США тиснули на уряд України щодо ухвалення закону про мобілізацію, - NYT
Американські чиновники чинили тиск на українських законодавців і закликали розв’язати проблеми з мобілізацією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання The New York Times.
Зазначається, що у той час, коли американські чиновники тиснули на законодавців у Вашингтоні, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, вони також тиснули на уряд у Києві, щоб той розв'язав проблеми з мобілізацією.
За словами помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймса О’Браєна, мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія.
"Україна має переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби", - наголосив представник Білого дому.
Видання зазначає, що відсутність ясності щодо того, як реалізовуватиметься ця політика, додала гарячих дебатів в Україні щодо цього заходу.
"Так, багато солдатів на фронті, включаючи десятки тисяч, які воюють без відпочинку понад два роки, вважають ухвалення нового закону про мобілізацію справедливим і чесним кроком", - додало NYT.
Закон про мобілізацію в Україні
Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. Рішення підтримали 283 нардепи.
16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".
Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня.
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Щодо зброї, яку нам дають озвучують її вартість на Заході, а не кількість, бо якщо озвучать кількість, то стає очевидним, що РФ усього-аналогічного озброєння застосовує проти нас в 3-5 разів більше.
Українці не дебіли, вони бачать в яку сторону іде віна, чим вони мають воювати і який результат зараз РФ отримує застосовуючи нову стратегію з використанням кабів, які успішно знищують укріплення і нашу піхоту...
Якщо США хочуть щоб Україна мобілізувала більше військових, а США не отримали СССР2, то потрібно змінювати стратегію, щодо кількості і надання нам усіх типів озброєння, які успішно протистоятимуть новим викликам, які створює на полі бою РФ...
Інакше жодними законами українська влада не загонить людей в окопи, бо щоб людина пішла в окоп вона має бачити ціль, світло в кінці тунелю, а зараз його і близько не видно...
and only then will you pay with your blood for "fratricidal" war, for which putin will 100% make you pay...
Ну для нескольких сотен тысяч которые на нуле - десятки...- это скорее НИ О ЧЁМ...
ЭТО фактически ПРИЗНАНИЕ В ОТСУТСТВИИ ПОДДЕРЖКИ ...!
Ох и бред - думал я. А вот выходит и не бред.
Зеля, млять, кто тебя будет выбирать если Расия победит???