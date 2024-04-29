Ворог атакував енергетичний об’єкт на сході, на Харківщині та у Кривому Розі подовжують діяти графіки відключень
В інших регіонах протягом минулої доби споживачі не обмежувалися, на запит Польщі Україна приймала та передавала надлишки електроенергії до енергосистеми сусідньої країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міненерго.
"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися", - йдеться в повідомленні.
Аварійна допомога на запит українського оператора системи передачі із сусідніх країн минулої доби не залучалася.
"На Сході України ворог атакував енергетичний об’єкт. Пошкоджено обладнання, відключалась повітряна лінія. На Донеччині вчора вдень через знеструмлення однієї з повітряних ліній обленерго знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі", - додали в Міненерго.
Нагадаємо, латвійська компанія "Latvenergo" після масованих російських ракетних атак на критичну інфраструктуру в Україні передала Києву трансформатор потужністю 250 МВА, компресор і трансформаторне мастило.
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Джерело: https://biz.censor.net/n3486795