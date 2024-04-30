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Новини Війна
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Речник Міноборони Лазуткін розповів про виплати за знищену техніку росіян: 50 тисяч гривень за танк та 100 тисяч за літак чи гелікоптер

Виплати за знищену російську техніку

Військовослужбовці ЗСУ можуть отримати додаткові виплати за знищену техніку російських окупантів.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.Net.

Так він зазначив що:

  • за підбитий ворожий військовий автомобіль можна отримати 12 180 грн;
  • за танк  - 48 720 грн;
  • за знищення броньованих машин - 40 000 грн;
  • за літак чи гелікоптер - понад 100 000 грн;
  • найбільша виплата передбачена за знищення корабля першого рангу - понад 243 000 грн.

"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", - зазначив Лазуткін та додав, що для отримання цих грошей  потрібно, щоб у журналі бойових дій "був запис, щоб було донесення".

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І бажано, щоб була фото- або відеофіксація. Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою", – сказав речник Міноборони.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що доплата у 70 000 грн надаватиметься військовослужбовцям за додаткові ризики на передовій, також це залежить від того, де людина проходить військову службу.

Автор: 

виплати (1034) Міноборони (7306) знищення (7138) техніка (1820)


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Топ коментарі
+3
>>> за літак чи гелікоптер - понад 100 000 грн;

на 2 Айфона 15ПМ вистачить
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30.04.2024 03:12
+2
Лазуткін - гарна хвамiлiя для для речника міністерства оборони
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30.04.2024 01:13
+2
Лазуткин сам не хочет подзаработать? Или его родственники и друзья?
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30.04.2024 01:30
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Лазуткін - гарна хвамiлiя для для речника міністерства оборони
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30.04.2024 01:13 Відповісти
Лазуткин сам не хочет подзаработать? Или его родственники и друзья?
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30.04.2024 01:30 Відповісти
Він замполіт, заробляє ротом та язиком балалайкою, рота закрив, балалайку сховав робоче місце прибране
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30.04.2024 07:24 Відповісти
Ще грошей на камеру для відеофіксації не назбирав.
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30.04.2024 08:40 Відповісти
А за московита скільки ?
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30.04.2024 01:57 Відповісти
Мати Божа,яка щедрість!Аж 243 000 гривень!!! за корабель.Нє,якщо подумати, шо там той корабель затопити: вийти на берег,зачекати мінут 20 і як корабель почне мимо пропливати пульнути по ньому чимось.Вся робота.А як з годину на тому березі посидіти,позагаряти? Тож можна і чотири кораблі затопити.А чотири кораблі,це вам не хухри-мухри, це аж цілий мільйон. Гривень.Кацапські кораблі,вони ж як ті дельфіни,косяками біля берега крутяться з надією,що хтось їх потопе.То ж що не кажіть,а 243 000 гривень за корабель, в кількості одна штука-це таки щедро,по багатому.Так сказать, на халяву!(сарказм)
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30.04.2024 02:18 Відповісти
Який жах та сором, за танк 1200 евро за літак 2500 да їх на метал здати дорожче вийде
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30.04.2024 02:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l2xgKJGVpj4&t=1480s Гломбі гроші вже виплатили?
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30.04.2024 03:02 Відповісти
>>> за літак чи гелікоптер - понад 100 000 грн;

на 2 Айфона 15ПМ вистачить
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30.04.2024 03:12 Відповісти
мало
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30.04.2024 05:25 Відповісти
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє ракети ATACMS, працює на повну потужність, але може виробляти лише близько 500 ракет на рік. Тому перед тим, як дати ракети Україні, Америці потрібно було вирішити питання із закупівлею нових ракет ATACMS та поповнити власні військові резерви.
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30.04.2024 07:28 Відповісти
якщо перевірити то танки знищували комбати та бухгалтера в.ч.
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30.04.2024 08:57 Відповісти
Це в котрий раз вони заявляють?
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30.04.2024 09:44 Відповісти
 
 