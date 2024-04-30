РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10875 посетителей онлайн
Новости Война
3 546 16

Спикер Минобороны Лазуткин рассказал о выплатах за уничтоженную технику россиян: 50 тысяч гривен - за танк и 100 тысяч - за самолет или вертолет

Виплати за знищену російську техніку

Военнослужащие ВСУ могут получить дополнительные выплаты за уничтоженную технику российских оккупантов.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.Net.

Он отметил, что:

  • за подбитый вражеский военный автомобиль можно получить 12 180 грн;
  • за танк - 48 720 грн;
  • за уничтожение бронированных машин - 40 000 грн;
  • за самолет или вертолет - более 100 000 грн;
  • самая большая выплата предусмотрена за уничтожение корабля первого ранга - более 243 000 грн.

"Скажем так, очередную "Москву" также есть серьезный стимул уничтожать", - отметил Лазуткин и добавил, что для получения этих денег нужно, чтобы в журнале боевых действий "была запись, чтобы было донесение".

Также читайте: Правительство приняло постановление о доплатах в 70 тыс. грн военным "на нуле"

"И желательно, чтобы была фото- или видеофиксация. Учитывая то, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка с беспилотника с поля боя, это не должно быть большой проблемой", - сказал спикер Минобороны.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что доплата в 70 000 грн будет предоставляться военнослужащим за дополнительные риски на передовой, также это зависит от того, где человек проходит военную службу.

Автор: 

выплаты (642) Минобороны (9287) уничтожение (6826) техника (1732)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
>>> за літак чи гелікоптер - понад 100 000 грн;

на 2 Айфона 15ПМ вистачить
показать весь комментарий
30.04.2024 03:12
+2
Лазуткін - гарна хвамiлiя для для речника міністерства оборони
показать весь комментарий
30.04.2024 01:13
+2
Лазуткин сам не хочет подзаработать? Или его родственники и друзья?
показать весь комментарий
30.04.2024 01:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лазуткін - гарна хвамiлiя для для речника міністерства оборони
показать весь комментарий
30.04.2024 01:13 Ответить
Лазуткин сам не хочет подзаработать? Или его родственники и друзья?
показать весь комментарий
30.04.2024 01:30 Ответить
Він замполіт, заробляє ротом та язиком балалайкою, рота закрив, балалайку сховав робоче місце прибране
показать весь комментарий
30.04.2024 07:24 Ответить
Ще грошей на камеру для відеофіксації не назбирав.
показать весь комментарий
30.04.2024 08:40 Ответить
А за московита скільки ?
показать весь комментарий
30.04.2024 01:57 Ответить
Мати Божа,яка щедрість!Аж 243 000 гривень!!! за корабель.Нє,якщо подумати, шо там той корабель затопити: вийти на берег,зачекати мінут 20 і як корабель почне мимо пропливати пульнути по ньому чимось.Вся робота.А як з годину на тому березі посидіти,позагаряти? Тож можна і чотири кораблі затопити.А чотири кораблі,це вам не хухри-мухри, це аж цілий мільйон. Гривень.Кацапські кораблі,вони ж як ті дельфіни,косяками біля берега крутяться з надією,що хтось їх потопе.То ж що не кажіть,а 243 000 гривень за корабель, в кількості одна штука-це таки щедро,по багатому.Так сказать, на халяву!(сарказм)
показать весь комментарий
30.04.2024 02:18 Ответить
Який жах та сором, за танк 1200 евро за літак 2500 да їх на метал здати дорожче вийде
показать весь комментарий
30.04.2024 02:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=l2xgKJGVpj4&t=1480s Гломбі гроші вже виплатили?
показать весь комментарий
30.04.2024 03:02 Ответить
>>> за літак чи гелікоптер - понад 100 000 грн;

на 2 Айфона 15ПМ вистачить
показать весь комментарий
30.04.2024 03:12 Ответить
мало
показать весь комментарий
30.04.2024 05:25 Ответить
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє ракети ATACMS, працює на повну потужність, але може виробляти лише близько 500 ракет на рік. Тому перед тим, як дати ракети Україні, Америці потрібно було вирішити питання із закупівлею нових ракет ATACMS та поповнити власні військові резерви.
показать весь комментарий
30.04.2024 07:28 Ответить
якщо перевірити то танки знищували комбати та бухгалтера в.ч.
показать весь комментарий
30.04.2024 08:57 Ответить
Це в котрий раз вони заявляють?
показать весь комментарий
30.04.2024 09:44 Ответить
 
 