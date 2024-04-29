Смерть Кадирова може втягнути Путіна у нову війну, - The Times

Ймовірна смерть Рамзана Кадирова підвищує можливість того, що "баланс терору" на Кавказі буде порушено і Кремлю доведеться втрутитися військовим шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Times.

"Скрутне становище Кадирова свідчить про значний стрес, якого зазнає політична система Путіна, і про наслідки рішень, ухвалених ним у 2000-х роках", - пише видання.

Зазначається, що Чечня довгий час була "кісткою в горлі" Москви, яку вдалося вгамувати лише завдяки поєднанню жорстких репресій і постійного підкупу нової чеченської еліти. Враховуючи інші кризи, що стоять на його порядку денному, Путін намагатиметься організувати плавну спадкоємність.

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Кадиров, який став наступником свого батька, сподівався побудувати династію, висунувши свого старшого сина Ахмата. Однак йому лише 18 — хоча це не завадило батькові призначити його міністром у справах спорту і молоді Чечні, а закон передбачає, що глава Чеченської Республіки має бути не молодшим 30 років.

Натомість фаворитом, схоже, є генерал-майор Апті Алаудінов - командувач чеченських найманих загонів "Ахмат" в Україні. Кремль розглядає його як людину, з якою можна вести справи.

"Ось чому ймовірна смерть Кадирова така важлива. Стабільність у Чечні була куплена після війни як коштом величезних федеральних субсидій — щоб підкупити Кадирова і решту чеченської еліти — так і шляхом балансу терору між збройними таборами, що змагаються і присягнулися у вірності Кадирову, але не довіряють один одному. Якщо спроби призначити нового лідера викличуть розкол у чеченській еліті, це, найімовірніше, стане не просто політичним, а збройним конфліктом", - пояснив автор.

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Якщо це станеться, то стане жахливою дилемою для Путіна, і в найбільш невідповідний момент. Втихомирення Чечні та запобігання поширенню нестабільності на решту неспокійного Північного Кавказу майже напевно вимагатиме значного розгортання російських військ.

Так, Путін вимушений буде звернутися до воєнізованої Національної гвардії, яка численна і добре озброєна, але, якщо вірити минулому досвіду, цього буде недостатньо

У цьому разі Путіну доведеться вибирати між двома однаково складними варіантами: залучити війська на захист Чечні ціною втрати позицій в Україні або залишити підрозділи в Україні, ризикуючи втратити Чечню і дестабілізувати ситуацію на Північному Кавказі.

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