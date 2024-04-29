Смерть Кадирова може втягнути Путіна у нову війну, - The Times
Ймовірна смерть Рамзана Кадирова підвищує можливість того, що "баланс терору" на Кавказі буде порушено і Кремлю доведеться втрутитися військовим шляхом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Times.
"Скрутне становище Кадирова свідчить про значний стрес, якого зазнає політична система Путіна, і про наслідки рішень, ухвалених ним у 2000-х роках", - пише видання.
Зазначається, що Чечня довгий час була "кісткою в горлі" Москви, яку вдалося вгамувати лише завдяки поєднанню жорстких репресій і постійного підкупу нової чеченської еліти. Враховуючи інші кризи, що стоять на його порядку денному, Путін намагатиметься організувати плавну спадкоємність.
Кадиров, який став наступником свого батька, сподівався побудувати династію, висунувши свого старшого сина Ахмата. Однак йому лише 18 — хоча це не завадило батькові призначити його міністром у справах спорту і молоді Чечні, а закон передбачає, що глава Чеченської Республіки має бути не молодшим 30 років.
Натомість фаворитом, схоже, є генерал-майор Апті Алаудінов - командувач чеченських найманих загонів "Ахмат" в Україні. Кремль розглядає його як людину, з якою можна вести справи.
"Ось чому ймовірна смерть Кадирова така важлива. Стабільність у Чечні була куплена після війни як коштом величезних федеральних субсидій — щоб підкупити Кадирова і решту чеченської еліти — так і шляхом балансу терору між збройними таборами, що змагаються і присягнулися у вірності Кадирову, але не довіряють один одному. Якщо спроби призначити нового лідера викличуть розкол у чеченській еліті, це, найімовірніше, стане не просто політичним, а збройним конфліктом", - пояснив автор.
Якщо це станеться, то стане жахливою дилемою для Путіна, і в найбільш невідповідний момент. Втихомирення Чечні та запобігання поширенню нестабільності на решту неспокійного Північного Кавказу майже напевно вимагатиме значного розгортання російських військ.
Так, Путін вимушений буде звернутися до воєнізованої Національної гвардії, яка численна і добре озброєна, але, якщо вірити минулому досвіду, цього буде недостатньо
У цьому разі Путіну доведеться вибирати між двома однаково складними варіантами: залучити війська на захист Чечні ціною втрати позицій в Україні або залишити підрозділи в Україні, ризикуючи втратити Чечню і дестабілізувати ситуацію на Північному Кавказі.
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там все путінбюро вже за 70-т
а кращеб здох...
з яких пір виконання вимог Конституції стало називатися імпотенцією ?
ВР зробила якуневича прем'єром тому, шо ватне насєлєніє вибрало в ВР ватних депутатів
Пам'ятаємо перший Майдан, як відповідь на фальсифікацію результатів виборів клікою Кучма - Медведчук при участі Підрахуя з Одеси, ейфорія після рішення Верховного Суду на користь Ющенка.
І що далі ?
Через деякий час Янукович прем'єр мінстр, а потім Кремль бере реванш. А Ви про ватне населення, Конституцію. Ющенко зі своїми любими друзями дозволили повернути ватників.
Перший Майдан був відносно мирним. А чому стався другий Майдан - кривавий?
Демократія - живий процес і не терпить "любих друзів".
Гітлер теж прийшов до влади демократичним шляхом, тому що т.зв. Ваймарська республіка була демократичною, але імпотентною.
Як пам'ятаєте, при СССР- КПСС, рішення готовилося заздалегідь, а на мітингу звучала ключова фраза, яка майже гіпнотизувала публіку "єсть мнєніє"... Еліта виробляє те магічне "єсть мнєніє"... Якщо вона справжня еліта...
А населення, - поки що не народ, - є населення: хоч у ватниках, хоч у вишитих сорочках і шароварах. Йому пообіцяй дешевий газ і роздай гречку - "Ему покажешь медный грош. И делай с ним что хошь.
ригів в раду вибрало населення, а не ющенко
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневажанні обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон. Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом для проявив їхньої "незгоди" не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
Якщо залякати всіх до усрачки, то і гумова дупа за дирова зійде.
от, наприклад, пригогожин васіліча не визнавав за старшого, через що ледь не репнула вся система.
а якщо знайдуть, то тому "двійнику" НЕ давати слова сказати...щоб "не спалився"....
Им город не нужен, хотели спросить как покойного мера могли на должность выбрать. Да по сравнению с нами, они дети малые.
тепер ***, хочу...
дуже хочу....
війна за незалежність в Ічкерії, як і в будь якому іншому регіоні росії, може статися лише після перемоги України