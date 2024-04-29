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Смерть Кадырова может вовлечь Путина в новую войну, - The Times

Кадиров та Путін

Вероятная смерть Рамзана Кадырова повышает возможность того, что "баланс террора" на Кавказе будет нарушен и Кремлю придется вмешаться военным путем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Times.

"Затруднительное положение Кадырова свидетельствует о значительном стрессе, который испытывает политическая система Путина, и о последствиях решений, принятых им в 2000-х годах", - пишет издание.

Отмечается, что Чечня долгое время была "костью в горле" Москвы, которую удалось успокоить только благодаря сочетанию жестких репрессий и постоянного подкупа новой чеченской элиты. Учитывая другие кризисы, стоящие на его повестке дня, Путин будет пытаться организовать плавную преемственность.

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Кадыров, ставший преемником своего отца, надеялся построить династию, выдвинув своего старшего сына Ахмата. Однако ему всего 18 - хотя это не помешало отцу назначить его министром по делам спорта и молодежи Чечни, а закон предусматривает, что глава Чеченской Республики должен быть не моложе 30 лет.

Зато фаворитом, похоже, является генерал-майор Апти Алаудинов - командующий чеченских наемных отрядов "Ахмат" в Украине. Кремль рассматривает его как человека, с которым можно вести дела.

"Вот почему вероятная смерть Кадырова так важна. Стабильность в Чечне была куплена после войны как за счет огромных федеральных субсидий - чтобы подкупить Кадырова и остальную чеченскую элиту - так и путем баланса террора между соперничающими вооруженными лагерями, поклявшимися в верности Кадырову, но не доверяющими друг другу. Если попытки назначить нового лидера вызовут раскол в чеченской элите, это, скорее всего, станет не просто политическим, а вооруженным конфликтом", - пояснил автор.

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Если это произойдет, то станет ужасной дилеммой для Путина, и в самый неподходящий момент. Утихомиривание Чечни и предотвращение распространения нестабильности на остальной неспокойный Северный Кавказ почти наверняка потребует значительного развертывания российских войск.

Да, Путин вынужден будет обратиться к военизированной Национальной гвардии, которая многочисленна и хорошо вооружена, но, если верить прошлому опыту, этого будет недостаточно.

В этом случае Путину придется выбирать между двумя одинаково сложными вариантами: привлечь войска на защиту Чечни ценой потери позиций в Украине или оставить подразделения в Украине, рискуя потерять Чечню и дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.

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Автор: 

Кадыров (801) путин (31211) россия (95361) Чечня (637)


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Топ комментарии
+38
то хай здихає, а краще оба!!!
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29.04.2024 13:38
+27
Троє - патрушеву теж до кабздона конче необхідно..
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29.04.2024 13:39
+27
Та нехай усі москалі здохнуть-від немовлят до старих пердунів.
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29.04.2024 13:42
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Правила форума Совет форумчан
то хай здихає, а краще оба!!!
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29.04.2024 13:38 Ответить
Троє - патрушеву теж до кабздона конче необхідно..
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29.04.2024 13:39 Ответить
Та нехай усі москалі здохнуть-від немовлят до старих пердунів.
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29.04.2024 13:42 Ответить
кадирка скоро отримає жовту майку лідера в "гонках на лафетах" -
там все путінбюро вже за 70-т
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29.04.2024 14:41 Ответить
кабзДон на них чекає... довго чекає.....
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29.04.2024 16:29 Ответить
А що він вже здох ?
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29.04.2024 14:06 Ответить
Невідомо.Він як кіт Шредінгера☝️
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29.04.2024 14:18 Ответить
+++
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29.04.2024 16:10 Ответить
це припущення зе таймс
а кращеб здох...
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29.04.2024 14:18 Ответить
Крах стратегії колонізації Кремля: в Чечні, в Україні в період від невдалої спроби воцарєнія Януковича і далі через імпотенцію Ющенка і продажної ВР, які зробили Януковича прем'єр-міністром, чим привели до його воцарєнія... Білорусія, ВІрменія, Грузія - схема випробувана в Чечні...
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29.04.2024 13:41 Ответить
...через імпотенцію Ющенка і продажної ВР, які зробили Януковича прем'єр-міністром...

з яких пір виконання вимог Конституції стало називатися імпотенцією ?

ВР зробила якуневича прем'єром тому, шо ватне насєлєніє вибрало в ВР ватних депутатів
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29.04.2024 14:27 Ответить
Шановний 133133! Якраз ..через імпотенцію Ющенка і продажної ВР, які зробили Януковича прем'єр-міністром...

Пам'ятаємо перший Майдан, як відповідь на фальсифікацію результатів виборів клікою Кучма - Медведчук при участі Підрахуя з Одеси, ейфорія після рішення Верховного Суду на користь Ющенка.

І що далі ?
Через деякий час Янукович прем'єр мінстр, а потім Кремль бере реванш. А Ви про ватне населення, Конституцію. Ющенко зі своїми любими друзями дозволили повернути ватників.

Перший Майдан був відносно мирним. А чому стався другий Майдан - кривавий?

Демократія - живий процес і не терпить "любих друзів".

Гітлер теж прийшов до влади демократичним шляхом, тому що т.зв. Ваймарська республіка була демократичною, але імпотентною.

Як пам'ятаєте, при СССР- КПСС, рішення готовилося заздалегідь, а на мітингу звучала ключова фраза, яка майже гіпнотизувала публіку "єсть мнєніє"... Еліта виробляє те магічне "єсть мнєніє"... Якщо вона справжня еліта...

А населення, - поки що не народ, - є населення: хоч у ватниках, хоч у вишитих сорочках і шароварах. Йому пообіцяй дешевий газ і роздай гречку - "Ему покажешь медный грош. И делай с ним что хошь.
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29.04.2024 14:52 Ответить
Ющенко зі своїми любими друзями дозволили повернути ватників.

ригів в раду вибрало населення, а не ющенко
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30.04.2024 06:28 Ответить
Все правильно! Демократія для всіх і породжує "мудрий нарід" і "владу", що є його дзеркальним відображенням. Цим можна обурюватися, але формально не причепишся.
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневажанні обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон. Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом для проявив їхньої "незгоди" не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
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29.04.2024 16:21 Ответить
Ну що, Кадиров, пора?
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29.04.2024 13:44 Ответить
А шо, рамзанка вже почав клєїти ласти ?
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29.04.2024 13:45 Ответить
Хто знає, у кадирки двійники є?
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29.04.2024 13:45 Ответить
Морда лиця у дондона явно вказує що цей вінніпух не зовсім здоровий,знайти двійника задача не з простих )
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29.04.2024 13:49 Ответить
Це залежить від того, наскільки щільно проведена робота з найближчим оточенням.
Якщо залякати всіх до усрачки, то і гумова дупа за дирова зійде.
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29.04.2024 13:54 Ответить
саме так. справа ж не в існуванні чи неіснуванні якоїсь схожої пики. справа в тому, щоб цю пику визнали різні клани як за старшу.
от, наприклад, пригогожин васіліча не визнавав за старшого, через що ледь не репнула вся система.
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29.04.2024 14:27 Ответить
такого ТУПОГО чурку ще треба пошукати...

а якщо знайдуть, то тому "двійнику" НЕ давати слова сказати...щоб "не спалився"....
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29.04.2024 16:35 Ответить
Кавказька віина? - може
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29.04.2024 13:48 Ответить
Дай Боже.
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29.04.2024 13:53 Ответить
Волынская резня !!!)))))
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29.04.2024 13:55 Ответить
Труп Кадирова будуть возити на різні шоу, і показувати як "жівого жівеєє всєх жівих".
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29.04.2024 13:53 Ответить
Они в Харьков рвались.
Им город не нужен, хотели спросить как покойного мера могли на должность выбрать. Да по сравнению с нами, они дети малые.
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29.04.2024 16:14 Ответить
ніколи в житті, за 58 років, у мене не було бажання щоб десь була війна...
тепер ***, хочу...
дуже хочу....
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29.04.2024 13:56 Ответить
Нирку пересадили , тепер підшлункову пересадять!
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29.04.2024 13:58 Ответить
а чого тоді Стів Джобсу не пересадили ? може в нього грошей невистачило ?
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29.04.2024 14:18 Ответить
Бажаю свободи та перемоги народам Кавказу. Недоімперія має піти в небуття
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29.04.2024 14:02 Ответить
на фото наче дві мумії..
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29.04.2024 14:02 Ответить
Было бы замечательно. Пусть там воюют а не тут.
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29.04.2024 14:05 Ответить
ну якась війна там буде, але скоріш за все аби "попугать путіна" і змусити продовжити платити дань переможцю змагань за наступництво

війна за незалежність в Ічкерії, як і в будь якому іншому регіоні росії, може статися лише після перемоги України
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29.04.2024 14:15 Ответить
яка там смерть, воно живіше всіх живих, його вже 100500 разів ховали...
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29.04.2024 14:23 Ответить
поставлять Алаудінова, і розкрутять на гірше за Кадирку. А нам що від того ? Спротив на Кавказі подавлений вже як 20 років тому ця тема навіть не варта обговорення.
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29.04.2024 14:30 Ответить
один пацієнт..на ютюбі вже не один рік розповідає про )(уйла в холодильнику та Прігожіна в Африці...Вірите ?
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29.04.2024 14:34 Ответить
Я ещё и финку ВЧК ОГПК купить собирался, кизлярской работы
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29.04.2024 16:18 Ответить
Чем хуже у росии, те лучше для Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.04.2024 14:36 Ответить
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29.04.2024 14:41 Ответить
То путька должен был вот вот сдохнуть, то теперь кадырка. Еще можно ждать пока Енисей затопит маскву или небо упадет на землю
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29.04.2024 15:57 Ответить
швидше б вже...
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29.04.2024 17:54 Ответить
 
 