Ворог атакував Полтавщину, обійшлося без постраждалих і влучань у цивільну та критичну інфраструктуру

Вдень 29 квітня війська РФ атакували Полтавщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Звуки вибухів чули в Миргородському районі. На щастя, без постраждалих. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає", - зазначив він.

Більше інформації наразі не зазначається.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ запустили ракети на Миргород.