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Голова МЗС Латвії Браже прибула з візитом до Києва. ФОТОрепортаж

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яку призначили на посаду минулого тижня, прибула до Києва у п’ятницю, 26 квітня.

Про це повідомляє МЗС Латвії у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Очільницю МЗС Латвії на Михайлівській площі у Києві зустрів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Вони вшанували загиблих українців у війні з російською агресією біля Стіни пам'яті героїв.

"Візит до України є першим двостороннім закордонним візитом міністерки, що підтверджує пріоритетну роль підтримки України у зовнішній політиці Латвії", - наголосили в МЗС.

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Нагадаємо, минулого тижня сейм Латвії на позачерговому засіданні затвердив головою МЗС дипломатку із понад тридцятирічним стажем Байбу Браже. Вона змінила на посаді Кріш'яніса Каріньша.

Очільниця МЗС Латвії Браже і глава МЗС України Дмитро Кулеба у Києві
Очільниця МЗС Латвії Браже і глава МЗС України Дмитро Кулеба у Києві
Очільниця МЗС Латвії Браже і глава МЗС України Дмитро Кулеба у Києві
Очільниця МЗС Латвії Браже і глава МЗС України Дмитро Кулеба у Києві

Автор: 

візит (1584) Київ (19461) Латвія (1347) Кулеба Дмитро (3604)


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