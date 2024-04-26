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Глава МИД Латвии Браже прибыла с визитом в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которую назначили на должность на прошлой неделе, прибыла в Киев в пятницу, 26 апреля.

Об этом сообщает МИД Латвии в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Главу МИД Латвии на Михайловской площади в Киеве встретил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Они почтили погибших украинцев в войне с российской агрессией у Стены памяти героев.

"Визит в Украину является первым двусторонним зарубежным визитом министра, что подтверждает приоритетную роль поддержки Украины во внешней политике Латвии", - отметили в МИД.

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Напомним, на прошлой неделе сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил главой МИД дипломата с более чем тридцатилетним стажем - Байбу Браже. Она сменила на посту Кришьяниса Кариньша.

Очільниця МЗС Латвії Браже і глава МЗС України Дмитро Кулеба у Києві
Очільниця МЗС Латвії Браже і глава МЗС України Дмитро Кулеба у Києві
Очільниця МЗС Латвії Браже і глава МЗС України Дмитро Кулеба у Києві
Очільниця МЗС Латвії Браже і глава МЗС України Дмитро Кулеба у Києві

Автор: 

визит (3080) Киев (25516) Латвия (1333) Кулеба Дмитрий (2880)


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