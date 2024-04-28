С 1 ноября в РФ будут рассылать электронные повестки и ограничивать выезд из страны
С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки и ограничивать военнообязанным выезд из страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
Так, 27 апреля правительство России опубликовало постановление о правилах работы двух электронных баз данных - Единого реестра воинского учета и связанного с ним реестра повесток. Как отмечается, этот документ ждали с весны 2023 года, когда в России были приняты поправки об электронных повестках.
В Реестре воинского учета, который начнет работать с 1 ноября 2024 года, будут храниться подробные отчеты о военнообязанных. Сообщение о попадании в реестр и все изменения в нем (например, об отправке повестки) будут поступать на "Госуслуги".
Сообщается, что повестки будут размещены в реестре повесток. Когда это произойдет, военнообязанный получит уведомление на "Госуслугах" (одновременно ему пришлют бумажную повестку). Не позднее, чем через семь дней повестка будет считаться врученной - и автоматически начнут вводиться связанные с ней запреты.
"Первый запрет - на выезд из России (он начнет действовать сразу после того, как повестка будет считаться врученной). Если призывник не придет в военкомат в течение 20 дней, ему также запретят регистрировать ИП, становиться самозанятым, проводить операции с недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты", - говорится в сообщении.
Надо отметить, что сейчас военнообязанные могут выезжать из России, поскольку военкоматы и пограничная служба не имеют канала обмена информацией. С запуском реестра те, кому направили повестку, не смогут покинуть страну до явки в военкомат. Еще они не смогут оформить загранпаспорт,
"Если военнообязанный захочет изменить свои данные в реестре воинского учета, военкомат будет проверять их. До окончания проверки информация, представленная военнообязанным, будет считаться недостоверной", - указано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://sevastopol.su/users/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-forpost Служба новостей ForPost
вс, 28/04/2024 - 16:10
Виной всему - алкоголь и коварный мужчина.
он был "настоящий полковник сво"
Начало сообщения ничего экстраординарного не предвещало: в нем говорилось о задержании сотрудниками уголовного розыска гражданина, подозреваемого в краже бытовой техники у своей знакомой. Однако подробности сюжета вызывают оторопь.
Как говорится в сообщении, 53-летний задержанный, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, прибыл в Севастополь из другого региона. В один прекрасный день он и его подруга познакомились на улице с 37-летней женщиной, которая тут же пригласила их к себе домой. Там состоялось застолье, во время которого новые знакомые показали себя очень симпатичными людьми. И женщина, не раздумывая, предложила паре пожить у нее.
Не заметить пристрастие женщины к алкоголю было невозможно, и новые знакомые эту тягу заметили.
«Пока гостеприимная женщина выпивала и не обращала внимания на происходящее вокруг, квартирант на протяжении нескольких недель постепенно распродал её бытовую технику», - сообщает пресс-служба полиции.
Из дома были вынесены не какие-нибудь мелочи, а холодильник, телевизор, газовая плита, посудомоечная машина и мобильный телефон - на общую сумму более 60 тысяч рублей. В каком состоянии нужно было находиться, чтобы не заметить исчезновения этих вещей, трудно представить.
https://sevastopol.su/users/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-forpost Служба новостей ForPost
сб, 27/04/2024 - 09:00
за время судов строительные планы выросли до 10 этажей
у нас вже давно...це ***** копіпує зе!!!
і навіть по електронці, зе буде попереду.
брпти, *****.
і в оркостані влада та мусара теж не воюють.
обі сторони по президентах не стріляють
місця скупчення влади не атакують..
за кордоном сила силенна рідні можновладців, і іх ніхто не чіпає
не бере в заручники,
в їх відносинах все гладко...
чи може я недалекий
чи лижі, ***** не їдуть???
у нас зара з 1.3 млн сил оборони а воюють 200 тис .... величезний тилу який проїдає ресурс
жопиненачасі , як построїм образєц дєрьмакократії ...
Україна 2 з лишнім року ЗРОБИЛА - обмежила виїзд з України.
Ухилянти керуються інстинктами - якщо їм страшно, то біжать як перелякані телята в Тису,
і будують там дамбу зі своїх тушок ))
https://www.youtube.com/watch?v=gvp_rbVpIGE Собачье сердце - Я на колчаковских фронтах ранен! - YouTube
И они прекрасно понимают - если калека, нахрен государству нужен будешь. 4 000 енотов для учителей уже проходили.
А если убьют или покалечат - кто семью прокормит?
Вначале надо поднимать уровень жизни. Вон пенсы сидят на нищете.
А на дороги миллиарды грохнули шоумены.
На росії їх за секунду прокормят, обують в лапті, і пінком під зад на Варшаву.
А кацапи тільки через пів року збираються ( це ще не 100% ) обмежити виїзд з кацапстана. В Україні з листопада можливо уже будуть майно ухилянтів арештовувати і блокувати їх банківські рахунки.
Слабаки кацапи.
а сьогодні у дуже авторитетному виданні вийшла дуже цікава стаття:
В Foreign Affairs (https://www.foreignaffairs.com/ukraine/europe-not-nato-should-send-troops-ukraine) вышел материал с заголовком "Европа - но не НАТО - должна отправить войска в Украину".
Смотрите, ещё в начале марта идея отправки войск в Украину вызывала нервный тик в западных СМИ. Мы с вами разбирали материал Politico (https://t.me/ToBeOr_Official/14544) с посылом, мол, посмотрите, что натворил Макрон, посеял раздор среди союзников, стало только хуже.
И вот спустя полтора месяца Foreign Affairs твёрдым голосом заявляет - ну, вообще-то идея Макрона правильная, пора.
Естественно, как тот материал Politico, так и этот Foreign Affairs - это авторские мнения, на основании которых нельзя судить об общественном мнении. Но они вносят свой вклад в популяризацию той или иной точки зрения. В нашем случае - в "нормализацию" идеи об отправке войск в Украину, которая ещё недавно казалась немыслимой.
Некоторые тезисы:
▪️Смена дискуссии. <...> Ранее, когда Москва угрожала эскалацией, а Берлин и Вашингтон отвечали лишь действиями, нацеленными на деэскалацию, это работало в пользу Москвы. Сейчас Европа сама перешла к угрозам, и России очень некомфортно в таком положении.
▪️Слишком много политиков и экспертов в США и Европе предупреждали, что введение войск в Украину приведёт к Третьей мировой - де-факто они лишь дублировали путинские тезисы. В реальности отправка европейских войск будет нормальным ответом в таком конфликте.
▪️Помимо практической роли, которую сыграли бы европейские войска (обучение украинских военных, охрана границы с Беларусью, ПВО, защита правобережной Украины - в зависимости от принятого решения), они бы подняли боевой дух украинцев и дали бы им гарантию, что будущее страны - в Европе.
▪️Украина делает всё, что может, но ей нужна помощь. <...> Присутствие европейских войск не усилит эскалацию, напротив, это предотвратит конфликт от распространения и ещё большего ущерба украинской экономике и инфраструктуре.
▪️Европейским лидерам не нужно следовать диктату всё более ненадёжных Соединённых Штатов о том, как вести войну в Украине - они сами должны принимать решения как обеспечить свободу и безопасность континента. Европа должна сделать всё, чтобы защитить своё будущее, и начинается это с победы Украины в войне.
(Очень дерзкий пункт. Ещё никто так откровенно не обвинял Америку в ненадёжности и навязывании Европе политики по деэскалации и умиротворению России. Я бы сказал, что обвинение всё же утрированно, так как Европа сама по итогам 30-летнего периода после Холодной войны не была в состоянии предложить России что-то кроме политики умиротворения и деэскалации. Но в то же время, если бы не полугодичная задержка помощи Украине, никто бы не посмел бросить слово в сторону Америки. Даже несмотря на то, что помощь в итоге была принята, это всё равно неизгладимым образом сказалось на репутации США и пошатнуло их авторитет).
Что ж, очень хорошо и спасибо авторам: Алекс Краузер, Джахара Матисек, Филлипс П. О'Брайен (последнего, кстати, вы знаете). (https://t.me/ToBeOr_Official/13009)
от тепер питання: скільки з тих 15-18 лямів добровільно піде в Україну на фарш і скільки з них піде на кремль, щоб не йти в Україну на фарш?
В чём это недовольство проявлялось? Заявили что надо 400 000. Собрали 400 000. Дальше заработала система при которой хватает добровольцев. При чём в РФ доброволец подписывает контракт со сроками (как правило пол года или год), и по его истечению вполне может уйти из армии. Так что хватает даже с учётом ротации.
Подумай добре макітрою.
пише в коменті -
.....А ти хотіла газеткою від 350 мільйонної імперії відбиватись, без мобілізації?....
Тепер прихильнику Зе-кодли прочитай хоча б у ВІКІПЕДІЇ скільки населення в кацапстані.
Прочитай для себе.
Мені з такими як ти просто огидно спілкуватись.
***********
З усіх країн світу тільки одна має населення 350 мільйонів. Це США.
То від якої імперії ви зібралися відбиватися?
Чи це підсвідома помилка по Фрейду кацапа? )))
І цілком можливо що це чудо пише, чи писало коментарі на користь кацапстана. Перепутав США з кацапією.
Всього 4-5 на одного українця. Не розумію, чому ви з Додіком драпали аж у Америку з квадратними очима від переляку )
Схеми ДУБІЛЕТІВ, заробляють гроші на бюджеті!!
Дубілет молодший, мабуть десь під Кринками або Очеретному захищає Україну?? Гончарук, за нього, усе знає….
По моему, то что появилось первым, это оригинал а не копия.
Це типичний Зе-виборець.
Такі додіки як ти втікали від москалів у ліс на шашлики, аж до Америки з переляку добігли.
Є примарні сподівання, що бувша колонія Росії Україна стане демократією на ділі, а не тільки на словах.
Але у нас це роблять волелюбно і демократично, а на росії - тоталітарно і злочинно!
Обігнали Рашку...
То Вже Перемога🤔🤔