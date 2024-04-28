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Новини
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З 1 листопада в РФ розсилатимуть електронні повістки й обмежуватимуть виїзд із країни

повестка

Із 1 листопада в Росії почнуть розсилати електронні повістки та обмежувати військовозобов’язаним виїзд із країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Так, 27 квітня уряд Росії опублікував постанову про правила роботи двох електронних баз даних - Єдиного реєстру військового обліку та пов'язаного з ним реєстру повісток. Як зазначається, на цей документ чекали з весни 2023 року, коли в Росії було ухвалено поправки про електронні повістки.

У Реєстрі військового обліку, який запрацює з 1 листопада 2024 року, зберігатимуться докладні звіти про військовозобов'язаних. Повідомлення про потрапляння до реєстру та всі зміни в ньому (наприклад, про надсилання повістки) надходитимуть на "Держпослуги".

Повідомляється, що повістки будуть розміщені в реєстрі повісток. Коли це станеться, військовозобов'язаний отримає повідомлення на "Держпослугах" (одночасно йому надішлють паперову повістку). Не пізніше ніж через сім днів повістка вважатиметься врученою - і автоматично почнуть запроваджуватися пов'язані з нею заборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни мобілізували майже 60% гірників на окупованій частині сходу України, - Луганська ОВА

"Перша заборона - на виїзд із Росії (вона почне діяти одразу після того, як повістку вважатимуть врученою). Якщо призовник не прийде у військкомат протягом 20 днів, йому також заборонять реєструвати ІП, ставати самозайнятим, проводити операції з нерухомістю, керувати автомобілем та брати кредити", - йдеться в повідомленнію.

Варто зазначити, що зараз військовозобов'язані можуть виїжджати з Росії, оскільки військкомати та прикордонна служба не мають каналу обміну інформацією. Із запуском реєстру ті, кому направили повістку, не зможуть залишити країну до явки у військкомат. Ще вони не зможуть оформити закордонний паспорт,

"Якщо військовозобов'язаний захоче змінити свої дані у реєстрі військового обліку, військкомат перевірятиме їх. До закінчення перевірки інформація, подана військовозобов'язаним, вважатиметься недостовірною", - зазначено в повідомленні.

Читайте: Росія найматиме більше контрактників, намагаючись уникнути непопулярної мобілізації, - Bloomberg

Автор: 

росія (64911) мобілізація (3020) повістка (182)


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Топ коментарі
+30
І от скажіть мені, що наші керманичі не такі ж самі? До війська спрямують ЗК. Зараз відберуть автівки, права. Потім і електронні повістки будуть. Все, як під копірку, мля...
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28.04.2024 20:12
+22
Ну чтобы обуяло чувство гордости - что мы - первые. Кацапы еще только обсуждают запрет выезда за границу, лишение прав управления, вот повестки электронные - а у нас уже все есть.
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28.04.2024 20:20
+13
А в нас з 18 травня
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28.04.2024 20:21
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Жительница Севастополя не заметила исчезновения из дома всей бытовой техники

https://sevastopol.su/users/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-forpost Служба новостей ForPost

вс, 28/04/2024 - 16:10

Виной всему - алкоголь и коварный мужчина.

он был "настоящий полковник сво"
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28.04.2024 20:42 Відповісти
Глубина пьянства, в которую может погрузиться человек, поистине безгранична. К такому выводу приходишь после знакомства с тяжелой историей, рассказанной пресс-службой УМВД по г. Севастополю.

Начало сообщения ничего экстраординарного не предвещало: в нем говорилось о задержании сотрудниками уголовного розыска гражданина, подозреваемого в краже бытовой техники у своей знакомой. Однако подробности сюжета вызывают оторопь.

Как говорится в сообщении, 53-летний задержанный, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, прибыл в Севастополь из другого региона. В один прекрасный день он и его подруга познакомились на улице с 37-летней женщиной, которая тут же пригласила их к себе домой. Там состоялось застолье, во время которого новые знакомые показали себя очень симпатичными людьми. И женщина, не раздумывая, предложила паре пожить у нее.

Не заметить пристрастие женщины к алкоголю было невозможно, и новые знакомые эту тягу заметили.

«Пока гостеприимная женщина выпивала и не обращала внимания на происходящее вокруг, квартирант на протяжении нескольких недель постепенно распродал её бытовую технику», - сообщает пресс-служба полиции.

Из дома были вынесены не какие-нибудь мелочи, а холодильник, телевизор, газовая плита, посудомоечная машина и мобильный телефон - на общую сумму более 60 тысяч рублей. В каком состоянии нужно было находиться, чтобы не заметить исчезновения этих вещей, трудно представить.
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28.04.2024 20:45 Відповісти
Капець...
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29.04.2024 07:37 Відповісти
Над братской могилой освободителей Севастополя вознесся башенный кран

https://sevastopol.su/users/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-forpost Служба новостей ForPost

сб, 27/04/2024 - 09:00

за время судов строительные планы выросли до 10 этажей
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28.04.2024 20:48 Відповісти
І от скажіть мені, що наші керманичі не такі ж самі? До війська спрямують ЗК. Зараз відберуть автівки, права. Потім і електронні повістки будуть. Все, як під копірку, мля...
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28.04.2024 20:12 Відповісти
Так це кацапи у нас копіюють чи ми у кацапів?
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28.04.2024 20:22 Відповісти
Буде як з переіменуванням міліції, чекали поки масква поміняє назву на - поліція, потім ми. Зараз таке ж може бути.
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28.04.2024 20:38 Відповісти
Міліція в поліцію коли стала? Зеків першими хто призвав?
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28.04.2024 22:07 Відповісти
Трудились партнери з 19.05.19. Спільні думки сумрачного сознанія.
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28.04.2024 22:44 Відповісти
рашка- муха -повторюха!
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29.04.2024 06:19 Відповісти
щось ти не про те...
у нас вже давно...це ***** копіпує зе!!!
і навіть по електронці, зе буде попереду.
брпти, *****.
і в оркостані влада та мусара теж не воюють.
обі сторони по президентах не стріляють
місця скупчення влади не атакують..
за кордоном сила силенна рідні можновладців, і іх ніхто не чіпає
не бере в заручники,
в їх відносинах все гладко...
чи може я недалекий
чи лижі, ***** не їдуть???
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28.04.2024 21:24 Відповісти
Різниця лише одна : якщо їх керманичі провалять мобілізацію війна завершиться, якщо наші - Україна зникне. Скільки загине під час окупації у катівнях можна прикинуть за історичними фактами. Можливо українцям, за прикладом євреїв, судилося втрати свою землю й розвіятися по світу. А за кілька тисячорічь зібратися знову та зубами вигризти собі місце, або ж зникнути як нації.
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28.04.2024 21:25 Відповісти
Сама мобілізація без виробництва озброєння і боротьби з корупцією в оборонці ніх... не вирішить

у нас зара з 1.3 млн сил оборони а воюють 200 тис .... величезний тилу який проїдає ресурс
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28.04.2024 21:53 Відповісти
А ще, почало розповсюджуватись активно: іде до кореша, котрий у війську при погонах і на посаді, бере направлення і іде на ВЛК. Проходить по всім протоколам і опа-на, уже військовий в тилу. І ЗП постійна і не ухилянт.
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28.04.2024 22:04 Відповісти
Але ж так само й без мобілізації теж ніх.. не вирішить. А ці різні цифри то взагалі маячня. Так само як у кацапів також на папері було 1.5 млн. (хоча насправді десь 300к) а у поле вийшло 150 т.
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28.04.2024 23:15 Відповісти
На цю як ви кажете маячню виділяють на зарплату 100 млрд на місяць... це офіційні дані по витратах з бюджету
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28.04.2024 23:46 Відповісти
І шо? Якщо заздриш, то приєднуйся. Чи пливи через Тису, чи чекай сруського миру.
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29.04.2024 00:12 Відповісти
Заздрити чому що тилові частини яких ніколи не використовують... проїдають бюджет який б міг піти на озброєння та було б менше втрат...
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29.04.2024 00:35 Відповісти
то на нас напали чи на кацапів? у кого хата горить? ви дебіл?
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28.04.2024 22:45 Відповісти
а что тут поганого. Запропонуйте кращий варіант
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29.04.2024 08:36 Відповісти
В принципі нормально, ба більше скажу - це професійно. Якби не одне але - що б влізти кудись, іноді місце коштує декілька тиків.
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29.04.2024 09:23 Відповісти
А нахер нам ця інфа?!
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28.04.2024 20:14 Відповісти
Свіже м'ясце для ATACMS на підході, ням-ням🤔🧐😁 Це скоріше інфа не для нас, а для зав.складом Пентагону, щоб прудкіше булками рухав, не затримував відправку різних ніштяків ЗСУ для доставку рашкосвиням,- Паска на підході, фаршозаготівля має бути пришвидшена 😝😝😝😝😝😜🤪
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28.04.2024 20:19 Відповісти
А Пентагону до дупи . В нього своя свадьба
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29.04.2024 08:57 Відповісти
Мабуть для порівняння))
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28.04.2024 20:19 Відповісти
Ну чтобы обуяло чувство гордости - что мы - первые. Кацапы еще только обсуждают запрет выезда за границу, лишение прав управления, вот повестки электронные - а у нас уже все есть.
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28.04.2024 20:20 Відповісти
щоб ви розуміли, що в нас демократія, свобода і права людини на першому місці, а в рашистів - сраний совок, гулаг, обмеження прав і примусова мобілізація!
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28.04.2024 20:35 Відповісти
Тролите? 🤔
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28.04.2024 20:41 Відповісти
Просто констатація фактів)))
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28.04.2024 20:45 Відповісти
Ви нічо не понімаєте - спочатку ми весь простий народ переведемо в статус рабів-кріпаків - а потім черз пару-5-10-20 лєт після контрнаступів і виходу на граніци 91 года - як виймемо констітуцію з жопи неначасі , як построїм образєц дєрьмакократії ...
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28.04.2024 20:43 Відповісти
Чого в майбутньому а не теперішньому часі , ви що з іншої країни?
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28.04.2024 21:07 Відповісти
А в нас з 18 травня
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28.04.2024 20:21 Відповісти
Мої вітання кацапам!
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28.04.2024 20:23 Відповісти
Наші те саме зроблять.
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28.04.2024 20:23 Відповісти
ЗРОБЛЯТЬ ???
Україна 2 з лишнім року ЗРОБИЛА - обмежила виїзд з України.
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28.04.2024 20:30 Відповісти
Додік, може тому орки досі топчуться в районі Авдіївки, а не у Львові?
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28.04.2024 20:38 Відповісти
А ти з передової пишеш ? З окопу , хер-ой ?
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28.04.2024 20:51 Відповісти
Чому додіка-гандона на чужині мають цікавити новини в Україні?
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28.04.2024 21:03 Відповісти
поки що бугаї ухилянти взяли паузу.... вивчають закони мабуть
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28.04.2024 20:24 Відповісти
Вони не здатні до навчання і думання)
Ухилянти керуються інстинктами - якщо їм страшно, то біжать як перелякані телята в Тису,
і будують там дамбу зі своїх тушок ))
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28.04.2024 20:47 Відповісти
З колчаковських фронтів пишеш, шариков ?

https://www.youtube.com/watch?v=gvp_rbVpIGE Собачье сердце - Я на колчаковских фронтах ранен! - YouTube
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28.04.2024 20:53 Відповісти
пішов нах, худоба ватна.
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28.04.2024 21:05 Відповісти
Кто воевать не хочет - не будет. Это их выбор.
И они прекрасно понимают - если калека, нахрен государству нужен будешь. 4 000 енотов для учителей уже проходили.
А если убьют или покалечат - кто семью прокормит?

Вначале надо поднимать уровень жизни. Вон пенсы сидят на нищете.
А на дороги миллиарды грохнули шоумены.
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29.04.2024 07:32 Відповісти
Якщо не хочуть воювати за Україну - то будуть вмирати за росію.
На росії їх за секунду прокормят, обують в лапті, і пінком під зад на Варшаву.
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29.04.2024 08:04 Відповісти
Бред
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29.04.2024 08:34 Відповісти
Ну звісно) Всі знають, що буряти, тувинці, чеченці і українці з окупованої диндри і лугандонії сидять вгодовані вдома, і насолоджуються "уровнем жизні" на расеї, а Україну штурмують корінні москвичі з санкт-петербуржцями.
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29.04.2024 10:43 Відповісти
Вот же ж людоеды.
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28.04.2024 20:26 Відповісти
Звери!
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28.04.2024 20:29 Відповісти
Зовсім непереконливо. Ця "інформація"для пом'якшення дій нашої влади.
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28.04.2024 20:28 Відповісти
О, ухилянтам заборонять керувати автомобілем! Десь я вже таке чув!
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28.04.2024 20:28 Відповісти
Щось запізнюються кацапи. В Україні уже кілька років закритий виїзд з країни. Зараз же навіть консульскі послуги припинені.
А кацапи тільки через пів року збираються ( це ще не 100% ) обмежити виїзд з кацапстана. В Україні з листопада можливо уже будуть майно ухилянтів арештовувати і блокувати їх банківські рахунки.
Слабаки кацапи.
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28.04.2024 20:29 Відповісти
То мрії ненаших владців , щоб так і кацапи зробили
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29.04.2024 08:59 Відповісти
а соловєй в бабочці вже давно пистів, що вже давно там сформували базу на 15-18 млн пацієнтів, яким в разі чого буде заборонений виїзд з лепрозорію і до повного відлову на м'ясо..
а сьогодні у дуже авторитетному виданні вийшла дуже цікава стаття:

В Foreign Affairs (https://www.foreignaffairs.com/ukraine/europe-not-nato-should-send-troops-ukraine) вышел материал с заголовком "Европа - но не НАТО - должна отправить войска в Украину".

Смотрите, ещё в начале марта идея отправки войск в Украину вызывала нервный тик в западных СМИ. Мы с вами разбирали материал Politico (https://t.me/ToBeOr_Official/14544) с посылом, мол, посмотрите, что натворил Макрон, посеял раздор среди союзников, стало только хуже.

И вот спустя полтора месяца Foreign Affairs твёрдым голосом заявляет - ну, вообще-то идея Макрона правильная, пора.

Естественно, как тот материал Politico, так и этот Foreign Affairs - это авторские мнения, на основании которых нельзя судить об общественном мнении. Но они вносят свой вклад в популяризацию той или иной точки зрения. В нашем случае - в "нормализацию" идеи об отправке войск в Украину, которая ещё недавно казалась немыслимой.

Некоторые тезисы:

▪️Смена дискуссии. <...> Ранее, когда Москва угрожала эскалацией, а Берлин и Вашингтон отвечали лишь действиями, нацеленными на деэскалацию, это работало в пользу Москвы. Сейчас Европа сама перешла к угрозам, и России очень некомфортно в таком положении.

▪️Слишком много политиков и экспертов в США и Европе предупреждали, что введение войск в Украину приведёт к Третьей мировой - де-факто они лишь дублировали путинские тезисы. В реальности отправка европейских войск будет нормальным ответом в таком конфликте.

▪️Помимо практической роли, которую сыграли бы европейские войска (обучение украинских военных, охрана границы с Беларусью, ПВО, защита правобережной Украины - в зависимости от принятого решения), они бы подняли боевой дух украинцев и дали бы им гарантию, что будущее страны - в Европе.

▪️Украина делает всё, что может, но ей нужна помощь. <...> Присутствие европейских войск не усилит эскалацию, напротив, это предотвратит конфликт от распространения и ещё большего ущерба украинской экономике и инфраструктуре.

▪️Европейским лидерам не нужно следовать диктату всё более ненадёжных Соединённых Штатов о том, как вести войну в Украине - они сами должны принимать решения как обеспечить свободу и безопасность континента. Европа должна сделать всё, чтобы защитить своё будущее, и начинается это с победы Украины в войне.

(Очень дерзкий пункт. Ещё никто так откровенно не обвинял Америку в ненадёжности и навязывании Европе политики по деэскалации и умиротворению России. Я бы сказал, что обвинение всё же утрированно, так как Европа сама по итогам 30-летнего периода после Холодной войны не была в состоянии предложить России что-то кроме политики умиротворения и деэскалации. Но в то же время, если бы не полугодичная задержка помощи Украине, никто бы не посмел бросить слово в сторону Америки. Даже несмотря на то, что помощь в итоге была принята, это всё равно неизгладимым образом сказалось на репутации США и пошатнуло их авторитет).

Что ж, очень хорошо и спасибо авторам: Алекс Краузер, Джахара Матисек, Филлипс П. О'Брайен (последнего, кстати, вы знаете). (https://t.me/ToBeOr_Official/13009)

от тепер питання: скільки з тих 15-18 лямів добровільно піде в Україну на фарш і скільки з них піде на кремль, щоб не йти в Україну на фарш?
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28.04.2024 20:29 Відповісти
Те що у них буде в листопаді, набагато легше, ніж в Україні вже роки. Ось і думайте, де КНДР, а де вільна Європа.
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28.04.2024 20:35 Відповісти
ще взагалі не факт, що в них буде мобілізація найближчим часом.
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28.04.2024 20:39 Відповісти
у них мобілізація не припинялась ще з квітня 22-го року..
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28.04.2024 20:47 Відповісти
так, але реально вони мобілізували пару місяців восени 22-го, а потім припинили через невдоволення населення. але диктатура це в них, а в нас народовладдя і демократія.
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28.04.2024 20:49 Відповісти
а затем прекратили из-за недовольства населения

В чём это недовольство проявлялось? Заявили что надо 400 000. Собрали 400 000. Дальше заработала система при которой хватает добровольцев. При чём в РФ доброволец подписывает контракт со сроками (как правило пол года или год), и по его истечению вполне может уйти из армии. Так что хватает даже с учётом ротации.
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28.04.2024 21:15 Відповісти
ні, не так. мобілізація у них почалась з квітня 22-го року. спочатку через систему БАРС, потім через чвк поповняли, в тому числі і зеками. а коли припекло після Харкова, то щоб прискорити процес вмить оголосили уже по документам мобілізацію і набрали насправді 500 тис замість озвучених 300 тис. і цю мобілізацію так і не зупинили, указу про відміну мобілізації не було. от тільки у самому процесі змінили назву - замість мобілізації контрактники. тобто розсилають повістки чи ронапядки, приходиш і тебе не мобілізують, а змушують підписати контракт. а якщо ти справді вважаєш, що вони реально мобілізовували лише протягом кількох місяців з вересня 22-го року, то ти дуже малообізнаний ну або свіжо зареганий тут кацапський провокатор чи ждун..
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28.04.2024 21:26 Відповісти
Примусова мобілізація у них була тільки восени 2022 року. Це важко визнати, але це так. Виїзд з країни для чоловіків вільний. Це все що потрібно знати про насильницьку мобілізацію в рф.
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28.04.2024 21:42 Відповісти
та нам пікуй яка там у них мобілізація - примусова чи добровільна. кількість орків в Україні від цього не змінюється.
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28.04.2024 21:46 Відповісти
Кому пікуй, не пише пости на 9 рядків.
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28.04.2024 21:50 Відповісти
пікуй в тому сенсі, що скільки би їх в Україну не прийшло, їх все одно потрібно буде тут знищувати. не дивлячись на те, мобілізований той орк чи по контракту. і не варто тут робити ці накиди, ******** нашу мобілізацію і вихваляючи кацапську, де потенційних солдатів більше в разів в 5-6, ніж в Україні.
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28.04.2024 21:58 Відповісти
Абсолютно всеодно час в них мобілізація якщо наше бидло не хоче воювати за свою країну його треба заставити
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29.04.2024 07:04 Відповісти
А ти хотіла газеткою від 350 мільйонної імперії відбиватись, без мобілізації?
Подумай добре макітрою.
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28.04.2024 20:42 Відповісти
Ну в тебе макітра думає точно ж так як і більшості виборців Зе-кодли.

пише в коменті -
.....А ти хотіла газеткою від 350 мільйонної імперії відбиватись, без мобілізації?....
Тепер прихильнику Зе-кодли прочитай хоча б у ВІКІПЕДІЇ скільки населення в кацапстані.
Прочитай для себе.
Мені з такими як ти просто огидно спілкуватись.
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28.04.2024 20:57 Відповісти
від 350 мільйонної імперії відбиватись
***********
З усіх країн світу тільки одна має населення 350 мільйонів. Це США.
То від якої імперії ви зібралися відбиватися?
Чи це підсвідома помилка по Фрейду кацапа? )))
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28.04.2024 21:00 Відповісти
Це просто прихильник Зе-шобли в черговий раз продемонстрував рівень свого інтелекту.
І цілком можливо що це чудо пише, чи писало коментарі на користь кацапстана. Перепутав США з кацапією.
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28.04.2024 21:20 Відповісти
Ну бачиш, не такі страшні кацапи, як Додік їх змальовує.
Всього 4-5 на одного українця. Не розумію, чому ви з Додіком драпали аж у Америку з квадратними очима від переляку )
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28.04.2024 21:27 Відповісти
А Зельониє завжди копіюють дії кацапської влади. Так що всі виборці Покиневтіка встановлюйте "Дію".
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28.04.2024 20:42 Відповісти
Дію ХАКНУЛИ, але гроші на ПЗ пішли з держбюджету немаленькі!!!
Схеми ДУБІЛЕТІВ, заробляють гроші на бюджеті!!
Дубілет молодший, мабуть десь під Кринками або Очеретному захищає Україну?? Гончарук, за нього, усе знає….
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28.04.2024 20:46 Відповісти
Зеления всегда копируют действия кацапских властей

По моему, то что появилось первым, это оригинал а не копия.
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28.04.2024 21:08 Відповісти
За «трубіциних», та йому подібних приблуд95, не забув би Умеров, він, як завжди, ну дуже ЗАКЛОПОТАНИЙ!!! Тому ВОЛОНТЕРИ, у постійній роботі та АДРЕСНІЙ допомозі ЗАХИСНИКАМ України!!
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28.04.2024 20:42 Відповісти
З першого листопада тільки... Хто захоче, ще 100500 разів зможе звідти втекти. І до них ще будуть ще краще відноситься, як до постраждалих від " режима"
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28.04.2024 20:45 Відповісти
Фига се, наша потужная "демократия" пока опережает диктатуру.
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28.04.2024 20:46 Відповісти
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Це типичний Зе-виборець.
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28.04.2024 21:07 Відповісти
За Зеленського голосували такі ухилянти як ти. Які за зрив і саботаж мобілізації.
Такі додіки як ти втікали від москалів у ліс на шашлики, аж до Америки з переляку добігли.
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28.04.2024 21:16 Відповісти
Коли диктатура відстає від демократії.
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28.04.2024 21:07 Відповісти
Щось подібне було під час війни США і Великобританії за незалежність. Британці випускали на волю чорних рабів, а Вашингтон, навіть після війни довгий час казав, що це не на часі.

Є примарні сподівання, що бувша колонія Росії Україна стане демократією на ділі, а не тільки на словах.
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28.04.2024 21:10 Відповісти
З 1 листопада в РФ розсилатимуть електронні повістки й обмежуватимуть виїзд із країни

Але у нас це роблять волелюбно і демократично, а на росії - тоталітарно і злочинно!
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28.04.2024 21:36 Відповісти
У нас це необхідно щоб бидло яке голосувало за зелених йшло на фронт і несло відповідальність за свій вибір а не топилось в тисі
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29.04.2024 07:01 Відповісти
Два вовіка-пара.
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28.04.2024 21:50 Відповісти
Ахах.. ну хоть где то Украина первая)))
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28.04.2024 21:58 Відповісти
О цЕ хоть в чомусь
Обігнали Рашку...
То Вже Перемога🤔🤔
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28.04.2024 22:29 Відповісти
Не можна перемогти дракона, будучи драконом! Наша перемога тільки в відмінностях від рашки! А не в тупому копіюванні! Будемо (вже є по факту) міні рашкою - зазнаємо поразки!
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29.04.2024 00:47 Відповісти
Можна і треба всі розвинені країни під час воєн навіть США під час другої світової війни проявляли жорсткість
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29.04.2024 07:00 Відповісти
АТАКМСами не обойдемся. Томагавки необходимы.
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29.04.2024 06:11 Відповісти
 
 