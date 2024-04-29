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Смерть Кадирова може втягнути Путіна у нову війну, - The Times

Кадиров та Путін

Ймовірна смерть Рамзана Кадирова підвищує можливість того, що "баланс терору" на Кавказі буде порушено і Кремлю доведеться втрутитися військовим шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Times.

"Скрутне становище Кадирова свідчить про значний стрес, якого зазнає політична система Путіна, і про наслідки рішень, ухвалених ним у 2000-х роках", - пише видання.

Зазначається, що Чечня довгий час була "кісткою в горлі" Москви, яку вдалося вгамувати лише завдяки поєднанню жорстких репресій і постійного підкупу нової чеченської еліти. Враховуючи інші кризи, що стоять на його порядку денному, Путін намагатиметься організувати плавну спадкоємність.

Читайте: Судитимуть главу парламенту Чечні Даудова, який відправляв загони "кадирівців" на війну проти України, - СБУ

Кадиров, який став наступником свого батька, сподівався побудувати династію, висунувши свого старшого сина Ахмата. Однак йому лише 18 — хоча це не завадило батькові призначити його міністром у справах спорту і молоді Чечні, а закон передбачає, що глава Чеченської Республіки має бути не молодшим 30 років.

Натомість фаворитом, схоже, є генерал-майор Апті Алаудінов - командувач чеченських найманих загонів "Ахмат" в Україні. Кремль розглядає його як людину, з якою можна вести справи.

"Ось чому ймовірна смерть Кадирова така важлива. Стабільність у Чечні була куплена після війни як коштом величезних федеральних субсидій — щоб підкупити Кадирова і решту чеченської еліти — так і шляхом балансу терору між збройними таборами, що змагаються і присягнулися у вірності Кадирову, але не довіряють один одному. Якщо спроби призначити нового лідера викличуть розкол у чеченській еліті, це, найімовірніше, стане не просто політичним, а збройним конфліктом", - пояснив автор.

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Якщо це станеться, то стане жахливою дилемою для Путіна, і в найбільш невідповідний момент. Втихомирення Чечні та запобігання поширенню нестабільності на решту неспокійного Північного Кавказу майже напевно вимагатиме значного розгортання російських військ.

Так, Путін вимушений буде звернутися до воєнізованої Національної гвардії, яка численна і добре озброєна, але, якщо вірити минулому досвіду, цього буде недостатньо

У цьому разі Путіну доведеться вибирати між двома однаково складними варіантами: залучити війська на захист Чечні ціною втрати позицій в Україні або залишити підрозділи в Україні, ризикуючи втратити Чечню і дестабілізувати ситуацію на Північному Кавказі.

Також дивіться: Кадирівець-"освободитель" свариться на донеччан у поліклініці: "Вы все ох#ели, бл#дь!". ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) путін володимир (23758) росія (64923) Чечня (284)


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Топ коментарі
+38
то хай здихає, а краще оба!!!
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29.04.2024 13:38
+27
Троє - патрушеву теж до кабздона конче необхідно..
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29.04.2024 13:39
+27
Та нехай усі москалі здохнуть-від немовлят до старих пердунів.
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29.04.2024 13:42
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то хай здихає, а краще оба!!!
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29.04.2024 13:38 Відповісти
Троє - патрушеву теж до кабздона конче необхідно..
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29.04.2024 13:39 Відповісти
Та нехай усі москалі здохнуть-від немовлят до старих пердунів.
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29.04.2024 13:42 Відповісти
кадирка скоро отримає жовту майку лідера в "гонках на лафетах" -
там все путінбюро вже за 70-т
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29.04.2024 14:41 Відповісти
кабзДон на них чекає... довго чекає.....
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29.04.2024 16:29 Відповісти
А що він вже здох ?
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29.04.2024 14:06 Відповісти
Невідомо.Він як кіт Шредінгера☝️
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29.04.2024 14:18 Відповісти
+++
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29.04.2024 16:10 Відповісти
це припущення зе таймс
а кращеб здох...
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29.04.2024 14:18 Відповісти
Крах стратегії колонізації Кремля: в Чечні, в Україні в період від невдалої спроби воцарєнія Януковича і далі через імпотенцію Ющенка і продажної ВР, які зробили Януковича прем'єр-міністром, чим привели до його воцарєнія... Білорусія, ВІрменія, Грузія - схема випробувана в Чечні...
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29.04.2024 13:41 Відповісти
...через імпотенцію Ющенка і продажної ВР, які зробили Януковича прем'єр-міністром...

з яких пір виконання вимог Конституції стало називатися імпотенцією ?

ВР зробила якуневича прем'єром тому, шо ватне насєлєніє вибрало в ВР ватних депутатів
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29.04.2024 14:27 Відповісти
Шановний 133133! Якраз ..через імпотенцію Ющенка і продажної ВР, які зробили Януковича прем'єр-міністром...

Пам'ятаємо перший Майдан, як відповідь на фальсифікацію результатів виборів клікою Кучма - Медведчук при участі Підрахуя з Одеси, ейфорія після рішення Верховного Суду на користь Ющенка.

І що далі ?
Через деякий час Янукович прем'єр мінстр, а потім Кремль бере реванш. А Ви про ватне населення, Конституцію. Ющенко зі своїми любими друзями дозволили повернути ватників.

Перший Майдан був відносно мирним. А чому стався другий Майдан - кривавий?

Демократія - живий процес і не терпить "любих друзів".

Гітлер теж прийшов до влади демократичним шляхом, тому що т.зв. Ваймарська республіка була демократичною, але імпотентною.

Як пам'ятаєте, при СССР- КПСС, рішення готовилося заздалегідь, а на мітингу звучала ключова фраза, яка майже гіпнотизувала публіку "єсть мнєніє"... Еліта виробляє те магічне "єсть мнєніє"... Якщо вона справжня еліта...

А населення, - поки що не народ, - є населення: хоч у ватниках, хоч у вишитих сорочках і шароварах. Йому пообіцяй дешевий газ і роздай гречку - "Ему покажешь медный грош. И делай с ним что хошь.
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29.04.2024 14:52 Відповісти
Ющенко зі своїми любими друзями дозволили повернути ватників.

ригів в раду вибрало населення, а не ющенко
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30.04.2024 06:28 Відповісти
Все правильно! Демократія для всіх і породжує "мудрий нарід" і "владу", що є його дзеркальним відображенням. Цим можна обурюватися, але формально не причепишся.
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневажанні обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон. Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом для проявив їхньої "незгоди" не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
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29.04.2024 16:21 Відповісти
Ну що, Кадиров, пора?
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29.04.2024 13:44 Відповісти
А шо, рамзанка вже почав клєїти ласти ?
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29.04.2024 13:45 Відповісти
Хто знає, у кадирки двійники є?
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29.04.2024 13:45 Відповісти
Морда лиця у дондона явно вказує що цей вінніпух не зовсім здоровий,знайти двійника задача не з простих )
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29.04.2024 13:49 Відповісти
Це залежить від того, наскільки щільно проведена робота з найближчим оточенням.
Якщо залякати всіх до усрачки, то і гумова дупа за дирова зійде.
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29.04.2024 13:54 Відповісти
саме так. справа ж не в існуванні чи неіснуванні якоїсь схожої пики. справа в тому, щоб цю пику визнали різні клани як за старшу.
от, наприклад, пригогожин васіліча не визнавав за старшого, через що ледь не репнула вся система.
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29.04.2024 14:27 Відповісти
такого ТУПОГО чурку ще треба пошукати...

а якщо знайдуть, то тому "двійнику" НЕ давати слова сказати...щоб "не спалився"....
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29.04.2024 16:35 Відповісти
Кавказька віина? - може
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29.04.2024 13:48 Відповісти
Дай Боже.
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29.04.2024 13:53 Відповісти
Волынская резня !!!)))))
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29.04.2024 13:55 Відповісти
Труп Кадирова будуть возити на різні шоу, і показувати як "жівого жівеєє всєх жівих".
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29.04.2024 13:53 Відповісти
Они в Харьков рвались.
Им город не нужен, хотели спросить как покойного мера могли на должность выбрать. Да по сравнению с нами, они дети малые.
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29.04.2024 16:14 Відповісти
ніколи в житті, за 58 років, у мене не було бажання щоб десь була війна...
тепер ***, хочу...
дуже хочу....
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29.04.2024 13:56 Відповісти
Нирку пересадили , тепер підшлункову пересадять!
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29.04.2024 13:58 Відповісти
а чого тоді Стів Джобсу не пересадили ? може в нього грошей невистачило ?
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29.04.2024 14:18 Відповісти
Бажаю свободи та перемоги народам Кавказу. Недоімперія має піти в небуття
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29.04.2024 14:02 Відповісти
на фото наче дві мумії..
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29.04.2024 14:02 Відповісти
Было бы замечательно. Пусть там воюют а не тут.
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29.04.2024 14:05 Відповісти
ну якась війна там буде, але скоріш за все аби "попугать путіна" і змусити продовжити платити дань переможцю змагань за наступництво

війна за незалежність в Ічкерії, як і в будь якому іншому регіоні росії, може статися лише після перемоги України
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29.04.2024 14:15 Відповісти
яка там смерть, воно живіше всіх живих, його вже 100500 разів ховали...
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29.04.2024 14:23 Відповісти
поставлять Алаудінова, і розкрутять на гірше за Кадирку. А нам що від того ? Спротив на Кавказі подавлений вже як 20 років тому ця тема навіть не варта обговорення.
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29.04.2024 14:30 Відповісти
один пацієнт..на ютюбі вже не один рік розповідає про )(уйла в холодильнику та Прігожіна в Африці...Вірите ?
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29.04.2024 14:34 Відповісти
Я ещё и финку ВЧК ОГПК купить собирался, кизлярской работы
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29.04.2024 16:18 Відповісти
Чем хуже у росии, те лучше для Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.04.2024 14:36 Відповісти
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29.04.2024 14:41 Відповісти
То путька должен был вот вот сдохнуть, то теперь кадырка. Еще можно ждать пока Енисей затопит маскву или небо упадет на землю
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29.04.2024 15:57 Відповісти
швидше б вже...
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29.04.2024 17:54 Відповісти
 
 