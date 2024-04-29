Ворог атакував Полтавщину, обійшлося без постраждалих і влучань у цивільну та критичну інфраструктуру
Вдень 29 квітня війська РФ атакували Полтавщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"Звуки вибухів чули в Миргородському районі. На щастя, без постраждалих. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає", - зазначив він.
Більше інформації наразі не зазначається.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ запустили ракети на Миргород.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПП Уксусов
показати весь коментар29.04.2024 13:54 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль