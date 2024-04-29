Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших и попаданий в гражданскую и критическую инфраструктуру
Днем 29 апреля войска РФ атаковали Полтавскую область.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. К счастью, без пострадавших. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет", - отметил он.
Больше информации пока не указывается.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ запустили ракеты на Миргород.
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ПП Уксусов
показать весь комментарий29.04.2024 13:54 Ответить Мне нравится 1
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