США давили на правительство Украины относительно принятия закона о мобилизации, - NYT

Американские чиновники оказывали давление на украинских законодателей и призывали решить проблемы с мобилизацией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The New York Times.

Отмечается, что в то время, когда американские чиновники давили на законодателей в Вашингтоне, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, они также давили на правительство в Киеве, чтобы то решило проблемы с мобилизацией.

По словам помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, мобилизационные усилия страны были столь же критическими для стабилизации фронта и перелома хода войны, как и артиллерия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о мобилизации: Какие изменения будут с 18 мая. ИНФОГРАФИКА

"Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы", - подчеркнул представитель Белого дома.

Издание отмечает, что отсутствие ясности относительно того, как будет реализовываться эта политика, добавила горячих дебатов в Украине относительно этого мероприятия.

"Так, многие солдаты на фронте, включая десятки тысяч, которые воюют без отдыха более двух лет, считают принятие нового закона о мобилизации справедливым и честным шагом", - добавило NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение военнообязанных из-за границы является вопросом справедливости, - Кулеба

Закон о мобилизации в Украине

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 нардепа.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев, которые пытаются избежать мобилизации, меньше всего в центре страны, - опрос Фонда "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА