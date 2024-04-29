Смерть Кадырова может вовлечь Путина в новую войну, - The Times

Вероятная смерть Рамзана Кадырова повышает возможность того, что "баланс террора" на Кавказе будет нарушен и Кремлю придется вмешаться военным путем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Times.

"Затруднительное положение Кадырова свидетельствует о значительном стрессе, который испытывает политическая система Путина, и о последствиях решений, принятых им в 2000-х годах", - пишет издание.

Отмечается, что Чечня долгое время была "костью в горле" Москвы, которую удалось успокоить только благодаря сочетанию жестких репрессий и постоянного подкупа новой чеченской элиты. Учитывая другие кризисы, стоящие на его повестке дня, Путин будет пытаться организовать плавную преемственность.

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Кадыров, ставший преемником своего отца, надеялся построить династию, выдвинув своего старшего сына Ахмата. Однако ему всего 18 - хотя это не помешало отцу назначить его министром по делам спорта и молодежи Чечни, а закон предусматривает, что глава Чеченской Республики должен быть не моложе 30 лет.

Зато фаворитом, похоже, является генерал-майор Апти Алаудинов - командующий чеченских наемных отрядов "Ахмат" в Украине. Кремль рассматривает его как человека, с которым можно вести дела.

"Вот почему вероятная смерть Кадырова так важна. Стабильность в Чечне была куплена после войны как за счет огромных федеральных субсидий - чтобы подкупить Кадырова и остальную чеченскую элиту - так и путем баланса террора между соперничающими вооруженными лагерями, поклявшимися в верности Кадырову, но не доверяющими друг другу. Если попытки назначить нового лидера вызовут раскол в чеченской элите, это, скорее всего, станет не просто политическим, а вооруженным конфликтом", - пояснил автор.

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Если это произойдет, то станет ужасной дилеммой для Путина, и в самый неподходящий момент. Утихомиривание Чечни и предотвращение распространения нестабильности на остальной неспокойный Северный Кавказ почти наверняка потребует значительного развертывания российских войск.

Да, Путин вынужден будет обратиться к военизированной Национальной гвардии, которая многочисленна и хорошо вооружена, но, если верить прошлому опыту, этого будет недостаточно.

В этом случае Путину придется выбирать между двумя одинаково сложными вариантами: привлечь войска на защиту Чечни ценой потери позиций в Украине или оставить подразделения в Украине, рискуя потерять Чечню и дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.

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