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Новости Война
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США давили на правительство Украины относительно принятия закона о мобилизации, - NYT

США тиснули на Україну щодо закону про мобілізацію

Американские чиновники оказывали давление на украинских законодателей и призывали решить проблемы с мобилизацией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The New York Times.

Отмечается, что в то время, когда американские чиновники давили на законодателей в Вашингтоне, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, они также давили на правительство в Киеве, чтобы то решило проблемы с мобилизацией.

По словам помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, мобилизационные усилия страны были столь же критическими для стабилизации фронта и перелома хода войны, как и артиллерия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о мобилизации: Какие изменения будут с 18 мая. ИНФОГРАФИКА

"Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы", - подчеркнул представитель Белого дома.

Издание отмечает, что отсутствие ясности относительно того, как будет реализовываться эта политика, добавила горячих дебатов в Украине относительно этого мероприятия.

"Так, многие солдаты на фронте, включая десятки тысяч, которые воюют без отдыха более двух лет, считают принятие нового закона о мобилизации справедливым и честным шагом", - добавило NYT.

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Закон о мобилизации в Украине

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 нардепа.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев, которые пытаются избежать мобилизации, меньше всего в центре страны, - опрос Фонда "Демократические инициативы". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

США (26381) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+27
Мобілізація провалена не тільки через Зе, а й через те що люди не дурні і розуміють - з калашом проти кабів та арти багато не навоюєш. А американці особливо не поспішали з допомогою, пропонуючи позмагатись з кацапами у людських ресурсах. Як гадаєте на скільки успішною буде така війна?
До речі вони пропонували в тому році робити наступ в одному місці всіми силами ще й без підтримки авіації - це щоб кацапи шведенько всіх відмінусували і Україна сіла за стіл переговорів.
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27.04.2024 12:57
+14
а якже
3 рік гарячої війни
Зе шобла ніфуя не робить тільки краде
а
винуваті америкоси
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27.04.2024 12:42
+13
невже не усвідомлюють ,що сьогоднішні війни "гарматним мясом " може собі дозволити воювати тільки авторитарний режим...- у арсеналах НАТО / СШа е багато чого що б "заспокоїти" кацапню...- чому не задіяні ті ресурси це вже інше...
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27.04.2024 12:57
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Бл..., гундосий, ***** з дєрмаком роблять усе, щоб країни не стало, ще хтосьу цьому має сумнів?
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27.04.2024 15:08 Ответить
Якщо США прагнуть справді перемогти россію то допоможе не мобілізація а потужні удари по россійській економіці по заводам і складам з КАБАми, ракетами, щоб ми мали не лише картонні дрони а і потужні ракети що здатні заглиблюватись в землю і знищувати россійські бункери. А ще було би дуже добре добивати аж до Владивостоку. Поки у нас не буде цієї зброї, кремль буде відчувати свою безкарність, штампувати всі види зброї для знищення демократії.
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27.04.2024 15:45 Ответить
"За словами помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймса О'Браєна, мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія", - Це зрозуміло будь-якій розсудливій людині. За винятком пари десятків тролів - горе-коментаторів.
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27.04.2024 16:13 Ответить
#зеленувладугеть!
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27.04.2024 17:08 Ответить
Чомусь після тиску з помічниками Зе все добре
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27.04.2024 19:09 Ответить
Пекельні санкції Заходу проти РФ де факто не працюють, остання успішно отримує 1-1.3 млрд. $ прибутку щодня від продажу нафти, газу, добрив, металів...
Щодо зброї, яку нам дають озвучують її вартість на Заході, а не кількість, бо якщо озвучать кількість, то стає очевидним, що РФ усього-аналогічного озброєння застосовує проти нас в 3-5 разів більше.
Українці не дебіли, вони бачать в яку сторону іде віна, чим вони мають воювати і який результат зараз РФ отримує застосовуючи нову стратегію з використанням кабів, які успішно знищують укріплення і нашу піхоту...
Якщо США хочуть щоб Україна мобілізувала більше військових, а США не отримали СССР2, то потрібно змінювати стратегію, щодо кількості і надання нам усіх типів озброєння, які успішно протистоятимуть новим викликам, які створює на полі бою РФ...
Інакше жодними законами українська влада не загонить людей в окопи, бо щоб людина пішла в окоп вона має бачити ціль, світло в кінці тунелю, а зараз його і близько не видно...
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27.04.2024 19:35 Ответить
This is accurate. USSR-2 is a bit of an exaggeration, it does not seem that this is your enemy's goal, at least literally. It seems to be focused specifically on Ukraine and on exposing NATO's impotence. But be it as it may, for the US, having an adversary, a nuclear power, whose aspirations, while morally reprehensible, are clear, predictable and limited in nature, who does not seek to destroy the foundations of capitalism and instead would like to do business together and has a lot to offer in that sense, having such adversary is not the worst option at all, and it is much preferable to chaos. The US government needs to project force, but it knows its limitations when dealing with a heavily armed authoritarian regime with an obedient population. Despite the technological advantage, many other factors do not break in the US government's favor. It simply does not have enough control over its population, political system, even its own defense industry, which is essentially robbing its own country blind through shameless price-gouging. So the US government chooses to err on the side on caution, makes powerful speeches, but acts very carefully reserving itself the right to say, if need be, "oops, we did our best, but it really is not our fight."
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27.04.2024 21:36 Ответить
If Biden and rest wanted us to win, supply of arms would have been different and Russian soldiers would not have been on our territory for a long time. And so they give us bullshit so that we don't die, because they don't want the restoration of USSR, but in fact they don't care about our people ... and this question should have been answered a long time ago, or we will get everything we need for victory today, or tomorrow Arahamia goes to Russian Federation for negotiations and you get the USSR2 (or if you want to call it restored Russian Empire)...
and only then will you pay with your blood for "fratricidal" war, for which putin will 100% make you pay...
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27.04.2024 23:13 Ответить
If Russia stays and wins war, this war will be a demonstration war for her future generations, in which half million people have already died, and its end is far from over. But Russia will make you guilty of this war, and your complete destruction will be its next goal of existence.
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27.04.2024 23:20 Ответить
I generally agree with you (except I think Russia is no position to destroy the US, nor is it seeking to, it just wants the US to move aside and shut up. And this is what Russia's master China wants as well). There is a famous quote ascribed to H. Kissinger, "It may be dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal." What he may have meant by that is that the US has no qualms about forcing its friends to do things that benefit America but do not necessarily benefit the ally country itself. And, if the situation changes, America can easily change stance and withdraw its friendship, leaving the former friend utterly screwed. There is no shortage of examples of precisely this happening. Countries, especially smaller ones, need to watch out for themselves and avoid putting all of their eggs in one basket, no matter how colorfully painted. It is normal to want to be a part of the "cool crowd", but the cool crowd may all of a sudden prove not to be so cool at allwhen a real street thug shows up. There is no ***** that the US is sympathetic to Ukraine and would like it to fight off the aggressor. But there are limits to want it can do. And yes, it is humiliating to the US, no question, but such is the reality. World-saving superheroes exist in comic books, in real life it is a bit more complicated.
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28.04.2024 00:30 Ответить
"многие солдаты на фронте, включая десятки тысяч, которые воюют без отдыха более двух лет"...
Ну для нескольких сотен тысяч которые на нуле - десятки...- это скорее НИ О ЧЁМ...
ЭТО фактически ПРИЗНАНИЕ В ОТСУТСТВИИ ПОДДЕРЖКИ ...!
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27.04.2024 20:02 Ответить
Подляківскі скільки вам платять? Ви курви замість того щоб допомогати собі срете. Дзвін вже пролунав або вони або ми Українці
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28.04.2024 09:43 Ответить
Смотрел я как-то кино про нападение марсиан на Америку, а том президент всё про выборы....
Ох и бред - думал я. А вот выходит и не бред.
Зеля, млять, кто тебя будет выбирать если Расия победит???
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28.04.2024 10:10 Ответить
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