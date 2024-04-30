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Новости Война
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Впервые с начала полномасштабной войны Украину посетила представительница королевской семьи Британии Герцогиня Эдинбургская Хелен

Герцогиня Едингбурзька Софі Геллен під час візиту до України.

Герцогиня Эдинбургская Софи Хелен первой из королевской семьи Британии за время полномасштабной войны совершила однодневный визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC и Sky News.

Визит Софи, осуществленный по просьбе Министерства иностранных дел Британии, должен был, по словам Букингемского дворца, "продемонстрировать солидарность с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны".

Отмечается, что во время поездки герцогиня Эдинбургская встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Она передала им частное послание от британского короля Чарльза III.

Также она встретилась с внутренними переселенцами и посетила место массового захоронения в Буче, где похоронены жертвы российской оккупации.

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Герцогиня Эдинбургская и ранее посещала страны, где продолжались или продолжаются конфликты - в частности Косово, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Демократическую Республика Конго и Колумбию - и поддерживает кампанию по помощи жертвам сексуального насилия, связанного с войной.

В прошлом году Софи также стала первой из британской королевской семьи, кто посетил Ирак - там она говорила о проблеме насилия против женщин и доступного образования для девушек.

Другие члены королевской семьи Британии, хоть и не посещали Украину непосредственно, выражали ей поддержку на фоне агрессии России.

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Автор: 

Великобритания (4922) визит (3070)


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редакторе! в цьому випадку вперше пишеться одним словом!
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30.04.2024 00:07 Ответить
Це круто. Дуже. Дякуємо, Британіє.
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30.04.2024 00:28 Ответить
Зазвичай Герцогиню Единбурзьку звуть Софі, а не Гелен.
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30.04.2024 05:13 Ответить
Ну відвідала і радість в чому?,...
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30.04.2024 06:05 Ответить
Кацапидлу цього не зрозуміти. Та й ніхто не радіє в Україні в таких випадках. Це в ********* приїде якийсь мордалей Кім, чи вождик племені Мумбо-Юмбо, і кацапи сцять окропом від радості.
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30.04.2024 08:29 Ответить
 
 