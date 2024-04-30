Спикер Минобороны Лазуткин рассказал о выплатах за уничтоженную технику россиян: 50 тысяч гривен - за танк и 100 тысяч - за самолет или вертолет

Военнослужащие ВСУ могут получить дополнительные выплаты за уничтоженную технику российских оккупантов.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.Net.

Он отметил, что:

за подбитый вражеский военный автомобиль можно получить 12 180 грн;

за танк - 48 720 грн;

за уничтожение бронированных машин - 40 000 грн;

за самолет или вертолет - более 100 000 грн;

самая большая выплата предусмотрена за уничтожение корабля первого ранга - более 243 000 грн.

"Скажем так, очередную "Москву" также есть серьезный стимул уничтожать", - отметил Лазуткин и добавил, что для получения этих денег нужно, чтобы в журнале боевых действий "была запись, чтобы было донесение".

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"И желательно, чтобы была фото- или видеофиксация. Учитывая то, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка с беспилотника с поля боя, это не должно быть большой проблемой", - сказал спикер Минобороны.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что доплата в 70 000 грн будет предоставляться военнослужащим за дополнительные риски на передовой, также это зависит от того, где человек проходит военную службу.