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Ворог атакував енергетичний об’єкт на сході, на Харківщині та у Кривому Розі подовжують діяти графіки відключень

електроенергія,леп

В інших регіонах протягом минулої доби споживачі не обмежувалися, на запит Польщі Україна приймала та передавала надлишки електроенергії до енергосистеми сусідньої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися", - йдеться в повідомленні.

Аварійна допомога на запит українського оператора системи передачі із сусідніх країн минулої доби не залучалася.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині та у Кривому Розі продовжують діяти мережеві обмеження, на Херсонщині знеструмлені абоненти у 50 населених пунктах, - Міненерго

"На Сході України ворог атакував енергетичний об’єкт. Пошкоджено обладнання, відключалась повітряна лінія. На Донеччині вчора вдень через знеструмлення однієї з повітряних ліній обленерго знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі", - додали в Міненерго.

Нагадаємо, латвійська компанія "Latvenergo" після масованих російських ракетних атак на критичну інфраструктуру в Україні передала Києву трансформатор потужністю 250 МВА, компресор і трансформаторне мастило.

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Кривий Ріг (1306) Харківщина (6054) електроенергія (6176) Міненерго (1399)


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Джерело: https://biz.censor.net/n3486795
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29.04.2024 11:40 Відповісти
 
 