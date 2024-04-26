Голова МЗС Латвії Браже прибула з візитом до Києва. ФОТОрепортаж
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яку призначили на посаду минулого тижня, прибула до Києва у п’ятницю, 26 квітня.
Про це повідомляє МЗС Латвії у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Очільницю МЗС Латвії на Михайлівській площі у Києві зустрів глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Вони вшанували загиблих українців у війні з російською агресією біля Стіни пам'яті героїв.
"Візит до України є першим двостороннім закордонним візитом міністерки, що підтверджує пріоритетну роль підтримки України у зовнішній політиці Латвії", - наголосили в МЗС.
Нагадаємо, минулого тижня сейм Латвії на позачерговому засіданні затвердив головою МЗС дипломатку із понад тридцятирічним стажем Байбу Браже. Вона змінила на посаді Кріш'яніса Каріньша.
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