04.2024 20:20
+13
А в нас з 18 травня
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28.04.2024 20:21
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Жительница Севастополя не заметила исчезновения из дома всей бытовой техники

https://sevastopol.su/users/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-forpost Служба новостей ForPost

вс, 28/04/2024 - 16:10

Виной всему - алкоголь и коварный мужчина.

он был "настоящий полковник сво"
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28.04.2024 20:42 Ответить
Глубина пьянства, в которую может погрузиться человек, поистине безгранична. К такому выводу приходишь после знакомства с тяжелой историей, рассказанной пресс-службой УМВД по г. Севастополю.

Начало сообщения ничего экстраординарного не предвещало: в нем говорилось о задержании сотрудниками уголовного розыска гражданина, подозреваемого в краже бытовой техники у своей знакомой. Однако подробности сюжета вызывают оторопь.

Как говорится в сообщении, 53-летний задержанный, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, прибыл в Севастополь из другого региона. В один прекрасный день он и его подруга познакомились на улице с 37-летней женщиной, которая тут же пригласила их к себе домой. Там состоялось застолье, во время которого новые знакомые показали себя очень симпатичными людьми. И женщина, не раздумывая, предложила паре пожить у нее.

Не заметить пристрастие женщины к алкоголю было невозможно, и новые знакомые эту тягу заметили.

«Пока гостеприимная женщина выпивала и не обращала внимания на происходящее вокруг, квартирант на протяжении нескольких недель постепенно распродал её бытовую технику», - сообщает пресс-служба полиции.

Из дома были вынесены не какие-нибудь мелочи, а холодильник, телевизор, газовая плита, посудомоечная машина и мобильный телефон - на общую сумму более 60 тысяч рублей. В каком состоянии нужно было находиться, чтобы не заметить исчезновения этих вещей, трудно представить.
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28.04.2024 20:45 Ответить
Капець...
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29.04.2024 07:37 Ответить
Над братской могилой освободителей Севастополя вознесся башенный кран

https://sevastopol.su/users/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-forpost Служба новостей ForPost

сб, 27/04/2024 - 09:00

за время судов строительные планы выросли до 10 этажей
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28.04.2024 20:48 Ответить
І от скажіть мені, що наші керманичі не такі ж самі? До війська спрямують ЗК. Зараз відберуть автівки, права. Потім і електронні повістки будуть. Все, як під копірку, мля...
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28.04.2024 20:12 Ответить
Так це кацапи у нас копіюють чи ми у кацапів?
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28.04.2024 20:22 Ответить
Буде як з переіменуванням міліції, чекали поки масква поміняє назву на - поліція, потім ми. Зараз таке ж може бути.
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28.04.2024 20:38 Ответить
Міліція в поліцію коли стала? Зеків першими хто призвав?
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28.04.2024 22:07 Ответить
Трудились партнери з 19.05.19. Спільні думки сумрачного сознанія.
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28.04.2024 22:44 Ответить
рашка- муха -повторюха!
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29.04.2024 06:19 Ответить
щось ти не про те...
у нас вже давно...це ***** копіпує зе!!!
і навіть по електронці, зе буде попереду.
брпти, *****.
і в оркостані влада та мусара теж не воюють.
обі сторони по президентах не стріляють
місця скупчення влади не атакують..
за кордоном сила силенна рідні можновладців, і іх ніхто не чіпає
не бере в заручники,
в їх відносинах все гладко...
чи може я недалекий
чи лижі, ***** не їдуть???
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28.04.2024 21:24 Ответить
Різниця лише одна : якщо їх керманичі провалять мобілізацію війна завершиться, якщо наші - Україна зникне. Скільки загине під час окупації у катівнях можна прикинуть за історичними фактами. Можливо українцям, за прикладом євреїв, судилося втрати свою землю й розвіятися по світу. А за кілька тисячорічь зібратися знову та зубами вигризти собі місце, або ж зникнути як нації.
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28.04.2024 21:25 Ответить
Сама мобілізація без виробництва озброєння і боротьби з корупцією в оборонці ніх... не вирішить

у нас зара з 1.3 млн сил оборони а воюють 200 тис .... величезний тилу який проїдає ресурс
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28.04.2024 21:53 Ответить
А ще, почало розповсюджуватись активно: іде до кореша, котрий у війську при погонах і на посаді, бере направлення і іде на ВЛК. Проходить по всім протоколам і опа-на, уже військовий в тилу. І ЗП постійна і не ухилянт.
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28.04.2024 22:04 Ответить
Але ж так само й без мобілізації теж ніх.. не вирішить. А ці різні цифри то взагалі маячня. Так само як у кацапів також на папері було 1.5 млн. (хоча насправді десь 300к) а у поле вийшло 150 т.
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28.04.2024 23:15 Ответить
На цю як ви кажете маячню виділяють на зарплату 100 млрд на місяць... це офіційні дані по витратах з бюджету
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28.04.2024 23:46 Ответить
І шо? Якщо заздриш, то приєднуйся. Чи пливи через Тису, чи чекай сруського миру.
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29.04.2024 00:12 Ответить
Заздрити чому що тилові частини яких ніколи не використовують... проїдають бюджет який б міг піти на озброєння та було б менше втрат...
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29.04.2024 00:35 Ответить
то на нас напали чи на кацапів? у кого хата горить? ви дебіл?
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28.04.2024 22:45 Ответить
а что тут поганого. Запропонуйте кращий варіант
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29.04.2024 08:36 Ответить
В принципі нормально, ба більше скажу - це професійно. Якби не одне але - що б влізти кудись, іноді місце коштує декілька тиків.
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29.04.2024 09:23 Ответить
А нахер нам ця інфа?!
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28.04.2024 20:14 Ответить
Свіже м'ясце для ATACMS на підході, ням-ням🤔🧐😁 Це скоріше інфа не для нас, а для зав.складом Пентагону, щоб прудкіше булками рухав, не затримував відправку різних ніштяків ЗСУ для доставку рашкосвиням,- Паска на підході, фаршозаготівля має бути пришвидшена 😝😝😝😝😝😜🤪
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28.04.2024 20:19 Ответить
А Пентагону до дупи . В нього своя свадьба
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29.04.2024 08:57 Ответить
Мабуть для порівняння))
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28.04.2024 20:19 Ответить
Ну чтобы обуяло чувство гордости - что мы - первые. Кацапы еще только обсуждают запрет выезда за границу, лишение прав управления, вот повестки электронные - а у нас уже все есть.
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28.04.2024 20:20 Ответить
щоб ви розуміли, що в нас демократія, свобода і права людини на першому місці, а в рашистів - сраний совок, гулаг, обмеження прав і примусова мобілізація!
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28.04.2024 20:35 Ответить
Тролите? 🤔
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28.04.2024 20:41 Ответить
Просто констатація фактів)))
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28.04.2024 20:45 Ответить
Ви нічо не понімаєте - спочатку ми весь простий народ переведемо в статус рабів-кріпаків - а потім черз пару-5-10-20 лєт після контрнаступів і виходу на граніци 91 года - як виймемо констітуцію з жопи неначасі , як построїм образєц дєрьмакократії ...
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28.04.2024 20:43 Ответить
Чого в майбутньому а не теперішньому часі , ви що з іншої країни?
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28.04.2024 21:07 Ответить
А в нас з 18 травня
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28.04.2024 20:21 Ответить
Мої вітання кацапам!
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28.04.2024 20:23 Ответить
Наші те саме зроблять.
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28.04.2024 20:23 Ответить
ЗРОБЛЯТЬ ???
Україна 2 з лишнім року ЗРОБИЛА - обмежила виїзд з України.
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28.04.2024 20:30 Ответить
Додік, може тому орки досі топчуться в районі Авдіївки, а не у Львові?
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28.04.2024 20:38 Ответить
А ти з передової пишеш ? З окопу , хер-ой ?
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28.04.2024 20:51 Ответить
Чому додіка-гандона на чужині мають цікавити новини в Україні?
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28.04.2024 21:03 Ответить
поки що бугаї ухилянти взяли паузу.... вивчають закони мабуть
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28.04.2024 20:24 Ответить
Вони не здатні до навчання і думання)
Ухилянти керуються інстинктами - якщо їм страшно, то біжать як перелякані телята в Тису,
і будують там дамбу зі своїх тушок ))
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28.04.2024 20:47 Ответить
З колчаковських фронтів пишеш, шариков ?

https://www.youtube.com/watch?v=gvp_rbVpIGE Собачье сердце - Я на колчаковских фронтах ранен! - YouTube
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28.04.2024 20:53 Ответить
пішов нах, худоба ватна.
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28.04.2024 21:05 Ответить
Кто воевать не хочет - не будет. Это их выбор.
И они прекрасно понимают - если калека, нахрен государству нужен будешь. 4 000 енотов для учителей уже проходили.
А если убьют или покалечат - кто семью прокормит?

Вначале надо поднимать уровень жизни. Вон пенсы сидят на нищете.
А на дороги миллиарды грохнули шоумены.
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29.04.2024 07:32 Ответить
Якщо не хочуть воювати за Україну - то будуть вмирати за росію.
На росії їх за секунду прокормят, обують в лапті, і пінком під зад на Варшаву.
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29.04.2024 08:04 Ответить
Бред
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29.04.2024 08:34 Ответить
Ну звісно) Всі знають, що буряти, тувинці, чеченці і українці з окупованої диндри і лугандонії сидять вгодовані вдома, і насолоджуються "уровнем жизні" на расеї, а Україну штурмують корінні москвичі з санкт-петербуржцями.
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29.04.2024 10:43 Ответить
Вот же ж людоеды.
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28.04.2024 20:26 Ответить
Звери!
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28.04.2024 20:29 Ответить
Зовсім непереконливо. Ця "інформація"для пом'якшення дій нашої влади.
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28.04.2024 20:28 Ответить
О, ухилянтам заборонять керувати автомобілем! Десь я вже таке чув!
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28.04.2024 20:28 Ответить
Щось запізнюються кацапи. В Україні уже кілька років закритий виїзд з країни. Зараз же навіть консульскі послуги припинені.
А кацапи тільки через пів року збираються ( це ще не 100% ) обмежити виїзд з кацапстана. В Україні з листопада можливо уже будуть майно ухилянтів арештовувати і блокувати їх банківські рахунки.
Слабаки кацапи.
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28.04.2024 20:29 Ответить
То мрії ненаших владців , щоб так і кацапи зробили
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29.04.2024 08:59 Ответить
а соловєй в бабочці вже давно пистів, що вже давно там сформували базу на 15-18 млн пацієнтів, яким в разі чого буде заборонений виїзд з лепрозорію і до повного відлову на м'ясо..
а сьогодні у дуже авторитетному виданні вийшла дуже цікава стаття:

В Foreign Affairs (https://www.foreignaffairs.com/ukraine/europe-not-nato-should-send-troops-ukraine) вышел материал с заголовком "Европа - но не НАТО - должна отправить войска в Украину".

Смотрите, ещё в начале марта идея отправки войск в Украину вызывала нервный тик в западных СМИ. Мы с вами разбирали материал Politico (https://t.me/ToBeOr_Official/14544) с посылом, мол, посмотрите, что натворил Макрон, посеял раздор среди союзников, стало только хуже.

И вот спустя полтора месяца Foreign Affairs твёрдым голосом заявляет - ну, вообще-то идея Макрона правильная, пора.

Естественно, как тот материал Politico, так и этот Foreign Affairs - это авторские мнения, на основании которых нельзя судить об общественном мнении. Но они вносят свой вклад в популяризацию той или иной точки зрения. В нашем случае - в "нормализацию" идеи об отправке войск в Украину, которая ещё недавно казалась немыслимой.

Некоторые тезисы:

▪️Смена дискуссии. <...> Ранее, когда Москва угрожала эскалацией, а Берлин и Вашингтон отвечали лишь действиями, нацеленными на деэскалацию, это работало в пользу Москвы. Сейчас Европа сама перешла к угрозам, и России очень некомфортно в таком положении.

▪️Слишком много политиков и экспертов в США и Европе предупреждали, что введение войск в Украину приведёт к Третьей мировой - де-факто они лишь дублировали путинские тезисы. В реальности отправка европейских войск будет нормальным ответом в таком конфликте.

▪️Помимо практической роли, которую сыграли бы европейские войска (обучение украинских военных, охрана границы с Беларусью, ПВО, защита правобережной Украины - в зависимости от принятого решения), они бы подняли боевой дух украинцев и дали бы им гарантию, что будущее страны - в Европе.

▪️Украина делает всё, что может, но ей нужна помощь. <...> Присутствие европейских войск не усилит эскалацию, напротив, это предотвратит конфликт от распространения и ещё большего ущерба украинской экономике и инфраструктуре.

▪️Европейским лидерам не нужно следовать диктату всё более ненадёжных Соединённых Штатов о том, как вести войну в Украине - они сами должны принимать решения как обеспечить свободу и безопасность континента. Европа должна сделать всё, чтобы защитить своё будущее, и начинается это с победы Украины в войне.

(Очень дерзкий пункт. Ещё никто так откровенно не обвинял Америку в ненадёжности и навязывании Европе политики по деэскалации и умиротворению России. Я бы сказал, что обвинение всё же утрированно, так как Европа сама по итогам 30-летнего периода после Холодной войны не была в состоянии предложить России что-то кроме политики умиротворения и деэскалации. Но в то же время, если бы не полугодичная задержка помощи Украине, никто бы не посмел бросить слово в сторону Америки. Даже несмотря на то, что помощь в итоге была принята, это всё равно неизгладимым образом сказалось на репутации США и пошатнуло их авторитет).

Что ж, очень хорошо и спасибо авторам: Алекс Краузер, Джахара Матисек, Филлипс П. О'Брайен (последнего, кстати, вы знаете). (https://t.me/ToBeOr_Official/13009)

от тепер питання: скільки з тих 15-18 лямів добровільно піде в Україну на фарш і скільки з них піде на кремль, щоб не йти в Україну на фарш?
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28.04.2024 20:29 Ответить
Те що у них буде в листопаді, набагато легше, ніж в Україні вже роки. Ось і думайте, де КНДР, а де вільна Європа.
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28.04.2024 20:35 Ответить
ще взагалі не факт, що в них буде мобілізація найближчим часом.
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28.04.2024 20:39 Ответить
у них мобілізація не припинялась ще з квітня 22-го року..
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28.04.2024 20:47 Ответить
так, але реально вони мобілізували пару місяців восени 22-го, а потім припинили через невдоволення населення. але диктатура це в них, а в нас народовладдя і демократія.
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28.04.2024 20:49 Ответить
а затем прекратили из-за недовольства населения

В чём это недовольство проявлялось? Заявили что надо 400 000. Собрали 400 000. Дальше заработала система при которой хватает добровольцев. При чём в РФ доброволец подписывает контракт со сроками (как правило пол года или год), и по его истечению вполне может уйти из армии. Так что хватает даже с учётом ротации.
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28.04.2024 21:15 Ответить
ні, не так. мобілізація у них почалась з квітня 22-го року. спочатку через систему БАРС, потім через чвк поповняли, в тому числі і зеками. а коли припекло після Харкова, то щоб прискорити процес вмить оголосили уже по документам мобілізацію і набрали насправді 500 тис замість озвучених 300 тис. і цю мобілізацію так і не зупинили, указу про відміну мобілізації не було. от тільки у самому процесі змінили назву - замість мобілізації контрактники. тобто розсилають повістки чи ронапядки, приходиш і тебе не мобілізують, а змушують підписати контракт. а якщо ти справді вважаєш, що вони реально мобілізовували лише протягом кількох місяців з вересня 22-го року, то ти дуже малообізнаний ну або свіжо зареганий тут кацапський провокатор чи ждун..
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28.04.2024 21:26 Ответить
Примусова мобілізація у них була тільки восени 2022 року. Це важко визнати, але це так. Виїзд з країни для чоловіків вільний. Це все що потрібно знати про насильницьку мобілізацію в рф.
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28.04.2024 21:42 Ответить
та нам пікуй яка там у них мобілізація - примусова чи добровільна. кількість орків в Україні від цього не змінюється.
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28.04.2024 21:46 Ответить
Кому пікуй, не пише пости на 9 рядків.
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28.04.2024 21:50 Ответить
пікуй в тому сенсі, що скільки би їх в Україну не прийшло, їх все одно потрібно буде тут знищувати. не дивлячись на те, мобілізований той орк чи по контракту. і не варто тут робити ці накиди, ******** нашу мобілізацію і вихваляючи кацапську, де потенційних солдатів більше в разів в 5-6, ніж в Україні.
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28.04.2024 21:58 Ответить
Абсолютно всеодно час в них мобілізація якщо наше бидло не хоче воювати за свою країну його треба заставити
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29.04.2024 07:04 Ответить
А ти хотіла газеткою від 350 мільйонної імперії відбиватись, без мобілізації?
Подумай добре макітрою.
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28.04.2024 20:42 Ответить
Ну в тебе макітра думає точно ж так як і більшості виборців Зе-кодли.

пише в коменті -
.....А ти хотіла газеткою від 350 мільйонної імперії відбиватись, без мобілізації?....
Тепер прихильнику Зе-кодли прочитай хоча б у ВІКІПЕДІЇ скільки населення в кацапстані.
Прочитай для себе.
Мені з такими як ти просто огидно спілкуватись.
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28.04.2024 20:57 Ответить
від 350 мільйонної імперії відбиватись
***********
З усіх країн світу тільки одна має населення 350 мільйонів. Це США.
То від якої імперії ви зібралися відбиватися?
Чи це підсвідома помилка по Фрейду кацапа? )))
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28.04.2024 21:00 Ответить
Це просто прихильник Зе-шобли в черговий раз продемонстрував рівень свого інтелекту.
І цілком можливо що це чудо пише, чи писало коментарі на користь кацапстана. Перепутав США з кацапією.
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28.04.2024 21:20 Ответить
Ну бачиш, не такі страшні кацапи, як Додік їх змальовує.
Всього 4-5 на одного українця. Не розумію, чому ви з Додіком драпали аж у Америку з квадратними очима від переляку )
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28.04.2024 21:27 Ответить
А Зельониє завжди копіюють дії кацапської влади. Так що всі виборці Покиневтіка встановлюйте "Дію".
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28.04.2024 20:42 Ответить
Дію ХАКНУЛИ, але гроші на ПЗ пішли з держбюджету немаленькі!!!
Схеми ДУБІЛЕТІВ, заробляють гроші на бюджеті!!
Дубілет молодший, мабуть десь під Кринками або Очеретному захищає Україну?? Гончарук, за нього, усе знає….
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28.04.2024 20:46 Ответить
Зеления всегда копируют действия кацапских властей

По моему, то что появилось первым, это оригинал а не копия.
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28.04.2024 21:08 Ответить
За «трубіциних», та йому подібних приблуд95, не забув би Умеров, він, як завжди, ну дуже ЗАКЛОПОТАНИЙ!!! Тому ВОЛОНТЕРИ, у постійній роботі та АДРЕСНІЙ допомозі ЗАХИСНИКАМ України!!
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28.04.2024 20:42 Ответить
З першого листопада тільки... Хто захоче, ще 100500 разів зможе звідти втекти. І до них ще будуть ще краще відноситься, як до постраждалих від " режима"
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28.04.2024 20:45 Ответить
Фига се, наша потужная "демократия" пока опережает диктатуру.
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28.04.2024 20:46 Ответить
ПОЧИТАЙТЕ КОМЕНТАРІЇ КОРИСТУВАЧАЧА --
Це типичний Зе-виборець.
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28.04.2024 21:07 Ответить
За Зеленського голосували такі ухилянти як ти. Які за зрив і саботаж мобілізації.
Такі додіки як ти втікали від москалів у ліс на шашлики, аж до Америки з переляку добігли.
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28.04.2024 21:16 Ответить
Коли диктатура відстає від демократії.
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28.04.2024 21:07 Ответить
Щось подібне було під час війни США і Великобританії за незалежність. Британці випускали на волю чорних рабів, а Вашингтон, навіть після війни довгий час казав, що це не на часі.

Є примарні сподівання, що бувша колонія Росії Україна стане демократією на ділі, а не тільки на словах.
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28.04.2024 21:10 Ответить
З 1 листопада в РФ розсилатимуть електронні повістки й обмежуватимуть виїзд із країни

Але у нас це роблять волелюбно і демократично, а на росії - тоталітарно і злочинно!
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28.04.2024 21:36 Ответить
У нас це необхідно щоб бидло яке голосувало за зелених йшло на фронт і несло відповідальність за свій вибір а не топилось в тисі
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29.04.2024 07:01 Ответить
Два вовіка-пара.
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28.04.2024 21:50 Ответить
Ахах.. ну хоть где то Украина первая)))
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28.04.2024 21:58 Ответить
О цЕ хоть в чомусь
Обігнали Рашку...
То Вже Перемога🤔🤔
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28.04.2024 22:29 Ответить
Не можна перемогти дракона, будучи драконом! Наша перемога тільки в відмінностях від рашки! А не в тупому копіюванні! Будемо (вже є по факту) міні рашкою - зазнаємо поразки!
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29.04.2024 00:47 Ответить
Можна і треба всі розвинені країни під час воєн навіть США під час другої світової війни проявляли жорсткість
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29.04.2024 07:00 Ответить
АТАКМСами не обойдемся. Томагавки необходимы.
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29.04.2024 06:11 Ответить
 
 