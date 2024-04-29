Ворог атакував енергетичний об’єкт на сході, на Харківщині та у Кривому Розі подовжують діяти графіки відключень

В інших регіонах протягом минулої доби споживачі не обмежувалися, на запит Польщі Україна приймала та передавала надлишки електроенергії до енергосистеми сусідньої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися", - йдеться в повідомленні.

Аварійна допомога на запит українського оператора системи передачі із сусідніх країн минулої доби не залучалася.

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"На Сході України ворог атакував енергетичний об’єкт. Пошкоджено обладнання, відключалась повітряна лінія. На Донеччині вчора вдень через знеструмлення однієї з повітряних ліній обленерго знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі", - додали в Міненерго.

Нагадаємо, латвійська компанія "Latvenergo" після масованих російських ракетних атак на критичну інфраструктуру в Україні передала Києву трансформатор потужністю 250 МВА, компресор і трансформаторне мастило.