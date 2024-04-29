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Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших и попаданий в гражданскую и критическую инфраструктуру

ракета

Днем 29 апреля войска РФ атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. К счастью, без пострадавших. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет", - отметил он.

Больше информации пока не указывается.

Также читайте: Ночью враг в очередной раз атаковал Полтавщину, взрыв прогремел в Миргородском районе (обновлено)

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ запустили ракеты на Миргород.

Автор: 

Миргород (60) обстрел (26891) Полтавская область (1144)


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Зрозуміло, знов летовище...
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29.04.2024 13:54 Ответить
 
 