З 1 листопада в РФ розсилатимуть електронні повістки й обмежуватимуть виїзд із країни

Із 1 листопада в Росії почнуть розсилати електронні повістки та обмежувати військовозобов’язаним виїзд із країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Так, 27 квітня уряд Росії опублікував постанову про правила роботи двох електронних баз даних - Єдиного реєстру військового обліку та пов'язаного з ним реєстру повісток. Як зазначається, на цей документ чекали з весни 2023 року, коли в Росії було ухвалено поправки про електронні повістки.

У Реєстрі військового обліку, який запрацює з 1 листопада 2024 року, зберігатимуться докладні звіти про військовозобов'язаних. Повідомлення про потрапляння до реєстру та всі зміни в ньому (наприклад, про надсилання повістки) надходитимуть на "Держпослуги".

Повідомляється, що повістки будуть розміщені в реєстрі повісток. Коли це станеться, військовозобов'язаний отримає повідомлення на "Держпослугах" (одночасно йому надішлють паперову повістку). Не пізніше ніж через сім днів повістка вважатиметься врученою - і автоматично почнуть запроваджуватися пов'язані з нею заборони.

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"Перша заборона - на виїзд із Росії (вона почне діяти одразу після того, як повістку вважатимуть врученою). Якщо призовник не прийде у військкомат протягом 20 днів, йому також заборонять реєструвати ІП, ставати самозайнятим, проводити операції з нерухомістю, керувати автомобілем та брати кредити", - йдеться в повідомленнію.

Варто зазначити, що зараз військовозобов'язані можуть виїжджати з Росії, оскільки військкомати та прикордонна служба не мають каналу обміну інформацією. Із запуском реєстру ті, кому направили повістку, не зможуть залишити країну до явки у військкомат. Ще вони не зможуть оформити закордонний паспорт,

"Якщо військовозобов'язаний захоче змінити свої дані у реєстрі військового обліку, військкомат перевірятиме їх. До закінчення перевірки інформація, подана військовозобов'язаним, вважатиметься недостовірною", - зазначено в повідомленні.

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