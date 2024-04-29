Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших и попаданий в гражданскую и критическую инфраструктуру

Днем 29 апреля войска РФ атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. К счастью, без пострадавших. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет", - отметил он.

Больше информации пока не указывается.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ запустили ракеты на Миргород.