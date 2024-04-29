Смерть Кадырова может вовлечь Путина в новую войну, - The Times
Вероятная смерть Рамзана Кадырова повышает возможность того, что "баланс террора" на Кавказе будет нарушен и Кремлю придется вмешаться военным путем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Times.
"Затруднительное положение Кадырова свидетельствует о значительном стрессе, который испытывает политическая система Путина, и о последствиях решений, принятых им в 2000-х годах", - пишет издание.
Отмечается, что Чечня долгое время была "костью в горле" Москвы, которую удалось успокоить только благодаря сочетанию жестких репрессий и постоянного подкупа новой чеченской элиты. Учитывая другие кризисы, стоящие на его повестке дня, Путин будет пытаться организовать плавную преемственность.
Кадыров, ставший преемником своего отца, надеялся построить династию, выдвинув своего старшего сына Ахмата. Однако ему всего 18 - хотя это не помешало отцу назначить его министром по делам спорта и молодежи Чечни, а закон предусматривает, что глава Чеченской Республики должен быть не моложе 30 лет.
Зато фаворитом, похоже, является генерал-майор Апти Алаудинов - командующий чеченских наемных отрядов "Ахмат" в Украине. Кремль рассматривает его как человека, с которым можно вести дела.
"Вот почему вероятная смерть Кадырова так важна. Стабильность в Чечне была куплена после войны как за счет огромных федеральных субсидий - чтобы подкупить Кадырова и остальную чеченскую элиту - так и путем баланса террора между соперничающими вооруженными лагерями, поклявшимися в верности Кадырову, но не доверяющими друг другу. Если попытки назначить нового лидера вызовут раскол в чеченской элите, это, скорее всего, станет не просто политическим, а вооруженным конфликтом", - пояснил автор.
Если это произойдет, то станет ужасной дилеммой для Путина, и в самый неподходящий момент. Утихомиривание Чечни и предотвращение распространения нестабильности на остальной неспокойный Северный Кавказ почти наверняка потребует значительного развертывания российских войск.
Да, Путин вынужден будет обратиться к военизированной Национальной гвардии, которая многочисленна и хорошо вооружена, но, если верить прошлому опыту, этого будет недостаточно.
В этом случае Путину придется выбирать между двумя одинаково сложными вариантами: привлечь войска на защиту Чечни ценой потери позиций в Украине или оставить подразделения в Украине, рискуя потерять Чечню и дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.
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там все путінбюро вже за 70-т
а кращеб здох...
з яких пір виконання вимог Конституції стало називатися імпотенцією ?
ВР зробила якуневича прем'єром тому, шо ватне насєлєніє вибрало в ВР ватних депутатів
Пам'ятаємо перший Майдан, як відповідь на фальсифікацію результатів виборів клікою Кучма - Медведчук при участі Підрахуя з Одеси, ейфорія після рішення Верховного Суду на користь Ющенка.
І що далі ?
Через деякий час Янукович прем'єр мінстр, а потім Кремль бере реванш. А Ви про ватне населення, Конституцію. Ющенко зі своїми любими друзями дозволили повернути ватників.
Перший Майдан був відносно мирним. А чому стався другий Майдан - кривавий?
Демократія - живий процес і не терпить "любих друзів".
Гітлер теж прийшов до влади демократичним шляхом, тому що т.зв. Ваймарська республіка була демократичною, але імпотентною.
Як пам'ятаєте, при СССР- КПСС, рішення готовилося заздалегідь, а на мітингу звучала ключова фраза, яка майже гіпнотизувала публіку "єсть мнєніє"... Еліта виробляє те магічне "єсть мнєніє"... Якщо вона справжня еліта...
А населення, - поки що не народ, - є населення: хоч у ватниках, хоч у вишитих сорочках і шароварах. Йому пообіцяй дешевий газ і роздай гречку - "Ему покажешь медный грош. И делай с ним что хошь.
ригів в раду вибрало населення, а не ющенко
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневажанні обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон. Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом для проявив їхньої "незгоди" не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
Якщо залякати всіх до усрачки, то і гумова дупа за дирова зійде.
от, наприклад, пригогожин васіліча не визнавав за старшого, через що ледь не репнула вся система.
а якщо знайдуть, то тому "двійнику" НЕ давати слова сказати...щоб "не спалився"....
Им город не нужен, хотели спросить как покойного мера могли на должность выбрать. Да по сравнению с нами, они дети малые.
тепер ***, хочу...
дуже хочу....
війна за незалежність в Ічкерії, як і в будь якому іншому регіоні росії, може статися лише після перемоги України