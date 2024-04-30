Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 468 720 осіб (+1250 за добу), 7307 танків, 12011 артсистем, 14046 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 468 720 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 468720 (+1250) осіб,

танків - 7307 (+22) од,

бойових броньованих машин - 14046 (+39) од,

артилерійських систем - 12011 (+26) од,

РСЗВ - 1053 (+2) од,

засоби ППО - 779 (+1) од,

літаків - 348 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3),

крилаті ракети - 2126 (+2),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16142 (+33) од,

спеціальна техніка - 1977 (+3)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.