З 1 листопада в РФ розсилатимуть електронні повістки й обмежуватимуть виїзд із країни
Із 1 листопада в Росії почнуть розсилати електронні повістки та обмежувати військовозобов’язаним виїзд із країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.
Так, 27 квітня уряд Росії опублікував постанову про правила роботи двох електронних баз даних - Єдиного реєстру військового обліку та пов'язаного з ним реєстру повісток. Як зазначається, на цей документ чекали з весни 2023 року, коли в Росії було ухвалено поправки про електронні повістки.
У Реєстрі військового обліку, який запрацює з 1 листопада 2024 року, зберігатимуться докладні звіти про військовозобов'язаних. Повідомлення про потрапляння до реєстру та всі зміни в ньому (наприклад, про надсилання повістки) надходитимуть на "Держпослуги".
Повідомляється, що повістки будуть розміщені в реєстрі повісток. Коли це станеться, військовозобов'язаний отримає повідомлення на "Держпослугах" (одночасно йому надішлють паперову повістку). Не пізніше ніж через сім днів повістка вважатиметься врученою - і автоматично почнуть запроваджуватися пов'язані з нею заборони.
"Перша заборона - на виїзд із Росії (вона почне діяти одразу після того, як повістку вважатимуть врученою). Якщо призовник не прийде у військкомат протягом 20 днів, йому також заборонять реєструвати ІП, ставати самозайнятим, проводити операції з нерухомістю, керувати автомобілем та брати кредити", - йдеться в повідомленнію.
Варто зазначити, що зараз військовозобов'язані можуть виїжджати з Росії, оскільки військкомати та прикордонна служба не мають каналу обміну інформацією. Із запуском реєстру ті, кому направили повістку, не зможуть залишити країну до явки у військкомат. Ще вони не зможуть оформити закордонний паспорт,
"Якщо військовозобов'язаний захоче змінити свої дані у реєстрі військового обліку, військкомат перевірятиме їх. До закінчення перевірки інформація, подана військовозобов'язаним, вважатиметься недостовірною", - зазначено в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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вс, 28/04/2024 - 16:10
Виной всему - алкоголь и коварный мужчина.
он был "настоящий полковник сво"
Начало сообщения ничего экстраординарного не предвещало: в нем говорилось о задержании сотрудниками уголовного розыска гражданина, подозреваемого в краже бытовой техники у своей знакомой. Однако подробности сюжета вызывают оторопь.
Как говорится в сообщении, 53-летний задержанный, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, прибыл в Севастополь из другого региона. В один прекрасный день он и его подруга познакомились на улице с 37-летней женщиной, которая тут же пригласила их к себе домой. Там состоялось застолье, во время которого новые знакомые показали себя очень симпатичными людьми. И женщина, не раздумывая, предложила паре пожить у нее.
Не заметить пристрастие женщины к алкоголю было невозможно, и новые знакомые эту тягу заметили.
«Пока гостеприимная женщина выпивала и не обращала внимания на происходящее вокруг, квартирант на протяжении нескольких недель постепенно распродал её бытовую технику», - сообщает пресс-служба полиции.
Из дома были вынесены не какие-нибудь мелочи, а холодильник, телевизор, газовая плита, посудомоечная машина и мобильный телефон - на общую сумму более 60 тысяч рублей. В каком состоянии нужно было находиться, чтобы не заметить исчезновения этих вещей, трудно представить.
https://sevastopol.su/users/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-forpost Служба новостей ForPost
сб, 27/04/2024 - 09:00
за время судов строительные планы выросли до 10 этажей
у нас вже давно...це ***** копіпує зе!!!
і навіть по електронці, зе буде попереду.
брпти, *****.
і в оркостані влада та мусара теж не воюють.
обі сторони по президентах не стріляють
місця скупчення влади не атакують..
за кордоном сила силенна рідні можновладців, і іх ніхто не чіпає
не бере в заручники,
в їх відносинах все гладко...
чи може я недалекий
чи лижі, ***** не їдуть???
у нас зара з 1.3 млн сил оборони а воюють 200 тис .... величезний тилу який проїдає ресурс
жопиненачасі , як построїм образєц дєрьмакократії ...
Україна 2 з лишнім року ЗРОБИЛА - обмежила виїзд з України.
Ухилянти керуються інстинктами - якщо їм страшно, то біжать як перелякані телята в Тису,
і будують там дамбу зі своїх тушок ))
https://www.youtube.com/watch?v=gvp_rbVpIGE Собачье сердце - Я на колчаковских фронтах ранен! - YouTube
И они прекрасно понимают - если калека, нахрен государству нужен будешь. 4 000 енотов для учителей уже проходили.
А если убьют или покалечат - кто семью прокормит?
Вначале надо поднимать уровень жизни. Вон пенсы сидят на нищете.
А на дороги миллиарды грохнули шоумены.
На росії їх за секунду прокормят, обують в лапті, і пінком під зад на Варшаву.
А кацапи тільки через пів року збираються ( це ще не 100% ) обмежити виїзд з кацапстана. В Україні з листопада можливо уже будуть майно ухилянтів арештовувати і блокувати їх банківські рахунки.
Слабаки кацапи.
а сьогодні у дуже авторитетному виданні вийшла дуже цікава стаття:
В Foreign Affairs (https://www.foreignaffairs.com/ukraine/europe-not-nato-should-send-troops-ukraine) вышел материал с заголовком "Европа - но не НАТО - должна отправить войска в Украину".
Смотрите, ещё в начале марта идея отправки войск в Украину вызывала нервный тик в западных СМИ. Мы с вами разбирали материал Politico (https://t.me/ToBeOr_Official/14544) с посылом, мол, посмотрите, что натворил Макрон, посеял раздор среди союзников, стало только хуже.
И вот спустя полтора месяца Foreign Affairs твёрдым голосом заявляет - ну, вообще-то идея Макрона правильная, пора.
Естественно, как тот материал Politico, так и этот Foreign Affairs - это авторские мнения, на основании которых нельзя судить об общественном мнении. Но они вносят свой вклад в популяризацию той или иной точки зрения. В нашем случае - в "нормализацию" идеи об отправке войск в Украину, которая ещё недавно казалась немыслимой.
Некоторые тезисы:
▪️Смена дискуссии. <...> Ранее, когда Москва угрожала эскалацией, а Берлин и Вашингтон отвечали лишь действиями, нацеленными на деэскалацию, это работало в пользу Москвы. Сейчас Европа сама перешла к угрозам, и России очень некомфортно в таком положении.
▪️Слишком много политиков и экспертов в США и Европе предупреждали, что введение войск в Украину приведёт к Третьей мировой - де-факто они лишь дублировали путинские тезисы. В реальности отправка европейских войск будет нормальным ответом в таком конфликте.
▪️Помимо практической роли, которую сыграли бы европейские войска (обучение украинских военных, охрана границы с Беларусью, ПВО, защита правобережной Украины - в зависимости от принятого решения), они бы подняли боевой дух украинцев и дали бы им гарантию, что будущее страны - в Европе.
▪️Украина делает всё, что может, но ей нужна помощь. <...> Присутствие европейских войск не усилит эскалацию, напротив, это предотвратит конфликт от распространения и ещё большего ущерба украинской экономике и инфраструктуре.
▪️Европейским лидерам не нужно следовать диктату всё более ненадёжных Соединённых Штатов о том, как вести войну в Украине - они сами должны принимать решения как обеспечить свободу и безопасность континента. Европа должна сделать всё, чтобы защитить своё будущее, и начинается это с победы Украины в войне.
(Очень дерзкий пункт. Ещё никто так откровенно не обвинял Америку в ненадёжности и навязывании Европе политики по деэскалации и умиротворению России. Я бы сказал, что обвинение всё же утрированно, так как Европа сама по итогам 30-летнего периода после Холодной войны не была в состоянии предложить России что-то кроме политики умиротворения и деэскалации. Но в то же время, если бы не полугодичная задержка помощи Украине, никто бы не посмел бросить слово в сторону Америки. Даже несмотря на то, что помощь в итоге была принята, это всё равно неизгладимым образом сказалось на репутации США и пошатнуло их авторитет).
Что ж, очень хорошо и спасибо авторам: Алекс Краузер, Джахара Матисек, Филлипс П. О'Брайен (последнего, кстати, вы знаете). (https://t.me/ToBeOr_Official/13009)
от тепер питання: скільки з тих 15-18 лямів добровільно піде в Україну на фарш і скільки з них піде на кремль, щоб не йти в Україну на фарш?
В чём это недовольство проявлялось? Заявили что надо 400 000. Собрали 400 000. Дальше заработала система при которой хватает добровольцев. При чём в РФ доброволец подписывает контракт со сроками (как правило пол года или год), и по его истечению вполне может уйти из армии. Так что хватает даже с учётом ротации.
Подумай добре макітрою.
пише в коменті -
.....А ти хотіла газеткою від 350 мільйонної імперії відбиватись, без мобілізації?....
Тепер прихильнику Зе-кодли прочитай хоча б у ВІКІПЕДІЇ скільки населення в кацапстані.
Прочитай для себе.
Мені з такими як ти просто огидно спілкуватись.
***********
З усіх країн світу тільки одна має населення 350 мільйонів. Це США.
То від якої імперії ви зібралися відбиватися?
Чи це підсвідома помилка по Фрейду кацапа? )))
І цілком можливо що це чудо пише, чи писало коментарі на користь кацапстана. Перепутав США з кацапією.
Всього 4-5 на одного українця. Не розумію, чому ви з Додіком драпали аж у Америку з квадратними очима від переляку )
Схеми ДУБІЛЕТІВ, заробляють гроші на бюджеті!!
Дубілет молодший, мабуть десь під Кринками або Очеретному захищає Україну?? Гончарук, за нього, усе знає….
По моему, то что появилось первым, это оригинал а не копия.
Це типичний Зе-виборець.
Такі додіки як ти втікали від москалів у ліс на шашлики, аж до Америки з переляку добігли.
Є примарні сподівання, що бувша колонія Росії Україна стане демократією на ділі, а не тільки на словах.
Але у нас це роблять волелюбно і демократично, а на росії - тоталітарно і злочинно!
Обігнали Рашку...
То Вже Перемога🤔🤔