США тиснули на уряд України щодо ухвалення закону про мобілізацію, - NYT

Американські чиновники чинили тиск на українських законодавців і закликали розв’язати проблеми з мобілізацією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання The New York Times.

Зазначається, що у той час, коли американські чиновники тиснули на законодавців у Вашингтоні, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, вони також тиснули на уряд у Києві, щоб той розв'язав проблеми з мобілізацією.

За словами помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймса О’Браєна, мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія.

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"Україна має переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби", - наголосив представник Білого дому.

Видання зазначає, що відсутність ясності щодо того, як реалізовуватиметься ця політика, додала гарячих дебатів в Україні щодо цього заходу.

"Так, багато солдатів на фронті, включаючи десятки тисяч, які воюють без відпочинку понад два роки, вважають ухвалення нового закону про мобілізацію справедливим і чесним кроком", - додало NYT.

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Закон про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. Рішення підтримали 283 нардепи.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня.

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