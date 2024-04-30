Общие боевые потери РФ с начала войны - около 468 720 человек (+1250 за сутки), 7307 танков, 12 011 артсистем, 14 046 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 468 720 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 468 720 (+1250) человек,
– танков - 7 307 (+22) единиц,
– боевых бронированных машин - 14 046 (+39) единиц,
– артиллерийских систем - 12 011 (+26) единиц,
– РСЗО - 1053 (+2) единицы,
– средств ПВО - 779 (+1) единиц,
– самолетов - 348 (+0) единиц,
– вертолетов - 325 (+0) единиц,
– БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 531 (+3) единица,
– крылатых ракет - 2 126 (+2) единиц,
– кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
– подводных лодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 16 142 (+33) единицы,
– специальной техники - 1977 (+3) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Дорогие подписчики и гости канала! На фоне перипетий с формированием фасада власти в России секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства военного блока. Николай Платонович был далеко не в лучшем настроении, поэтому в начале совещания потребовал обрисовать реальные перспективы на фронте, употребив выражение "без пи..дежа", что для секретаря Совбеза не характерно. Представители руководства военного блока посетовали на выделении помощи Украине со стороны США, но всё же сообщили, что с оптимизмом оценивают возможности весенне-летнего наступления российских войск, которое по сути уже началось. По оценке российского военного руководства возможен даже прорыв на двух направлениях, при удачном стечении обстоятельств. После слов "удачное стечение обстоятельств" Патрушев прервал докладчика и весьма доходчиво в резких выражениях объяснил, что он думает по поводу "обстоятельств" вообще и их "удачного стечения" в частности, пригрозив участникам совещания возможностью разделить судьбу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Больше всего досталось министру обороны России Сергею Шойгу. По итогу речи Патрушева участники совещания узнали, что во всех проблемах на фронте виноват Сергей Кожугетович. Он эту войну затеял, он её "вначале просрал", и он сейчас делает всё, чтобы на фронте был "пиз..ец". Николай Платонович сказал, что не верит в "сказки" про прорыв и требует результат в виде захвата значительных территорий. После чего Патрушев закрыл совещание, не дав представителям руководства военного блока даже что-то пообещать. Понять Николая Патрушева можно, формирование Правительства до сих пор на начальном этапе, а если оно не будет сформировано через две недели, кризис выйдет далеко за рамки "политбюро 2.0" и отвлечь публику можно будет только громкими событиями на фронте, что, впрочем, мало вероятно.
Сину кужугєта потрібно рвать кігті і не в країну вічнозелених помідорів, а куди подалі, інакше опиниця біля свого зама.
В автократіях і диктатурах це дуже малоймовірно. В таких режимах - директора овочебази ставлять директором бані, а директора бані - директором клубу. І всі вони однаково ідіоти і крадії.
Але, звісно, ймовірність не 0%.
і головне, який би там не був режим, вони до останнього будуть триматись купи під час війни, інакше, якщо вони почнуть там гризтись, то їм усім прийде піста. не було би війни, тоді так - такі бурління там могли би бути і навіть були би реальними. но під час війни вони до останнього будуть триматись купи. а хто сильно бикуватиме, то получить новічок.
2.еге ж сараї Очеретиного важливиші ніж найбільші надрові багатства планети тим більше абрамси підступили до воріт мацкабаду
"2.еге ж сараї Очеретиного важливиші ніж найбільші надрові багатства планети тим більше абрамси підступили до воріт мацкабаду "
а що ви тим хотіли сказати? до чого це?
......і головне, який би там не був режим, вони до останнього будуть триматись купи під час війни, інакше, якщо вони почнуть там гризтись, то їм усім прийде піста
про те що боротба за владу на сосії після смерті путєна важливіше ніж просрана (за великим рахунком) війна.
що ви цим хотіли сказати? до чого це?
вірю в справжність путєна чи не вірю - на це начхати. для України це без різниці як показала уже практика після 26.10.23. абсолютно для нас немає значення хто там сидить - васіліч, платонич, чи владімірич - вони всі до одного є вороги України. було би інакше, після смерті справжнього путєна вже могли би вони закінчити війну і вивести війська з України. але ж ні... тому пох хто там зараз сидить... хоча, відверто кажучи, була в мене якась наївність, що після 26.10.23 там вмить все посиплеться і оголосять, що кормчий здох.. та вже на вулиці травень і та наївність остаточно з мене вивітрилась...
не було путєна, був Єльцин - і при ньому була агресія проти Молдови, проти Грузії. тому що там всі, хто допускається до влади - це гебня чи під наглядом тої гебні.
от серйозно, яка там може бути боротьба за владу? між ким і ким? між гебнею патрушева і групою чемезова? ну так чекісти там будуть переможцями, тут навіть варіантів інших немає. і націоналізацію вони проведуть, розкуркулять олігархів і той бидло народ буде їм за це аплодувти як сраліну колись аплодував. гебня там нікуди не зникне. так, може будуть з часом послаблювати хватку після того як зачистять всіх найбільш небезпечних елементів. но той люмпенізований нарід їх не скине, він підтримує такий порядок. а ще під соусом олігархів к ногтю, грабуй награбоване (як члєнін колись завіщав), то вони ту гебню ще більше будуть любити... ви ж може читали колись у випуску генерала яки путєн був ********, коли йому доповідали скільки на срасії реєструють звернень і доносів в органи від тих люмпенів... оце і є суть цього наріду. як в старі 30-ті роки. нічого не змінилось. доноси і розкуркулення..
з приводу пророчеств генерала. ну так британська розвідка і цру теж в 21-му році ще у вересні почали на весь світ трубити, що буде війна. тобто тут генерал Америку не відкрив. не пам'ятаю, щоб він писав про війну, наприклад, у червні 21-го року чи в липні...
але логіка у вашому мисленні стабільно відсутня ви написали про те що генерал СВР -гебнява команда я вам довів що це не так ви почали писати про мої фантазії та британську розвідку.ніби правота британської розвідки доводить те що генерал СВР бреше.
Тепер ви переконуєте що ФСБ та нарід разом і міцні як копроліт ( закам'янілий ескремент динозавра).це як у часи СРСР народ та партія єдині але захищати нікому як путєна у пердьожинському виступі.яж кажу слабкі місця там є і цим потрібно скористатися у зручний момент.
і нічого ви мені не довели. доводять фактами, а не прогнозами.
а про ваші припущення я писав, що вони наївні і з розряду фантазій. ну хто з адекватних людей і далі буде вірити в ту маячню про зміну режиму з року в рік, яка так і не відбувається (у генерала уже більше 3-ьох років, в соловя - більше 8 років і все переноситься і переноситься на наступні періоди, місяці, півріччя, роки.. генерал вже в своїх прогнозах говорить, що крах режиму буде в кінці цього року чи на початку наступного. а в 22-му році він пророкував крах режиму в кінці 22-року чи на початку 23-го року. а потім переніс крах режиму на кінець 23-року підкріпивши це новиною про смерть путєна. а сьогодні вже травень і ніякого краху режиму так і не відбулося. він знову переноситься на кінець цього року чи початок наступного. якщо ви і справді в таке вірите, то тоді не знаю яка у вас може бути витримка. замість того, щоб тут зі мною проводити ці дискусії, візбміть краще ще раз перечитайте усі ці пости від генерала з 20-го року.)
ніяких ніби. правота британської розвідки не доводить, що генерал бреше. це лише свідчить про те, що не тільки генерал пророкував війну. її пророкували також представники МІ-6 і ЦРУ. ну любите же ви все перекрутити. )
так, переконую. хоча з вами виглядає це безперспективно. пригожин ж не виступав як опозиція путєну, він просто хотів наказати шойгу і герасимова. шо не дають снарядів, шо херово воюють, треба воювати краще. що сини чиновників повтікали в Дубай замість того, щоб йти на "сво". а коли путєн не вийшов з пригожиним на звязок, то пригожин закипів. як так, стільки років служив путєну вірою і правдою, а той мене кинув і пішов.. проте обіцяв повернутись на фронт після того як розбереться з шойгу, герасимовим, дєдушкой.. і я бачив як той нарід підтримує там.. так, путєна вони не вийшли захищати, бо на фоні пригожина вважали його сцикуном. і бачив як цей нарід підтримував у Ростові пригожина і ******** мєнтів, що ховаються в тилу і не йдуть на "сво". тобто з цього слідує те, що народ підтримував пригожина не тому, що той проти війни, а тому, що він виступив проти корупціонерів шойгу і герасимова, які розікрали армію і хєрово її снабжають. от якби справді, я вже навіть не кажу про протести чи мітинги, а просто якби на похорон Навального прийшли сотні тисяч, а ще краще мільйони по всій *********. от тоді я б повірив у справжній протестний рух на тому лепрозорії.
2. я довів здоровому глузду що якщо б це була гебнява команда ім не було б сенсу шатати свій же режим чутками про смерть путена.
3.я нікого не примушую у щось вірити не хочете вірити будь-ласка можете й не спілкуватися.я пишу лише про те що генерал СВР заслуговує на довіру (своєю діяльністю).
4.тобто за вашою ж логікою ЦРУ британська розвідка та генерал СВР заслуговують на довіру.
5.не треба примітивізувати пердьожина нестача снарядів була лише прикриттям він закликав до маршу справедливості та називав путєна мудаком та пипою (замість папи) до речі його виступ якраз і є підтвердженням наявності шансів на зміну режиму тож хто ж вам лікар?
у 1991 році ніхто не вийшов захищати срср як і путєна ніхто не вийшов захищати навпаки вітали у Ростові тому що халопи нічого не решают.ія й не писав що народ там щось вирішує це ви в попередньому спілкуванні писали що Соловей та генерал розхолоджують кацапів боротися проти путєна.
я ж кажу що едине слабке місце таких режимів і за таких умов (хєрова підтримка союзників фонтан нафтодолларів рашці,підтримка кидаю тощо)- зміна влади що в принципі зараз і відбувається.
2. я і не стверджував, що вони і є гебнява команда, а лише припускав, що вони можуть бути частиною тої гебнявої команди. (соловю я написав питання чи виступає він за виведення орків з України. він почав щось про референдуми на окупованих територіях *******. а коли я написав йому які-такі референдуми - виводьте війська, то він мені написав "докажите делом", тобто силою викиньте цапські війська з України.. якщо це не почерк імперської гебні, то тоді це що?
і генералу написали питання: ВОПРОС в начале пути вашего канала вы опубликовали информацию о том что глава офиса Президента Украины Андрей Ермак завербован Россией, под кличкой "Козырь". Что вы можете сказать об этой информации сейчас, получается "агент" кинул своих кураторов которые думали что его завербовали, или возле президента Украины больше двух лет полномасшабной войны находится агент противника?
і він почав на нього відповідати, а потім різко замовк і перескочив на інше питання.. на другий тиждень уже я йому задав те саме питання тільки з уточненням: Виктор Михайлович, а почему вы не ответили на вопрос о агенте "Козыре" Ермаке в прошлом выпуске рубрики "Ответы на вопросы" ? Ведь этот вопрос набрал наибольше лайков в рейтинге. И вы начали было на него отвечать, но тут же быстро перескочили на другой вопрос, сославшись на какую-то перемотку.
і він на нього взагалі не відповів. не знаю чому він не відповів перший раз, а перемотав. може він відповів на це питання на патреоні у себе - тут не знаю. а може свідомо не хотів відповідати, щоб не палити кантору. хрін його знає де істина. хоча, більше вірю в те, що він на нього відповів у себе на патреоні для закритого кола своїх підписників. принаймні, хотілося б у це вірити.)
3. так, може й заслуговує він на довіру. принаймні точно більше, ніж соловей. хоча фанатично вірити йому - то вже перебор. так, прислухатись потрібно.
4. ну МІ-6 і ЦРУ вірити потрібно, бо це розвідка. найкраща у світі. ну а генерал - хм.. або розвідка, або спецом озвучує те, що йому зливають, щоб він озвучив з метою залякування чи з іншою метою. і коли на такі залякування перестають реагувати, втрачають пильність, не готуються до загрози.. жирик же теж анонсував напад. і він знав, що напад має бути. а народ йому не вірив, бо сприймав жирика за шута. і коли такої інфи про напад все більше і більше і напад той все переноситься і переноситься, то тоді втрачається пильність і це сприймається вже як лякалка.
5. про зміну режиму. кого на кого? путєна на пригожмна? та це і є той самий режим. що, думаєте, пригожин після захоплення влади забрав би війська з Криму, Донбасу, Півдня? ага, розбіжався забирати... у них не така логіка. вони мислять так - віддати захоплене? а з що ж тоді загинуло столько наших братушок? нє, захваченого нє отдадім. народ ні паймьот. тож це ніяка не зміна режиму. одна халва.
зміна режиму - це Нємцов, Яшин, Кара-Мурза, інші опозиціонери ліберали.. в це повірю. но ніяк не в пригожина..
На сьогодні за квітень 25 840 чумардосів і вже зрозуміло, що січень 26 220 буде випереджено і квітневий результат буде п'ятим з початку війни.
Було 476, стало 466.
Пройшли.
На черзі Кіров, Ліпєцк, Пєнза.
126! одиниць техніки та 1250! чумардосів.
Арта 28, броня 61!, логістика 33.
Десь полізли танчиками, чумардоси теж пішли щільно до кабзона. Арта перевалила за 12 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 468 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
Що, фсб-шний штріх, перевіряєш настрої? ФСБ-шний, бо із засрашки зараз тільки ви, краснопузі вишкребки, лізете. Всі інші язики позасовували в дупки і мовчать...
молодці наші воїни !!