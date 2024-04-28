С 1 ноября в РФ будут рассылать электронные повестки и ограничивать выезд из страны

С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки и ограничивать военнообязанным выезд из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Так, 27 апреля правительство России опубликовало постановление о правилах работы двух электронных баз данных - Единого реестра воинского учета и связанного с ним реестра повесток. Как отмечается, этот документ ждали с весны 2023 года, когда в России были приняты поправки об электронных повестках.

В Реестре воинского учета, который начнет работать с 1 ноября 2024 года, будут храниться подробные отчеты о военнообязанных. Сообщение о попадании в реестр и все изменения в нем (например, об отправке повестки) будут поступать на "Госуслуги".

Сообщается, что повестки будут размещены в реестре повесток. Когда это произойдет, военнообязанный получит уведомление на "Госуслугах" (одновременно ему пришлют бумажную повестку). Не позднее, чем через семь дней повестка будет считаться врученной - и автоматически начнут вводиться связанные с ней запреты.

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"Первый запрет - на выезд из России (он начнет действовать сразу после того, как повестка будет считаться врученной). Если призывник не придет в военкомат в течение 20 дней, ему также запретят регистрировать ИП, становиться самозанятым, проводить операции с недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты", - говорится в сообщении.

Надо отметить, что сейчас военнообязанные могут выезжать из России, поскольку военкоматы и пограничная служба не имеют канала обмена информацией. С запуском реестра те, кому направили повестку, не смогут покинуть страну до явки в военкомат. Еще они не смогут оформить загранпаспорт,

"Если военнообязанный захочет изменить свои данные в реестре воинского учета, военкомат будет проверять их. До окончания проверки информация, представленная военнообязанным, будет считаться недостоверной", - указано в сообщении.

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