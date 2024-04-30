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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 468 720 человек (+1250 за сутки), 7307 танков, 12 011 артсистем, 14 046 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,техніки,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 468 720 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 468 720 (+1250) человек,

– танков - 7 307 (+22) единиц,

– боевых бронированных машин - 14 046 (+39) единиц,

– артиллерийских систем - 12 011 (+26) единиц,

– РСЗО - 1053 (+2) единицы,

– средств ПВО - 779 (+1) единиц,

– самолетов - 348 (+0) единиц,

– вертолетов - 325 (+0) единиц,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 531 (+3) единица,

– крылатых ракет - 2 126 (+2) единиц,

– кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,

– подводных лодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 16 142 (+33) единицы,

– специальной техники - 1977 (+3) единиц. 

Также читайте: Спикер Минобороны Лазуткин рассказал о выплатах за уничтоженную технику россиян: 50 тысяч гривен - за танк и 100 тысяч - за самолет или вертолет

втрати рф

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19047) ликвидация (3473) уничтожение (6826) техника (1732)


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Топ комментарии
+18
Минув 3719 день москальсько-української війни.
126! одиниць техніки та 1250! чумардосів.
Арта 28, броня 61!, логістика 33.
Десь полізли танчиками, чумардоси теж пішли щільно до кабзона. Арта перевалила за 12 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 468 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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30.04.2024 09:01
+15
Уже декілька днів підряд скирдують понад тисячу рашистських пітарасів на добу. Слава ЗСУ! Ви найкращі.
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30.04.2024 08:14
+14
Слава нашим захисникам та захисницям! Кількість утилізованої біомаси та техніки просто вражає! Повертайтеся жими і з перемогою! Бережи Вас Бог! Слава Україні! Смерть клятим москалям!
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30.04.2024 08:10
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Правила форума Совет форумчан
Так сильно пі.ори жмуть, чи є вже чим палити ссук?
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30.04.2024 08:06 Ответить
Твікс, 2 в одному ...
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30.04.2024 09:05 Ответить
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! На фоне перипетий с формированием фасада власти в России секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства военного блока. Николай Платонович был далеко не в лучшем настроении, поэтому в начале совещания потребовал обрисовать реальные перспективы на фронте, употребив выражение "без пи..дежа", что для секретаря Совбеза не характерно. Представители руководства военного блока посетовали на выделении помощи Украине со стороны США, но всё же сообщили, что с оптимизмом оценивают возможности весенне-летнего наступления российских войск, которое по сути уже началось. По оценке российского военного руководства возможен даже прорыв на двух направлениях, при удачном стечении обстоятельств. После слов "удачное стечение обстоятельств" Патрушев прервал докладчика и весьма доходчиво в резких выражениях объяснил, что он думает по поводу "обстоятельств" вообще и их "удачного стечения" в частности, пригрозив участникам совещания возможностью разделить судьбу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Больше всего досталось министру обороны России Сергею Шойгу. По итогу речи Патрушева участники совещания узнали, что во всех проблемах на фронте виноват Сергей Кожугетович. Он эту войну затеял, он её "вначале просрал", и он сейчас делает всё, чтобы на фронте был "пиз..ец". Николай Платонович сказал, что не верит в "сказки" про прорыв и требует результат в виде захвата значительных территорий. После чего Патрушев закрыл совещание, не дав представителям руководства военного блока даже что-то пообещать. Понять Николая Патрушева можно, формирование Правительства до сих пор на начальном этапе, а если оно не будет сформировано через две недели, кризис выйдет далеко за рамки "политбюро 2.0" и отвлечь публику можно будет только громкими событиями на фронте, что, впрочем, мало вероятно.
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30.04.2024 09:12 Ответить
Скоро буде - шойгу, де шойгу
Сину кужугєта потрібно рвать кігті і не в країну вічнозелених помідорів, а куди подалі, інакше опиниця біля свого зама.
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30.04.2024 10:22 Ответить
ну і шо ви цим тут хотіли сказати? шо шойгу знімуть? так нам же не краще від цього буде. поставлять замість нього когось більш розумнішого.
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30.04.2024 11:13 Ответить
>>поставлять замість нього когось більш розумнішого.

В автократіях і диктатурах це дуже малоймовірно. В таких режимах - директора овочебази ставлять директором бані, а директора бані - директором клубу. І всі вони однаково ідіоти і крадії.

Але, звісно, ймовірність не 0%.
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30.04.2024 12:25 Ответить
було би непогано якби так. і ще щоб той кожугетович обідився і пішов на кремль. але то таке, з розряду фантазій.
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30.04.2024 12:31 Ответить
Хочу сказати що на сосії можливі цікаві події у травні які вплинуть на хід війни.ви помітили що лялька путєна майже не використовується,можливий сценарій я устал я ухожу....
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30.04.2024 12:31 Ответить
нуу якщо вірити тому хєнєралу, то у васіліча проблеми із здоров'ям, тому він став менше появлятись в ефірах.. а в ці травневі події типу я устав, я ухожу, то я вупше не вірю. я вже три роки слухаю того хенерала і в нього уже на протязі тих трьох років постійні якісь анонси про зміну режиму. тому не вірю я вже у цю муйню від хенєрала про його "вліятєльну каманду", яка вже 3 роки не може перехватити владу.. і з кожним днем такої недовіри з'являється наростаюче припущення, що той хенєрал є частиною тої усієї гебнявої команди. інакше вони би вже давно зробили би там переворот, особливо після 26.10.23 коли загнувся путлер і була оптимальна можливість для таких подій.

і головне, який би там не був режим, вони до останнього будуть триматись купи під час війни, інакше, якщо вони почнуть там гризтись, то їм усім прийде піста. не було би війни, тоді так - такі бурління там могли би бути і навіть були би реальними. но під час війни вони до останнього будуть триматись купи. а хто сильно бикуватиме, то получить новічок.
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30.04.2024 12:42 Ответить
1.ваші припущення помилкові,путєн-фундамент цього режиму тому навіть припущення про смерть путєна та те що країної керує двійник-трійник шкодить "гебнявій команді".
2.еге ж сараї Очеретиного важливиші ніж найбільші надрові багатства планети тим більше абрамси підступили до воріт мацкабаду
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30.04.2024 12:49 Ответить
мої припущення не помилкові, вони уже перевірені роками. соловей подібну ху єту про зміну режиму розганяє ще з 15-16-го року, а генерал створив свій канал у 20-му році і крутить подібну платиснку. а ваші припущення з розряду фантазій і наївності. гебнявій команді на федерації зараз нічого не може зашкодити. олігархи рипнуться - відразу підуть вслід за Березовським.. а упороте стадо на тому лепрозорії підтримає той гебнявий режим, ніж олігархів...

"2.еге ж сараї Очеретиного важливиші ніж найбільші надрові багатства планети тим більше абрамси підступили до воріт мацкабаду "

а що ви тим хотіли сказати? до чого це?
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30.04.2024 13:11 Ответить
наївні вірять у те що цей путєн справжній.генерал СВР систематично попереджав про повномасштабну війну з вересня 2021 року (і не порівнюйте його з арестовичем який раз в житті перднув і вгадав).
......і головне, який би там не був режим, вони до останнього будуть триматись купи під час війни, інакше, якщо вони почнуть там гризтись, то їм усім прийде піста
про те що боротба за владу на сосії після смерті путєна важливіше ніж просрана (за великим рахунком) війна.
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30.04.2024 13:19 Ответить
повторю вашу писанину: 2.еге ж сараї Очеретиного важливиші ніж найбільші надрові багатства планети тим більше абрамси підступили до воріт мацкабаду

що ви цим хотіли сказати? до чого це?

вірю в справжність путєна чи не вірю - на це начхати. для України це без різниці як показала уже практика після 26.10.23. абсолютно для нас немає значення хто там сидить - васіліч, платонич, чи владімірич - вони всі до одного є вороги України. було би інакше, після смерті справжнього путєна вже могли би вони закінчити війну і вивести війська з України. але ж ні... тому пох хто там зараз сидить... хоча, відверто кажучи, була в мене якась наївність, що після 26.10.23 там вмить все посиплеться і оголосять, що кормчий здох.. та вже на вулиці травень і та наївність остаточно з мене вивітрилась...
не було путєна, був Єльцин - і при ньому була агресія проти Молдови, проти Грузії. тому що там всі, хто допускається до влади - це гебня чи під наглядом тої гебні.

от серйозно, яка там може бути боротьба за владу? між ким і ким? між гебнею патрушева і групою чемезова? ну так чекісти там будуть переможцями, тут навіть варіантів інших немає. і націоналізацію вони проведуть, розкуркулять олігархів і той бидло народ буде їм за це аплодувти як сраліну колись аплодував. гебня там нікуди не зникне. так, може будуть з часом послаблювати хватку після того як зачистять всіх найбільш небезпечних елементів. но той люмпенізований нарід їх не скине, він підтримує такий порядок. а ще під соусом олігархів к ногтю, грабуй награбоване (як члєнін колись завіщав), то вони ту гебню ще більше будуть любити... ви ж може читали колись у випуску генерала яки путєн був ********, коли йому доповідали скільки на срасії реєструють звернень і доносів в органи від тих люмпенів... оце і є суть цього наріду. як в старі 30-ті роки. нічого не змінилось. доноси і розкуркулення..

з приводу пророчеств генерала. ну так британська розвідка і цру теж в 21-му році ще у вересні почали на весь світ трубити, що буде війна. тобто тут генерал Америку не відкрив. не пам'ятаю, щоб він писав про війну, наприклад, у червні 21-го року чи в липні...
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30.04.2024 13:49 Ответить
Я давно зрозумів що вам стабільно начхати на те що я пишу та написав.
але логіка у вашому мисленні стабільно відсутня ви написали про те що генерал СВР -гебнява команда я вам довів що це не так ви почали писати про мої фантазії та британську розвідку.ніби правота британської розвідки доводить те що генерал СВР бреше.
Тепер ви переконуєте що ФСБ та нарід разом і міцні як копроліт ( закам'янілий ескремент динозавра).це як у часи СРСР народ та партія єдині але захищати нікому як путєна у пердьожинському виступі.яж кажу слабкі місця там є і цим потрібно скористатися у зручний момент.
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30.04.2024 14:07 Ответить
я не стверджував, а припустив (на основі реальних фактів на протязі уже більше 3-ьох років діяльності каналу того генєрала про зміну режиму, яка так і не відбулася. соловей кормить маси такими змінами режиму уже 8 років) що генерал може бути частиною тої гебнявої команди.
і нічого ви мені не довели. доводять фактами, а не прогнозами.
а про ваші припущення я писав, що вони наївні і з розряду фантазій. ну хто з адекватних людей і далі буде вірити в ту маячню про зміну режиму з року в рік, яка так і не відбувається (у генерала уже більше 3-ьох років, в соловя - більше 8 років і все переноситься і переноситься на наступні періоди, місяці, півріччя, роки.. генерал вже в своїх прогнозах говорить, що крах режиму буде в кінці цього року чи на початку наступного. а в 22-му році він пророкував крах режиму в кінці 22-року чи на початку 23-го року. а потім переніс крах режиму на кінець 23-року підкріпивши це новиною про смерть путєна. а сьогодні вже травень і ніякого краху режиму так і не відбулося. він знову переноситься на кінець цього року чи початок наступного. якщо ви і справді в таке вірите, то тоді не знаю яка у вас може бути витримка. замість того, щоб тут зі мною проводити ці дискусії, візбміть краще ще раз перечитайте усі ці пости від генерала з 20-го року.)

ніяких ніби. правота британської розвідки не доводить, що генерал бреше. це лише свідчить про те, що не тільки генерал пророкував війну. її пророкували також представники МІ-6 і ЦРУ. ну любите же ви все перекрутити. )

так, переконую. хоча з вами виглядає це безперспективно. пригожин ж не виступав як опозиція путєну, він просто хотів наказати шойгу і герасимова. шо не дають снарядів, шо херово воюють, треба воювати краще. що сини чиновників повтікали в Дубай замість того, щоб йти на "сво". а коли путєн не вийшов з пригожиним на звязок, то пригожин закипів. як так, стільки років служив путєну вірою і правдою, а той мене кинув і пішов.. проте обіцяв повернутись на фронт після того як розбереться з шойгу, герасимовим, дєдушкой.. і я бачив як той нарід підтримує там.. так, путєна вони не вийшли захищати, бо на фоні пригожина вважали його сцикуном. і бачив як цей нарід підтримував у Ростові пригожина і ******** мєнтів, що ховаються в тилу і не йдуть на "сво". тобто з цього слідує те, що народ підтримував пригожина не тому, що той проти війни, а тому, що він виступив проти корупціонерів шойгу і герасимова, які розікрали армію і хєрово її снабжають. от якби справді, я вже навіть не кажу про протести чи мітинги, а просто якби на похорон Навального прийшли сотні тисяч, а ще краще мільйони по всій *********. от тоді я б повірив у справжній протестний рух на тому лепрозорії.
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30.04.2024 14:57 Ответить
1. я привожу телеграм-канали генерала СВР а не Солов'я наведіть будь ласка що конкретно було написано про зміну режиму.
2. я довів здоровому глузду що якщо б це була гебнява команда ім не було б сенсу шатати свій же режим чутками про смерть путена.
3.я нікого не примушую у щось вірити не хочете вірити будь-ласка можете й не спілкуватися.я пишу лише про те що генерал СВР заслуговує на довіру (своєю діяльністю).
4.тобто за вашою ж логікою ЦРУ британська розвідка та генерал СВР заслуговують на довіру.
5.не треба примітивізувати пердьожина нестача снарядів була лише прикриттям він закликав до маршу справедливості та називав путєна мудаком та пипою (замість папи) до речі його виступ якраз і є підтвердженням наявності шансів на зміну режиму тож хто ж вам лікар?
у 1991 році ніхто не вийшов захищати срср як і путєна ніхто не вийшов захищати навпаки вітали у Ростові тому що халопи нічого не решают.ія й не писав що народ там щось вирішує це ви в попередньому спілкуванні писали що Соловей та генерал розхолоджують кацапів боротися проти путєна.
я ж кажу що едине слабке місце таких режимів і за таких умов (хєрова підтримка союзників фонтан нафтодолларів рашці,підтримка кидаю тощо)- зміна влади що в принципі зараз і відбувається.
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30.04.2024 15:43 Ответить
1. я соловя навів лише в тому контексіт, що він з генералом з близьких команд, якщо не з однієї команди. і вони схожі у викладці свого матеріалу. генера про зміну режиму говорить з 21-го року. а соловей про зміну режиму говорить ще з 2016-го року. тобто вони подібні у своїй викладці про крах режиму, який от-от і настане... і так з року в рік... і чим більше вони про це *******, тим менше притомний народ у це вірить. ну логіно же. звісно, що той режим колись впаде. як впала російська імперія, як впав совок. для путінського/патрушівського/гебнявого режиму часу на падіння знадобитися може набагато менше. і це відбудеться. а коли відбудеться нам точно невідомо. і коли це станеться, то команда генерала скаже, що це наша "вліятєльна команда" "пєрєхватіла власть", хоча насправді той режим може розсипатись і без участі тої "вліятєльної команди" генерала чи соловя.

2. я і не стверджував, що вони і є гебнява команда, а лише припускав, що вони можуть бути частиною тої гебнявої команди. (соловю я написав питання чи виступає він за виведення орків з України. він почав щось про референдуми на окупованих територіях *******. а коли я написав йому які-такі референдуми - виводьте війська, то він мені написав "докажите делом", тобто силою викиньте цапські війська з України.. якщо це не почерк імперської гебні, то тоді це що?
і генералу написали питання: ВОПРОС в начале пути вашего канала вы опубликовали информацию о том что глава офиса Президента Украины Андрей Ермак завербован Россией, под кличкой "Козырь". Что вы можете сказать об этой информации сейчас, получается "агент" кинул своих кураторов которые думали что его завербовали, или возле президента Украины больше двух лет полномасшабной войны находится агент противника?
і він почав на нього відповідати, а потім різко замовк і перескочив на інше питання.. на другий тиждень уже я йому задав те саме питання тільки з уточненням: Виктор Михайлович, а почему вы не ответили на вопрос о агенте "Козыре" Ермаке в прошлом выпуске рубрики "Ответы на вопросы" ? Ведь этот вопрос набрал наибольше лайков в рейтинге. И вы начали было на него отвечать, но тут же быстро перескочили на другой вопрос, сославшись на какую-то перемотку.
і він на нього взагалі не відповів. не знаю чому він не відповів перший раз, а перемотав. може він відповів на це питання на патреоні у себе - тут не знаю. а може свідомо не хотів відповідати, щоб не палити кантору. хрін його знає де істина. хоча, більше вірю в те, що він на нього відповів у себе на патреоні для закритого кола своїх підписників. принаймні, хотілося б у це вірити.)

3. так, може й заслуговує він на довіру. принаймні точно більше, ніж соловей. хоча фанатично вірити йому - то вже перебор. так, прислухатись потрібно.

4. ну МІ-6 і ЦРУ вірити потрібно, бо це розвідка. найкраща у світі. ну а генерал - хм.. або розвідка, або спецом озвучує те, що йому зливають, щоб він озвучив з метою залякування чи з іншою метою. і коли на такі залякування перестають реагувати, втрачають пильність, не готуються до загрози.. жирик же теж анонсував напад. і він знав, що напад має бути. а народ йому не вірив, бо сприймав жирика за шута. і коли такої інфи про напад все більше і більше і напад той все переноситься і переноситься, то тоді втрачається пильність і це сприймається вже як лякалка.

5. про зміну режиму. кого на кого? путєна на пригожмна? та це і є той самий режим. що, думаєте, пригожин після захоплення влади забрав би війська з Криму, Донбасу, Півдня? ага, розбіжався забирати... у них не така логіка. вони мислять так - віддати захоплене? а з що ж тоді загинуло столько наших братушок? нє, захваченого нє отдадім. народ ні паймьот. тож це ніяка не зміна режиму. одна халва.

зміна режиму - це Нємцов, Яшин, Кара-Мурза, інші опозиціонери ліберали.. в це повірю. но ніяк не в пригожина..
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30.04.2024 16:38 Ответить
Схоже ще більше погонять російську скотину на убій. Україні дуже потрібно прискорити постачання американської та европейської зброї. Особливо снарядів та ракет для хаймерсів . Цю орду потрібно зупиняти на дальніх підступах.
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30.04.2024 11:41 Ответить
Слава нашим захисникам та захисницям! Кількість утилізованої біомаси та техніки просто вражає! Повертайтеся жими і з перемогою! Бережи Вас Бог! Слава Україні! Смерть клятим москалям!
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30.04.2024 08:10 Ответить
Уже декілька днів підряд скирдують понад тисячу рашистських пітарасів на добу. Слава ЗСУ! Ви найкращі.
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30.04.2024 08:14 Ответить
У лютому було 8 діб поспіль, в березні 5 потім здувалися, на разі 4 доби поспіль більше тисячі чумардосів, кинутий резерв перемелюється ударними темпами, подивимось.
На сьогодні за квітень 25 840 чумардосів і вже зрозуміло, що січень 26 220 буде випереджено і квітневий результат буде п'ятим з початку війни.
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30.04.2024 10:03 Ответить
Пройшли астрахань?
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30.04.2024 08:20 Ответить
Так! Астрахань.
Було 476, стало 466.
Пройшли.
На черзі Кіров, Ліпєцк, Пєнза.
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30.04.2024 08:28 Ответить
Єдине місто, котре усіх цікавить - Мокша і, навіть, не "по-душно", а за фактом. Не буде її - буде спокій і в Україні, і в усій Європі. Та й у світі набагато спокійніше стане. А астрахані, кірови, ліпецьки **************, на жаль, не злякають - "Бабьі еще нарожают". РАБІВ.
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30.04.2024 08:39 Ответить
Минув 3719 день москальсько-української війни.
126! одиниць техніки та 1250! чумардосів.
Арта 28, броня 61!, логістика 33.
Десь полізли танчиками, чумардоси теж пішли щільно до кабзона. Арта перевалила за 12 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 468 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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30.04.2024 09:01 Ответить
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30.04.2024 09:04 Ответить
Тула так Тула. Хоча вже Астрахань.
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30.04.2024 10:01 Ответить
Астрахань була, просто на наступний день з'явились уточнені данні станом на 2024 рік і виявилось, що Тула просіла сильніше Астрахані )) В любому випадку це більше і за Тулу, і за Астрахань, да і скоро поміняється ))
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30.04.2024 10:06 Ответить
а ми бардзо дзенькуєм вам,гоноровим та уродзоним пшекопанам,які нормально нажилися на нас,збагривши Україні свою допотопну техніку та зброю,а замість неї отримали першокласну західну зброю! а також отримали гроші на т.з. укрбіженців. бардзо велика подяка вашим рольнікам та пржевознікам і взагалі всьому пшеко паньству! ми зрозуміло і побачили вашу доброту...
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30.04.2024 15:44 Ответить
Не рефлексуй. Я в Україні і в ЗСУ, а польський значок бо сиджу під старлінком.
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30.04.2024 16:19 Ответить
Якщо це правда-щиро прошу вибачення! Удачі тобі і повертайся з війни живим і здоровим. Просто дратують люди ,що сидять за кордоном (нещасні квіточки ухилянти-біженці),які звідти вчать нас тут жити,воювати і слухатися їх,рафінованих європейців,які шелестять дармовим баблом від країн перебування...
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30.04.2024 16:25 Ответить
Все норм, навзайм ))
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30.04.2024 17:05 Ответить
Темпи знищення мокшанців та їх техніки зростають, і це додає оптимізму та гарного настрою.
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30.04.2024 10:19 Ответить
....є думка ,що зрозтають лише цифри про їх втрати,насправді все набагато сумніше..
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30.04.2024 15:46 Ответить
22 танки і 40 БМП -- здається, було відбиття неслабкого такого наступу московитів.
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30.04.2024 10:36 Ответить
Вони атакують безперервно з жовтня. А зараз - навіть броню почали знов гнати в сподіваннях "прорватися". Бо знають - ЗСУ через пару тижнів взагалі може зняти більшість лімітів на БК арти. І забої останнього тижня - це теж "ЗСУ зняли частину лімітів на БК, бо очікують великих постачань".
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30.04.2024 12:29 Ответить
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30.04.2024 11:52 Ответить
иФан - да вы должны уже мыть сапоги в Ла-Манше...
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30.04.2024 12:02 Ответить
невже ти ще сподіваєшся на Лісабон?!? Ну, тоді в тебе ще багато відкриттів в житті.

Що, фсб-шний штріх, перевіряєш настрої? ФСБ-шний, бо із засрашки зараз тільки ви, краснопузі вишкребки, лізете. Всі інші язики позасовували в дупки і мовчать...
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30.04.2024 12:39 Ответить
Кількість знищеноі техніки і русофастів , вражає 👍🏼👍🏼👍🏼
молодці наші воїни !!
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30.04.2024 11:49 Ответить
пару місяців назад ЗЕ брякнув,що втрати русні складали тоді 180 тис чол...це у 2,5 рази менше ніж вказані цифри...аналогічне співвідношення і по техніці. якось недобре виходить...
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30.04.2024 15:47 Ответить
Лемінги вимирають разом із залізяччям! ЗСУ назавжди!
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30.04.2024 16:42 Ответить
 
 