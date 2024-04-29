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Враг атаковал энергетический объект на востоке, на Харьковщине и в Кривом Роге продолжают действовать графики отключений

електроенергія,леп

В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались, на запрос Польши Украина принимала и передавала излишки электроэнергии в энергосистему соседней страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались", - говорится в сообщении.

Аварийная помощь на запрос украинского оператора системы передачи из соседних стран за прошедшие сутки не привлекалась.

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"На Востоке Украины враг атаковал энергетический объект. Повреждено оборудование, отключалась воздушная линия. В Донецкой области вчера днем из-за обесточивания одной из воздушных линий облэнерго обесточивалась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители", - добавили в Минэнерго.

Напомним, латвийская компания "Latvenergo" после массированных российских ракетных атак на критическую инфраструктуру в Украине передала Киеву трансформатор мощностью 250 МВА, компрессор и трансформаторное масло.

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Кривой Рог (1354) Харьковщина (5577) Тарифы на электроэнергию (2163) Минэнерго (362)


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Джерело: https://biz.censor.net/n3486795
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29.04.2024 11:40 Ответить
 
 