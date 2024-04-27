США давили на правительство Украины относительно принятия закона о мобилизации, - NYT
Американские чиновники оказывали давление на украинских законодателей и призывали решить проблемы с мобилизацией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The New York Times.
Отмечается, что в то время, когда американские чиновники давили на законодателей в Вашингтоне, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, они также давили на правительство в Киеве, чтобы то решило проблемы с мобилизацией.
По словам помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, мобилизационные усилия страны были столь же критическими для стабилизации фронта и перелома хода войны, как и артиллерия.
"Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы", - подчеркнул представитель Белого дома.
Издание отмечает, что отсутствие ясности относительно того, как будет реализовываться эта политика, добавила горячих дебатов в Украине относительно этого мероприятия.
"Так, многие солдаты на фронте, включая десятки тысяч, которые воюют без отдыха более двух лет, считают принятие нового закона о мобилизации справедливым и честным шагом", - добавило NYT.
Закон о мобилизации в Украине
Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 нардепа.
16 апреля президент Владимир Зеленский подписал "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".
Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая.
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Щодо зброї, яку нам дають озвучують її вартість на Заході, а не кількість, бо якщо озвучать кількість, то стає очевидним, що РФ усього-аналогічного озброєння застосовує проти нас в 3-5 разів більше.
Українці не дебіли, вони бачать в яку сторону іде віна, чим вони мають воювати і який результат зараз РФ отримує застосовуючи нову стратегію з використанням кабів, які успішно знищують укріплення і нашу піхоту...
Якщо США хочуть щоб Україна мобілізувала більше військових, а США не отримали СССР2, то потрібно змінювати стратегію, щодо кількості і надання нам усіх типів озброєння, які успішно протистоятимуть новим викликам, які створює на полі бою РФ...
Інакше жодними законами українська влада не загонить людей в окопи, бо щоб людина пішла в окоп вона має бачити ціль, світло в кінці тунелю, а зараз його і близько не видно...
and only then will you pay with your blood for "fratricidal" war, for which putin will 100% make you pay...
Ну для нескольких сотен тысяч которые на нуле - десятки...- это скорее НИ О ЧЁМ...
ЭТО фактически ПРИЗНАНИЕ В ОТСУТСТВИИ ПОДДЕРЖКИ ...!
Ох и бред - думал я. А вот выходит и не бред.
Зеля, млять, кто тебя будет выбирать если Расия победит???