Впервые с начала полномасштабной войны Украину посетила представительница королевской семьи Британии Герцогиня Эдинбургская Хелен

Герцогиня Эдинбургская Софи Хелен первой из королевской семьи Британии за время полномасштабной войны совершила однодневный визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC и Sky News.

Визит Софи, осуществленный по просьбе Министерства иностранных дел Британии, должен был, по словам Букингемского дворца, "продемонстрировать солидарность с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны".

Отмечается, что во время поездки герцогиня Эдинбургская встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Она передала им частное послание от британского короля Чарльза III.

Также она встретилась с внутренними переселенцами и посетила место массового захоронения в Буче, где похоронены жертвы российской оккупации.

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Герцогиня Эдинбургская и ранее посещала страны, где продолжались или продолжаются конфликты - в частности Косово, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Демократическую Республика Конго и Колумбию - и поддерживает кампанию по помощи жертвам сексуального насилия, связанного с войной.

В прошлом году Софи также стала первой из британской королевской семьи, кто посетил Ирак - там она говорила о проблеме насилия против женщин и доступного образования для девушек.

Другие члены королевской семьи Британии, хоть и не посещали Украину непосредственно, выражали ей поддержку на фоне агрессии России.

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