Речник Міноборони Лазуткін розповів про виплати за знищену техніку росіян: 50 тисяч гривень за танк та 100 тисяч за літак чи гелікоптер
Військовослужбовці ЗСУ можуть отримати додаткові виплати за знищену техніку російських окупантів.
Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.Net.
Так він зазначив що:
- за підбитий ворожий військовий автомобіль можна отримати 12 180 грн;
- за танк - 48 720 грн;
- за знищення броньованих машин - 40 000 грн;
- за літак чи гелікоптер - понад 100 000 грн;
- найбільша виплата передбачена за знищення корабля першого рангу - понад 243 000 грн.
"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", - зазначив Лазуткін та додав, що для отримання цих грошей потрібно, щоб у журналі бойових дій "був запис, щоб було донесення".
І бажано, щоб була фото- або відеофіксація. Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою", – сказав речник Міноборони.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що доплата у 70 000 грн надаватиметься військовослужбовцям за додаткові ризики на передовій, також це залежить від того, де людина проходить військову службу.
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