Вперше з початку повномасштабної війни Україну відвідала представниця королівської сім’ї Британії Герцогиня Единбурзька Гелен

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен, першою з королівської родини Британії за час повномасштабної війни, здійснила одноденний візит до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC та Sky News.

Візит Софі, здійснений на прохання Міністерства закордонних справ Британії, мав, за словами Букінгемського палацу, "продемонструвати солідарність із жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни".

Зазначається, що під час поїздки герцогиня Единбурзька зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Вона передала їм приватне послання від британського короля Чарльза ІІІ.

Також вона зустрілася з внутрішніми переселенцями й відвідала місце масового поховання в Бучі, де поховані жертви російської окупації.

Читайте: Велика Британія вперше передасть Україні високоточні авіабомби Paveway IV, - ЗМІ. ФОТО

Герцогиня Единбурзька й раніше відвідувала країни, де тривали або тривають конфлікти – зокрема Косово, Сьєрра-Леоне, Південний Судан, Демократичну Республіка Конго та Колумбію – і пдтримує кампанію з допомоги жертвам сексуального насильства, пов'язаного з війною.

Минулого року Софі також стала першою з британської королівської родини, хто відвідав Ірак – там вона говорила про проблему насильства проти жінок і доступної освіти для дівчат.

Інші члени королівської родини Британії, хоч і не відвідували Україну безпосередньо, висловлювали їй підтримку на тлі агресії Росії.

Також читайте: Голова МЗС Латвії Браже прибула з візитом до Києва. ФОТОрепортаж