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Ворог атакував Полтавщину, обійшлося без постраждалих і влучань у цивільну та критичну інфраструктуру

ракета

Вдень 29 квітня війська РФ атакували Полтавщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Звуки вибухів чули в Миргородському районі. На щастя, без постраждалих. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає", - зазначив він.

Більше інформації наразі не зазначається.

Також читайте: Вночі ворог вкотре атакував Полтавщину, вибух пролунав у Миргородському районі (оновлено)

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ запустили ракети на Миргород

Автор: 

Миргород (60) обстріл (28212) Полтавська область (1099)


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Зрозуміло, знов летовище...
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29.04.2024 13:54 Відповісти
 
 